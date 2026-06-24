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Νέο κεφάλαιο για τη Mapei Hellas με επενδυτικό πρόγραμμα €25 εκατ.
Επιχειρήσεις
09:44 - 24 Ιουν 2026

Νέο κεφάλαιο για τη Mapei Hellas με επενδυτικό πρόγραμμα €25 εκατ.

Γιώργος Αλεξάκης
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Η Mapei Hellas γιόρτασε 25 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά, ανακοινώνοντας παράλληλα νέο επενδυτικό πλάνο ύψους 25 εκατ. ευρώ για την επόμενη πενταετία, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της δέσμευση στην παραγωγή και την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Με μία γρήγορη ματιά, η ανάπτυξη της εταιρείας έχει εκτοξευθεί την τελευταία δεκαετία κατά 400%, με κύκλο εργασιών στα €50 εκατ., παραγωγή στη Ριτσώνα και εξαγωγές σε επτά χώρες.  

Η επετειακή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Domus, στα Αστέρια Γλυφάδας, με κεντρικό μήνυμα «Building Bonds, Shaping the Future». Το «παρών» έδωσαν οι CEOs του Ομίλου Mapei, Δρ. Veronica Squinzi και Δρ. Marco Squinzi, ο Πρέσβης της Ιταλικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα Paolo Cuculi, καθώς και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας, συνεργάτες, πελάτες και εργαζόμενοι της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τέσσερα τιμητικά βραβεία σε στελέχη και συνεργάτες που συνέβαλαν καθοριστικά στην πορεία της εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Η Δρ. Veronica Squinzi αναφέρθηκε στη μακροχρόνια επενδυτική παρουσία του ομίλου στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση της Mapei να παραμείνει και να συνεχίσει να επενδύει ακόμη και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης δικαιώθηκε από την πορεία της εταιρείας τα επόμενα χρόνια.

Από την πλευρά του, ο Δρ. Marco Squinzi τόνισε ότι η Mapei Hellas έχει εξελιχθεί σε σημαντικό συνεργάτη του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην παραγωγή, την έρευνα, τα logistics και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Γενικός Διευθυντής της Mapei Hellas, Δρ. Σπύρος Παπαγιαννάκης, ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο των ανθρώπων στην πορεία της εταιρείας, σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη της Mapei στηρίχθηκε στην εμπιστοσύνη, τη συνέπεια και τη διαρκή επένδυση στην ελληνική παραγωγή.

Ανάπτυξη 400% και εξαγωγές σε επτά χώρες

Από μια ομάδα μόλις 20 ατόμων το 2001, η Mapei Hellas συγκαταλέγεται σήμερα στις τρεις μεγαλύτερες εταιρείες δομικών και χημικών υλικών στην ελληνική αγορά με βάση τον κύκλο εργασιών. Η εταιρεία απασχολεί 160 εργαζομένους, διαθέτει δίκτυο άνω των 500 ενεργών διανομέων σε Ελλάδα και Κύπρο και εξάγει προϊόντα σε επτά χώρες της ευρύτερης περιοχής.

Το παραγωγικό της αποτύπωμα ενισχύεται από περισσότερους από 2.000 κωδικούς προϊόντων που παράγονται στην Ελλάδα, σε σύνολο άνω των 8.000 προϊόντων που διαθέτει διεθνώς.

Η οικονομική πορεία της εταιρείας αποτυπώνει τη δυναμική ανάπτυξή της. Την τελευταία δεκαετία ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 400%, φτάνοντας τα 50 εκατ. ευρώ το 2025 από 9,9 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2026 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 60 εκατ. ευρώ.

Επενδύσεις €25 εκατ. την επόμενη πενταετία

Κεντρικό σημείο της επετειακής εκδήλωσης αποτέλεσε η ανακοίνωση νέου επενδυτικού προγράμματος ύψους 25 εκατ. ευρώ, το οποίο θα υλοποιηθεί σε ορίζοντα πενταετίας.

Το σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων, μεταξύ των οποίων και το νέο εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη, την επέκταση των υποδομών και την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων στην Ελλάδα.

Σημαντικός σταθμός στην πορεία της εταιρείας υπήρξε το 2010, με τη δημιουργία της παραγωγικής μονάδας στη Ριτσώνα Βοιωτίας, η οποία μετέτρεψε τη Mapei Hellas από εμπορική σε παραγωγική εταιρεία, με δικό της τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με το κέντρο R&D του ομίλου στο Μιλάνο.

Σήμερα, τα προϊόντα της Mapei χρησιμοποιούνται σε μεγάλα έργα υποδομών και κτιριακές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, όπως το Μουσείο Ακρόπολης, το Μετρό της Αθήνας, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει συστηματικά στη βιώσιμη δόμηση και στην ανάπτυξη προϊόντων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενώ έχει πιστοποιηθεί ως Great Place to Work για τα έτη 2024 και 2026.

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