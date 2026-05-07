Fais Group: Μερισματική απόδοση άνω του 4% & διανομή μερίσματος 0,155 ευρώ ανά μετοχή

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Φάις Συμμετοχών" (στο εξής η "Εταιρεία") στο πλαίσιο της ετήσιας παρουσίασής της, με την συνδρομή της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση 2025 μέσω τηλεδιάσκεψης.

Την παρουσίαση άνοιξε ο Γενικός Διευθυντής και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φάις Συμμετοχών Α.Ε. κος Χασδάι Καπόν, ο οποίος, έκανε μία σύντομη παρουσίαση των αποτελεσμάτων για το 2025 και αναφέρθηκε για τα κάτωθι μεταξύ άλλων:

α) την επιτυχή εκπόνηση του επιχειρησιακού πλάνου που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του τζίρου κατά 7% και της αναπροσαρμοσμένης κερδοφορίας κατά 11%, απόρροια της αύξησης των μεγεθών όλων των κλάδων που δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

β) την ανάπτυξη των σημείων πώλησης για το 2025 καθώς και την εξέλιξη αυτών για το 2026

γ) την πρόθεση για διανομή μερίσματος ύψους € 0,155 ανά μετοχή προ παρακράτησης φόρου εντός του Ιουλίου, μια μερισματική απόδοση άνω του 4%. Η προτεινόμενη διανομή τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων με την απαραίτητη πλειοψηφία που απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία.

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