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Fais Group: Μερισματική απόδοση άνω του 4% &amp; διανομή μερίσματος 0,155 ευρώ ανά μετοχή
Επιχειρήσεις
11:53 - 07 Μάι 2026

Fais Group: Μερισματική απόδοση άνω του 4% & διανομή μερίσματος 0,155 ευρώ ανά μετοχή

Reporter.gr Newsroom
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Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Φάις Συμμετοχών" (στο εξής η "Εταιρεία") στο πλαίσιο της ετήσιας παρουσίασής της, με την συνδρομή της  Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2025 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Την παρουσίαση άνοιξε ο Γενικός Διευθυντής και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φάις Συμμετοχών Α.Ε. κος Χασδάι Καπόν, ο οποίος, έκανε μία σύντομη παρουσίαση των αποτελεσμάτων για το 2025 και αναφέρθηκε για τα κάτωθι μεταξύ άλλων:

α) την επιτυχή εκπόνηση του επιχειρησιακού πλάνου που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του τζίρου κατά 7% και της αναπροσαρμοσμένης κερδοφορίας κατά 11%, απόρροια της αύξησης των μεγεθών όλων των κλάδων που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

β) την ανάπτυξη των σημείων πώλησης για το 2025 καθώς και την εξέλιξη αυτών για το 2026

γ) την πρόθεση για διανομή μερίσματος ύψους € 0,155 ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου εντός του Ιουλίου, μια μερισματική απόδοση άνω του 4%. Η προτεινόμενη διανομή τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την απαραίτητη πλειοψηφία που απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο τηλ 2111088421

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