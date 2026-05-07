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Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ μετασχηματίζεται σε ΣΕΒ Τεχνική Ακαδημία
Επιχειρήσεις
13:26 - 07 Μάι 2026

Το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ μετασχηματίζεται σε ΣΕΒ Τεχνική Ακαδημία

Reporter.gr Newsroom
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Σε έναν ουσιαστικό μετασχηματισμό προχωρά το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ), το οποίο μετονομάζεται σε ΣΕΒ Τεχνική Ακαδημία, σηματοδοτώντας τη μετάβασή του σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης δεξιοτήτων, άμεσα συνδεδεμένο με τις ανάγκες της σύγχρονης παραγωγής.

Το ΙΒΕΠΕ ιδρύθηκε το 1980 από βιομηχανίες-μέλη του ΣΕΒ, με στόχο να καλύψει πραγματικές ανάγκες δεξιοτήτων στην παραγωγή. Από το 2012 λειτουργεί υπό τη θεσμική εποπτεία του ΣΕΒ, ενισχύοντας τον ρόλο του ως βασικού πυλώνα στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού. Ο συνολικός ανασχεδιασμός του που οδήγησε στη δημιουργία της ΣΕΒ Τεχνικής Ακαδημίας βασίστηκε σε εκτενή ανάλυση της αγοράς κατάρτισης και έρευνα σε επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ.

Η νέα ταυτότητα δεν αποτελεί απλώς μια μετονομασία, αλλά μια στρατηγική στροφή: από την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης στη συν-διαμόρφωση προγραμμάτων μαζί με τις επιχειρήσεις, με στόχο την άμεση εφαρμογή τους στον χώρο εργασίας και τον μετρήσιμο αντίκτυπο στην παραγωγικότητα.

Σε ένα περιβάλλον όπου το έλλειμμα τεχνικών δεξιοτήτων αποτελεί βασικό περιορισμό για την ανάπτυξη της παραγωγής, η ΣΕΒ Τεχνική Ακαδημία εστιάζει στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ κατάρτισης και πραγματικών αναγκών της αγοράς, με άμεσο όφελος για τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Η Ακαδημία απευθύνεται σε επιχειρήσεις από όλους τους παραγωγικούς κλάδους – από τη μεταποίηση, την ενέργεια και τις υποδομές έως τα logistics, τις κατασκευές και τις σύγχρονες υπηρεσίες – ανεξαρτήτως μεγέθους. Τα προγράμματά της καλύπτουν διαφορετικές κατηγορίες εργαζομένων, από τεχνίτες, χειριστές και προσωπικό συντήρησης έως εργοδηγούς, στελέχη παραγωγής και λειτουργιών, καθώς και εργαζόμενους που καλούνται να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους σε νέες τεχνολογίες.

Στο επίκεντρο του νέου μοντέλου βρίσκονται:

  • η συν-διαμόρφωση προγραμμάτων με τις επιχειρήσεις
  • η ανάπτυξη σύγχρονων τεχνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων
  • η ανάπτυξη διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων και εξατομικευμένων προγραμμάτων με βάση πραγματικές ανάγκες παραγωγής
  • η ενίσχυση της ασφάλειας στην εργασία

Η ΣΕΒ Τεχνική Ακαδημία διατηρεί την εστίαση στην τεχνική κατάρτιση που επί δεκαετίες στηρίζει την παραγωγή, ενώ παράλληλα θα στοχεύσει σε σύγχρονες δεξιότητες, όπως:

  • αυτοματοποίηση και ρομποτική
  • αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή
  • κυβερνοασφάλεια βιομηχανικών συστημάτων
  • ιχνηλασιμότητα και ποιοτικός έλεγχος προϊόντων

Η ΣΕΒ Τεχνική Ακαδημία βασίζεται στην εμπειρία 45 ετών του ΙΒΕΠΕ, το οποίο έχει εκπαιδεύσει μέχρι σήμερα περισσότερους από 100.000 εργαζόμενους. Σε αυτή τη βάση θα προχωρήσει στη σταδιακή διεύρυνση των υπηρεσιών και του αποτυπώματος της Ακαδημίας, με στόχο να αποτελέσει τον βασικό συνεργάτη των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων και, σε επόμενο στάδιο, σημείο αναφοράς για το σύνολο της αγοράς.

Η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. του ΣΕΒ, κα Ράνια Αικατερινάρη σημείωσε: «Η αυτοματοποίηση, η ρομποτική, η τεχνητή νοημοσύνη και ο συνολικός ψηφιακός μετασχηματισμός της παραγωγής μεταβάλλουν ραγδαία τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, δημιουργώντας αυξημένες απαιτήσεις σε σύγχρονες δεξιότητες και ανθρώπινο δυναμικό υψηλής εξειδίκευσης.

Οι αλλαγές αυτές καθιστούν αναγκαία τη συνεχή προσαρμογή των προγραμμάτων κατάρτισης στις ανάγκες των επιχειρήσεων και της παραγωγής. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ΣΕΒ προχωρά στον μετασχηματισμό του ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ σε ΣΕΒ Τεχνική Ακαδημία, με στόχο την συν-διαμόρφωση προγραμμάτων μαζί με τις επιχειρήσεις, με άμεση πρακτική εφαρμογή και έμφαση στις δεξιότητες του μέλλοντος, ενισχύοντας έτι περαιτέρω μία σχέση εμπιστοσύνης 45 χρόνων στην τεχνική κατάρτιση».

Ο Πρόεδρος της ΣΕΒ Τεχνικής Ακαδημίας, κ. Κωνσταντίνος Κεσεντές, δήλωσε: «Για 45 χρόνια, το ΙΒΕΠΕ βρίσκεται δίπλα στις επιχειρήσεις, αναπτύσσοντας τις δεξιότητες των εργαζομένων τους με βάση τις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής. Ο μετασχηματισμός σε ΣΕΒ Τεχνική Ακαδημία σηματοδοτεί τη μετάβαση από την κατάρτιση στην παραγωγικότητα, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων μέσα από σύγχρονες δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην πράξη. Με την ασφάλεια των εργαζομένων στον πυρήνα της προσέγγισής μας, συνεχίζουμε να δημιουργούμε αξία για τις επιχειρήσεις, τους ανθρώπους τους και την ελληνική οικονομία συνολικά».

{https://www.youtube.com/watch?v=3SD1WiIA1zk}

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