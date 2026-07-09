ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΤΑΔ, LAMDA Flisvos Marina και ΝΟΠΦ ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο συνεργασίας στη Μαρίνα Φλοίσβου
Επιχειρήσεις
12:54 - 09 Ιουλ 2026

ΕΤΑΔ, LAMDA Flisvos Marina και ΝΟΠΦ ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο συνεργασίας στη Μαρίνα Φλοίσβου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, η LAMDA Flisvos Marina και ο Ναυτικός Όμιλος Παλαιού Φαλήρου (ΝΟΠΦ) ανέδειξαν, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Επενδύοντας στη Θάλασσα, Ενισχύοντας την Κοινωνία» τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, καθώς και τις προοπτικές που δημιουργούνται, με τη συνέχιση της λειτουργίας του ΝΟΠΦ στον φυσικό του χώρο.

Με την εξέλιξη αυτή, επιλύονται εκκρεμότητες ετών, διαμορφώνοντας ένα σταθερό πλαίσιο ανάπτυξης της μαρίνας, ενώ παράλληλα, κατοχυρώνεται η συνέχιση της παρουσίας του ΝΟΠΦ στη Μαρίνα Φλοίσβου και της σημαντικής προσφοράς του στον ελληνικό ναυταθλητισμό.

Οι ομιλητές ανέδειξαν τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για τις τοπικές κοινωνίες, τη νέα γενιά και τον ναυταθλητισμό, επισημαίνοντας ότι οι σύγχρονες επενδύσεις στις μαρίνες μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών αναφέρθηκε στην ομιλία της η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Ηρώ Χατζηγεωργίου, η οποία τόνισε: «Στην ΕΤΑΔ πιστεύουμε ότι η πραγματική αξία δημιουργείται μέσα από τη συνεργασία, τον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη. Ρόλος μας είναι να λειτουργούμε ως γέφυρα μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για επενδύσεις που συνδυάζουν την αναπτυξιακή προοπτική με το κοινωνικό όφελος. Η σημερινή συνεργασία αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει κοινό όραμα, μπορούμε να αναβαθμίζουμε υποδομές, να αναδεικνύουμε εμβληματικούς προορισμούς και να δημιουργούμε μια ουσιαστική παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές».

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Marinas Investments S.M.S.A., Σταύρος Κατσικάδης, σημείωσε ότι «στόχος της συνεργασίας είναι η ανάδειξη της Μαρίνας Φλοίσβου ως φωτεινό παράδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης» και επισήμανε πως «η ανάπτυξη αποκτά πραγματική αξία όταν συνδυάζεται με τον σεβασμό στην ιστορία του τόπου, την ευαισθησία για το περιβάλλον μας, την ενεργή στήριξη του ναυταθλητισμού και τη δημιουργία σημαντικού οφέλους για την οικονομία και την τοπική κοινωνία.

Ο Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Παλαιού Φαλήρου, Τάσος Βατίστας, αναφέρθηκε στη σημασία της συνεργασίας για το μέλλον του Ομίλου, υπογραμμίζοντας ότι «η εξασφάλιση σύγχρονων υποδομών δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε ακόμη περισσότερα παιδιά και νέοι να γνωρίσουν τον ναυταθλητισμό».

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, καθώς και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, Αλέξανδρος Κορόμηλος εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο, Γιάννη Φωστηρόπουλο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε επίσης, συζήτηση με τους Ευρωπαίους πρωταθλητές ιστιοπλοΐας του Ναυτικού Ομίλου Παλαιού Φαλήρου, Μάριο Σταθά, Ελένη Τριάντου και Ελένη Αλχανάτη (5η θέση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και 2η θέση σε ευρωπαϊκό), οι οποίοι μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από την καθημερινότητα του πρωταθλητισμού, τις προκλήσεις της ισορροπίας μεταξύ σχολείου και αθλητισμού, καθώς και την ανάγκη στήριξης των φορέων στην εξέλιξη της νέας γενιάς αθλητών. Και οι τρεις αθλητές χαρακτήρισαν τη Μαρίνα Φλοίσβου «σπίτι τους» και τον ΝΟΠΦ «δεύτερη οικογένεια», επισημαίνοντας πόσο σημαντικό για την προετοιμασία τους ενόψει μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων είναι το γεγονός ότι πλέον, ο Ναυτικός Όμιλος έχει εξασφαλίσει τη μακροχρόνια παρουσία του στη μαρίνα.

