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ΕΣΠ: Κατέθεσε υπόμνημα για το Ελληνικό Εμπόριο 2027-2031 σε όλα τα πολιτικά κόμματα ενόψει της ΔΕΘ
Επιχειρήσεις
13:51 - 06 Ιουλ 2026

ΕΣΠ: Κατέθεσε υπόμνημα για το Ελληνικό Εμπόριο 2027-2031 σε όλα τα πολιτικά κόμματα ενόψει της ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς απέστειλε σήμερα (6/7) προς όλα τα κοινοβουλευτικά πολιτικά κόμματα το Υπόμνημα Πολιτικής με τίτλο «Ελληνικό Εμπόριο 2027-2031», ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.        

Όπως αναφέρει σε σχετική του ανακοίνωση ο ΕΣΠ:

«Το υπόμνημα αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση πολιτικής για τη στήριξη της ελληνικής εμπορικής επιχειρηματικότητας και περιλαμβάνει συγκεκριμένες, τεκμηριωμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Μεταξύ των βασικών προτάσεων περιλαμβάνονται: η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, η δημιουργία νέας ρύθμισης οφειλών, η θεσμοθέτηση λειτουργικού ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού, η μείωση του κόστους τραπεζικών συναλλαγών και της ψηφιακής συμμόρφωσης, η ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού απέναντι στις διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες, η σύνδεση του εμπορίου με τους άλλους τομείς της οικονομίας μέσω ενός Εθνικού Σχεδίου, καθώς και η προώθηση των στρατηγικών έργων που αφορούν τον Πειραιά.

Με την πρωτοβουλία αυτή, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς επιδιώκει να συμβάλει ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο για την οικονομία και να αναδείξει τον καθοριστικό ρόλο του εμπορίου, ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης, απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής».

Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Το ελληνικό εμπόριο δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση. Ζητά ένα σταθερό, δίκαιο και ανταγωνιστικό περιβάλλον που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επενδύουν, να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και να αναπτύσσονται. Με το υπόμνημα που αποστείλαμε σε όλα τα πολιτικά κόμματα επιδιώκουμε οι ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να βρεθούν στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου, ενόψει των κυβερνητικών εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το εμπόριο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας και η ενίσχυσή του αποτελεί επένδυση για την ανάπτυξη ολόκληρης της χώρας».

Τελευταία τροποποίηση στις 06/07/2026 - 13:53
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