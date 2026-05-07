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Bally&#039;s Intralot: Στις 28 Μαΐου η ΓΣ για διανομή μερίσματος
Επιχειρήσεις
18:26 - 07 Μάι 2026

Bally's Intralot: Στις 28 Μαΐου η ΓΣ για διανομή μερίσματος

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την εικοστή ογδόη (28η ) Μαΐου του 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας στην Παιανία Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής), για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή προς έγκριση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2025 έως 31.12.2025 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (I.F.R.S.), έπειτα από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις οικονομικές καταστάσεις και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την υπό κρίση εταιρική χρήση (01.01.2025-31.12.2025).

3. Διαγραφή Σωρευτικών ζημιών & Έκτακτων Αποθεματικών της Εταιρείας με την «Καταβληθείσα διαφορά από την έκδοση μετοχών Υπέρ το Άρτιο».

4. Λήψη απόφασης για τη διανομή μερίσματος ύψους €30εκ από αποθεματικά τα οποία σχηματίστηκαν τα προηγούμενα έτη από λήψη ενδοομιλικών μερισμάτων και καθορισμός των δικαιούχων, της ημερομηνίας αποκοπής και της ημερομηνίας έναρξης καταβολής του.

5. Παρουσίαση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2025-31.12.2025, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 όπως ισχύει.

6. Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2026 - 31.12.2026 και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής της.

7. Διορισμός Ελεγκτικής Εταιρείας για την παροχή διασφάλισης επί της Έκθεσης Βιωσιμότητας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 01.01.2026 - 31.12.2026 και καθορισμός της αμοιβής της.

8. Συζήτηση και ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών του άρθρου 112 του Ν. 4548/2018 για τη χρήση 2025.

9. Έγκριση αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2025, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

10. Προέγκριση καταβολής αποζημιώσεων και αμοιβών στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση (από 1.1.2026 έως 31.12.2026), σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

11. Υποβολή αναφοράς-έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020.

12. Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

13. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων μελών του Δ.Σ.

14. Καθορισμός του είδους της Επιτροπής Ελέγχου, της σύνθεσής της (αριθμός μελών και ιδιοτήτων τους) και της θητείας της.

15. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου.

16. Θέσπιση προγράμματος διάθεσης δωρεάν μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν.4548/2018.

17. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

18. Δημοσιοποίηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 1 περ. β) του ν. 4548/2018, τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και τυχόν συμβάσεων για τη διαχειριστική χρήση 2025 που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018.

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