Η συνεργασία των τριών μερών αποδεικνύει ότι η αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας μπορεί να δημιουργεί πολλαπλασιαστική αξία: ενισχύει την αναπτυξιακή δυναμική εμβληματικών υποδομών, στηρίζει ιστορικούς θεσμούς με σημαντική κοινωνική προσφορά και διαμορφώνει ισχυρούς δεσμούς που αφήνουν θετικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες και στις επόμενες γενιές.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανδρουλάκης: Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, τον διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, τον διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές

Εθνική: Η κρίση στη Μέση Ανατολή πίεσε το κλίμα, όχι τα θεμελιώδη μεγέθη των ελληνικών ΜμΕ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Εθνική: Η κρίση στη Μέση Ανατολή πίεσε το κλίμα, όχι τα θεμελιώδη μεγέθη των ελληνικών ΜμΕ

Πιερρακάκης: Οι επενδύσεις στην τεχνολογία είναι ζήτημα ευρωπαϊκής κυριαρχίας
Πολιτική

Πιερρακάκης: Οι επενδύσεις στην τεχνολογία είναι ζήτημα ευρωπαϊκής κυριαρχίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Lamda Development: Ενοποιημένες πωλήσεις στα €143 εκατ. - Αύξηση 35% από το πρώτο τρίμηνο του 2025
Ανακοινώσεις

Lamda Development: Ενοποιημένες πωλήσεις στα €143 εκατ. - Αύξηση 35% από το πρώτο τρίμηνο του 2025

Εξευτελισμός των θεατών στην υπερειδική του Ακρόπολις στο Ελληνικό
Ανεμοδείκτης

Εξευτελισμός των θεατών στην υπερειδική του Ακρόπολις στο Ελληνικό

Χατζηγεωργίου (ΕΤΑΔ): Νέα εποχή για το Μαρούσι και την Πάρνηθα μέσα από το Project VORIA
Ακίνητα

Χατζηγεωργίου (ΕΤΑΔ): Νέα εποχή για το Μαρούσι και την Πάρνηθα μέσα από το Project VORIA

Χατζηδάκης από το Ελληνικό: Στις αρχές του 2027 μπαίνουν οι πρώτοι κάτοικοι
Ακίνητα

Χατζηδάκης από το Ελληνικό: Στις αρχές του 2027 μπαίνουν οι πρώτοι κάτοικοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
09/07/2026 - 13:30

Πετρέλαιο: Ήπιες μεταβολές με τους επενδυτές να αξιολογούν τον αντίκτυπο των αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν

Τεχνολογία
09/07/2026 - 13:14

Πάνω από τους μισούς χρήστες του διαδικτύου έχουν αντιμετωπίσει online απάτες

Πολιτική
09/07/2026 - 13:10

Κεραμέως: Ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα για 8.000 ανέργους άνω των 55 ετών

Ειδήσεις
09/07/2026 - 13:03

Οι δύο «βόμβες» Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ που πέρασαν σχεδόν απαρατήρητες

Επιχειρήσεις
09/07/2026 - 12:54

ΕΤΑΔ, LAMDA Flisvos Marina και ΝΟΠΦ ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο συνεργασίας στη Μαρίνα Φλοίσβου

Πολιτική
09/07/2026 - 12:50

Ανδρουλάκης: Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, τον διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 12:46

Εθνική: Η κρίση στη Μέση Ανατολή πίεσε το κλίμα, όχι τα θεμελιώδη μεγέθη των ελληνικών ΜμΕ

