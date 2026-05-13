Η Greka Icons διακρίνεται στα Greek Export Awards 2026 με τρεις σημαντικές βραβεύσεις

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Η Greka Icons Α.Ε., η εταιρεία πίσω από το brand Navarino Icons, ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά τη διάκρισή της στα Greek Export Awards 2026.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία απέσπασε:

Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Top Export Trading Company

Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία Top Export Packaging

Αργυρό Βραβείο στην κατηγορία Top Export Company Brand

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής εξωστρέφειας της εταιρείας, της προσήλωσής της στην ποιότητα και της σταθερής επένδυσης σε προϊόντα με αυθεντικό ελληνικό χαρακτήρα.

Από το 2012, η Greka Icons προωθεί επιλεγμένα προϊόντα υψηλής ποιότητας εμπνευσμένα από τη Μεσσηνία, με έμφαση στις τοπικές πρώτες ύλες, τις παραδοσιακές συνταγές και τη σύγχρονη αισθητική.

Σήμερα, τα προϊόντα Navarino Icons εξάγονται σε 18 χώρες και συνεργάζονται με κορυφαίες εταιρείες στους τομείς των αερομεταφορών, της φιλοξενίας και του premium λιανεμπορίου, όπως οι Air Canada, Cathay Pacific, Aegean Airlines, Hellenic Duty Free, Qatar Duty Free, Costa Navarino, The Ilisian και Galeries Lafayette.