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Ανδρουλάκης: Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, τον διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές
Πολιτική
12:50 - 09 Ιουλ 2026

Ανδρουλάκης: Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, τον διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές

Reporter.gr Newsroom
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Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε το παρών στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη.

Προσερχόμενος στην κηδεία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της.

Σήμερα, ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά της, αλλά και να στείλω ένα καθαρό μήνυμα:

Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, τον διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές

Σε μία ευνομούμενη κοινωνία, οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη για να τους αποδοθούν οι ευθύνες τους».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djtxvhid6935?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 09/07/2026 - 12:54
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