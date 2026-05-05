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Randstad Ελλάδος: Νέα διοικητική ομάδα – Managing Director ο Θανάσης Παλταδάκης, Chief Financial Officer ο Θάνος Σταμάτης
Επιχειρήσεις
14:49 - 05 Μάι 2026

Randstad Ελλάδος: Νέα διοικητική ομάδα – Managing Director ο Θανάσης Παλταδάκης, Chief Financial Officer ο Θάνος Σταμάτης

Reporter.gr Newsroom
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Η Randstad, ο παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο των υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού, προχώρησε στην αναδιαμόρφωση της ηγετικής της ομάδας στην Ελλάδα, συνεχίζοντας τη στρατηγική της δέσμευσης  να αποτελεί τον κορυφαίο Partner for Talent για τις επιχειρήσεις και τα ταλέντα.  

O Θανάσης Παλταδάκης αναλαμβάνει καθήκοντα Managing Director, έχοντας διατελέσει για περισσότερα από δεκαέξι χρόνια Chief Financial Officer της Randstad Ελλάδος. Με βαθιά γνώση της εταιρείας και της αγοράς θα ηγηθεί της επόμενης φάσης ανάπτυξης της Randstad στην Ελλάδα, διαδεχόμενος ένα από τα πλέον επιτυχημένα στελέχη της Randstad παγκοσμίως, την Leigh Ostergard, η οποία διατηρούσε τον ρόλο της Managing Director από το 1999 και έχει συνδεθεί άρρηκτα με την ανάπτυξη της εταιρείας στην Ελλάδα.

«Είναι μεγάλη μου τιμή να αναλαμβάνω τον ρόλο του Managing Director της Randstad Ελλάδος. Μαζί με την ομάδα μας, θα συνεχίζουμε να χτίζουμε πάνω στα ισχυρά θεμέλια που υπάρχουν ήδη και θα επιδιώξουμε να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας, δημιουργώντας ουσιαστική αξία για όλους τους εταίρους μας», σημείωσε ο νέος Managing Director της Randstad Ελλάδας.

Παράλληλα, ο Θάνος Σταμάτης εντάσσεται στην εταιρεία ως Chief Financial Officer (CFO). Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, το audit και τη στρατηγική λογιστική, κατείχε διάφορες ανώτερες ηγετικές θέσεις σε κορυφαίες ελεγκτικές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες και τράπεζες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και αναλαμβάνει την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής διακυβέρνησης της εταιρείας στην ελληνική αγορά.

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