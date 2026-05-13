Noval Property: Ισχυρή ανάπτυξη με ώθηση από νέα projects και υψηλή πληρότητα

Ενισχυμένες επιδόσεις σε έσοδα από μισθώματα, λειτουργική κερδοφορία και κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες προβλέπει για το 2026 η διοίκηση της Noval Property, της ΑΕΕΑΠ που συνδέεται με τον όμιλο Viohalco.

Για το 2026, η εισηγμένη εκτιμά ότι τα έσοδα από μισθώματα θα κινηθούν μεταξύ 41,5 εκατ. και 43,5 εκατ. ευρώ, από 37,8 εκατ. ευρώ το 2025. Το προσαρμοσμένο EBITDA αναμένεται να διαμορφωθεί στα 28 - 30 εκατ. ευρώ έναντι 26,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα Funds From Operations (FFO) προβλέπεται να ανέλθουν στα 20 - 22 εκατ. ευρώ από 18,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά.

Οι εκτιμήσεις παρουσιάστηκαν κατά τη χθεσινή ενημέρωση της διοίκησης της ΑΕΕΑΠ στην εκδήλωση της Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Γιώργος Κουτσοποδιώτης, ανέφερε ότι βασικοί μοχλοί ανάπτυξης παραμένουν η αύξηση των πωλήσεων στα εμπορικά ακίνητα, η θετική πορεία των μισθώσεων και η περαιτέρω αποκλιμάκωση των επιτοκίων. Στις προκλήσεις συγκαταλέγονται η έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων και η διατήρηση σταθερού οικονομικού περιβάλλοντος.

Pipeline 100 εκατ. ευρώ με αιχμή το The Grid και την ανάπλαση στον Ταύρο

Η Noval Property «τρέχει» σήμερα pipeline πιθανών αναπτύξεων και εξαγορών συνολικής αξίας περίπου 100 εκατ. ευρώ. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο εμβληματικά projects: το The Grid στο Μαρούσι και η μεγάλη αστική ανάπλαση στην Πειραιώς 252 στον Ταύρο.

Το The Grid, στη Χειμάρρας 10-12 στο Μαρούσι, αναπτύσσεται σε συνεργασία με το fund Brook Lane, με τη Noval να διατηρεί ποσοστό 50%. Πρόκειται για campus γραφείων συνολικής επιφάνειας 61.520 τ.μ. και προϋπολογισμό 57 εκατ. ευρώ, το οποίο βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωσή του.

Ήδη έχει μισθωθεί περίπου το 47% των γραφειακών χώρων στην EY, ενώ η παράδοση μετατέθηκε για τον Ιανουάριο του 2027 από τον αρχικό σχεδιασμό για τον Αύγουστο του 2026. Παράλληλα, η διοίκηση βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τους υπόλοιπους διαθέσιμους χώρους, υπογραμμίζοντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Ο κ. Κουτσοποδιώτης σημείωσε επίσης ότι η Noval θα εξέταζε την εξαγορά και του υπόλοιπου 50% του έργου από τη Brook Lane, σε περίπτωση αποεπένδυσης του fund. «Προτιμητέος επενδυτής είμαστε εμείς. Όλα εξαρτώνται από την τιμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ανάπλαση 250 εκατ. ευρώ στην Πειραιώς 252

Το δεύτερο μεγάλο project αφορά την επαναξιοποίηση του πρώην βιομηχανικού ακινήτου της Βιοχάλκο στην Πειραιώς 252, στον Ταύρο. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει γραφεία, ξενοδοχείο, κατοικίες, μουσείο, αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλες χρήσεις.

Η συνολική δομημένη επιφάνεια του έργου φθάνει τα 106.000 τ.μ., με μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια 56.045 τ.μ. και εκτιμώμενο κόστος επένδυσης περίπου 250 εκατ. ευρώ. Το έργο βρίσκεται σήμερα στη φάση αδειοδοτήσεων και σχεδιασμού, με εκκρεμότητα την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα εγκρίνει το ΕΣΧΑΣΕ.

Χαρτοφυλάκιο 694 εκατ. ευρώ με πληρότητα 98%

Στο τέλος του 2025, η μικτή αξία του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Noval Property ανερχόταν σε 694 εκατ. ευρώ. Η μικτή απόδοση μισθωμάτων διαμορφωνόταν στο 7,2%, η πληρότητα στο ιδιαίτερα υψηλό 98% και η σταθμισμένη μέση διάρκεια μισθώσεων στα 8,8 έτη.

Τα γραφεία αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία του χαρτοφυλακίου με συμμετοχή 31,1% σε όρους αξίας. Ακολουθούν τα εμπορικά κέντρα με 18,4%, τα retail parks και big boxes με 11,8%, τα ακίνητα μικτής χρήσης με 7,9%, ενώ οι υποδομές φιλοξενίας και τα logistics συμμετέχουν από 7%.

Σε επίπεδο μισθωτικών εσόδων, τα γραφεία συνεισφέρουν το 31% των ετησιοποιημένων ακαθάριστων εσόδων από μισθώματα, τα εμπορικά κέντρα το 29%, τα retail parks / big boxes το 18,9% και τα ακίνητα φιλοξενίας το 9,9%.