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Η METLEN παρουσιάζει τον «Φιλοκτήτη»: Το σύγχρονο 8x8 τεθωρακισμένο όχημα μάχης
Επιχειρήσεις
17:10 - 17 Ιουν 2026

Η METLEN παρουσιάζει τον «Φιλοκτήτη»: Το σύγχρονο 8x8 τεθωρακισμένο όχημα μάχης

Reporter.gr Newsroom
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Η METLEN και η KNDS πραγματοποίησαν, κατά τη διάρκεια της φετινής διεθνούς έκθεσης Eurosatory στο Παρίσι, κοινή εκδήλωση, παρουσιάζοντας σε διεθνές κοινό το VBCI PHILOCTETES®, το πλέον σύγχρονο γαλλικό 8x8 τεθωρακισμένο όχημα μάχης πεζικού. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο της KNDS παρουσία υψηλόβαθμων εκπροσώπων των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, εκπροσώπων γαλλικών και διεθνών μέσων ενημέρωσης, καθώς και στελεχών και φορέων του ευρωπαϊκού και διεθνούς αμυντικού οικοσυστήματος.

Η παρουσία της METLEN στη Eurosatory 2026, τη σημαντικότερη έκθεση άμυνας και ασφάλειας στην Ευρώπη και μία από τις κορυφαίες διεθνώς, αποτυπώνει τον αναβαθμισμένο ρόλο που διαδραματίζει η εταιρεία στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Η κοινή παρουσίαση του VBCI PHILOCTETES® με την KNDS επιβεβαιώνει τη δυναμική της METLEN ως αξιόπιστου βιομηχανικού εταίρου σε στρατηγικές ευρωπαϊκές αμυντικές συμπράξεις, αξιοποιώντας τις προηγμένες δυνατότητες του M Technologies Hub στον Βόλο.

Ο κ. Βασίλης Τσιάμης, Chief Executive Director, M Technologies, METLEN, σημείωσε: «Η Ευρώπη εισέρχεται σε μία νέα εποχή, όπου η ασφάλεια και η στρατηγική αυτονομία προϋποθέτουν ισχυρή και ανθεκτική αμυντική βιομηχανική βάση. Η M Technologies, με εμπειρία άνω των 25 ετών σε απαιτητικά διεθνή αμυντικά προγράμματα, έχει αναπτύξει σημαντικές βιομηχανικές δυνατότητες και τεχνογνωσία σε κρίσιμα αμυντικά συστήματα. Η συνεργασία με την KNDS για τη συμπαραγωγή του VBCI PHILOCTETES® αποτελεί μια στρατηγική σύμπραξη που βασίζεται στην μακροχρόνια συνεργασία και εμπιστοσύνη, καθώς και το κοινό όραμα για το μέλλον της ευρωπαϊκής άμυνας».

Από την πλευρά του, ο Nicolas Groult, Chief Executive Officer, KNDS France, χαρακτήρισε το VBCI PHILOCTETES® ως μια πρωτοποριακή βιομηχανική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας. Τόνισε ότι πρόκειται για μια ουσιαστική και μακροπρόθεσμη βιομηχανική δέσμευση μεταξύ των δύο χωρών και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το PHILOCTETES® θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο μιας σειράς χερσαίων αμυντικών συστημάτων που θα παράγονται στο νέο βιομηχανικό συγκρότημα της M Technologies στον Βόλο. Παράλληλα, ευχαρίστησε την M Technologies για τη μακροχρόνια συνεργασία της με την KNDS και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σχέση εμπιστοσύνης που έχουν οικοδομήσει οι δύο εταιρείες μέσα από πολλά χρόνια συνεργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο του 2025 η METLEN σύναψε αποκλειστική συνεργασία με την KNDS France για την παραγωγή του VBCI PHILOCTETES®. Η συμφωνία προβλέπει μεταφορά τεχνογνωσίας αιχμής στην κατασκευή θωράκισης αλουμινίου, καθώς και ανάπτυξη παραγωγικών δυνατοτήτων στην Ελλάδα για την κατασκευή και συναρμολόγηση του VBCI Mk2.

H METLEN, με περισσότερα από 25 χρόνια παρουσίας σε απαιτητικά διεθνή αμυντικά προγράμματα, έχει εδραιώσει τη θέση της ως αξιόπιστος βιομηχανικός εταίρος στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Το M Technologies Hub στον Βόλο αποτελεί σήμερα ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά κέντρα παραγωγής σύνθετων μεταλλικών κατασκευών και αμυντικών συστημάτων στην περιοχή, με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα και αποδεδειγμένη τεχνογνωσία στην υλοποίηση προγραμμάτων διεθνούς εμβέλειας.

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