Πολιτική
09/07/2026 - 12:37

Πιερρακάκης: Οι επενδύσεις στην τεχνολογία είναι ζήτημα ευρωπαϊκής κυριαρχίας

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09/07/2026 - 12:34

ΕΦΕΤ: Ανάκληση προϊόντων χούμους μετά τον εντοπισμό σαλμονέλας

Magazino
09/07/2026 - 12:28

Πέθανε η Μπόνι Τάιλερ σε ηλικία 75 ετών

Οικονομία
09/07/2026 - 12:26

Φρένο στον πληθωρισμό, όχι στην ακρίβεια τον Ιούνιο – «Καίνε» ενέργεια, ενοίκια και τρόφιμα

Ειδήσεις
09/07/2026 - 12:24

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 12,9% στα εργατικά ατυχήματα το 2024

Το σκίτσο του ΚΥΡ
09/07/2026 - 12:23

Δεν κάνουμε κι έτσι...

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
09/07/2026 - 12:20

Το παιχνίδι του Ερντογάν με το casus belli και τα εξοπλιστικά

Επιχειρήσεις
09/07/2026 - 12:08

ΕΣΠ για διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο: Προτείνει εθνικούς ελέγχους και αυστηρές κυρώσεις για προϊόντα από τρίτες χώρες

Ειδήσεις
09/07/2026 - 12:01

Γερμανία: Περισσότεροι από 5000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω ακραίων θερμοκρασιών

Ειδήσεις
09/07/2026 - 12:01

ΕΥ: Στα $905 δισ. οι επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων παγκοσμίως για το 2025

Πολιτική
09/07/2026 - 11:59

Δένδιας: Για να δώσουν F-35 στην Τουρκία, οι ΗΠΑ πρέπει να θέσουν όρο ότι δεν θα επιτεθεί στην Ελλάδα

Ειδήσεις
09/07/2026 - 11:47

Έφυγε από τη ζωή η Πάολα Ρεβενιώτη, εμβληματική μορφή του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος στην Ελλάδα

Αναλύσεις
09/07/2026 - 11:46

Το ΧΑ αναζητά αντίδραση με φόντο το ράλι πετρελαίου

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 11:38

Η Agrofeed επενδύει στο μέλλον της παραγωγής Premixes

Ειδήσεις
09/07/2026 - 11:32

Μερτς: Συμφωνία με τις ΗΠΑ για ανάπτυξη πυραύλων Tomahawk στο γερμανικό έδαφος

Πολιτική
09/07/2026 - 11:30

Η Κομισιόν παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για εργασιακές διακρίσεις εις βάρος αναπληρωτών εκπαιδευτικών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 11:21

Συνεργασία Δήμου Θεσσαλονίκης – Πειραιώς με ορατό αποτύπωμα στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στον πολιτισμό

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/07/2026 - 11:13

Αιολική Ενέργεια στην Ελλάδα: Οι πρωταθλητές, τα καμπανάκια και οι γεωγραφικές κατανομές

Ειδήσεις
09/07/2026 - 11:11

Τα ουκρανικά drones αλλάζουν τον πόλεμο: Στο στόχαστρο ακόμη και η Σιβηρία, σε αναθεώρηση η στρατηγική του ΝΑΤΟ

Υγεία
09/07/2026 - 11:05

Έρευνα ETERON για την ψυχική υγεία: Λιγότερα από τα μισά νοσοκομεία της χώρας διαθέτουν ψυχιατρικό τμήμα

Ειδήσεις
09/07/2026 - 10:54

Ανελκυστήρες: Νέα ρύθμιση δίνει περιθώριο έως το 2027 για απογραφή χωρίς πρόστιμο

Πολιτική
09/07/2026 - 10:52

Τάσεις MRB: Απέχει από την αυτοδυναμία η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛΑΣ (17,6%), τρίτο το ΠΑΣΟΚ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/07/2026 - 10:39

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. αναλαμβάνει την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