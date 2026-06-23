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Viohalco: Επιταχυνόμενη ιδιωτική τοποθέτηση 6,3 εκατομμυρίων υφιστάμενων κοινών μετοχών της Cenergy
Ανακοινώσεις
11:21 - 23 Ιουν 2026

Viohalco: Επιταχυνόμενη ιδιωτική τοποθέτηση 6,3 εκατομμυρίων υφιστάμενων κοινών μετοχών της Cenergy

Reporter.gr Newsroom
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Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Viohalco SA («Viohalco») στις 22 Ιουνίου 2026, η Viohalco ανακοινώνει ότι συμφώνησε να πωλήσει 6,3 εκατομμύρια υφιστάμενες κοινές μετοχές (οι «Μετοχές») στη Cenergy Holdings S.A. («Cenergy» ή η «Εταιρεία»), που αντιστοιχούν σε περίπου 3,0% του υφιστάμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy, σε θεσμικούς επενδυτές σε τιμή 24,20 ευρώ ανά Μετοχή στο πλαίσιο 100% δευτερογενούς επιταχυνόμενης ιδιωτικής τοποθέτησης μέσω διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (η «Συναλλαγή»). 

Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Viohalco θα κατέχει περίπου 66,7% των υφιστάμενων μετοχών της Cenergy.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα σε βάση T+2 στις 25 Ιουνίου 2026, με την επιφύλαξηικανοποίησης ή παραίτησης από ορισμένες συνήθεις προϋποθέσεις.

Σε σχέση με τη Συναλλαγή, η Viohalco έχει συμφωνήσει με την Goldman Sachs International («Goldman Sachs» ή ο «Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής») (Sole Global Coordinator) να διατηρήσει τη δέσμευση μη διάθεσης (lock-up) της εναπομένουσας συμμετοχής της στην Εταιρεία για περίοδο 180 ημερών μετά την ημερομηνία της Συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και παρεκκλίσεωνή παραίτησης από τον Αποκλειστικό Παγκόσμιο Συντονιστή.

Η Cenergy δεν θα λάβει κανένα έσοδο από τη Συναλλαγή.

Η Goldman Sachs International ενήργησε ως Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής και Από Κοινού Διαχειριστής Βιβλίου Προσφορών (Sole Global Coordinator and Joint Bookrunner). Η BofA Securities Europe SA («BofASecurities») ενήργησε ως Από Κοινού Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner). Η PiraeusSecurities S.A. ενήργησε ως Co-Lead Manager (από κοινού με τις Goldman Sachs και BofA Securities, οι «Διαχειριστές» (Managers)).

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