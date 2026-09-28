Καρέλιας: Εκτόξευση 87,85% στα κέρδη προ φόρων – Στα €99,7 εκατ. το α’ εξάμηνο

Τα ενοποιημένα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου Καρέλια, την 30.06.2026, μετά από τη Μη Ελέγχουσα συμμετοχή, ανέρχονται σε Ευρώ 895 εκατομμύρια, έναντι των Ευρώ 856 εκατομμυρίων την 31.12.2025.

Κατά την περιγραφή των επιδόσεων του Ομίλου χρησιμοποιούνται οι κάτωθι δείκτες, που αφορούν την οικονομική διάρθρωση και την αποδοτικότητα του Ομίλου, σύμφωνα με τα ενοποιημένα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου, για την περίοδο που έληξε την 30 η Ιουνίου 2026.

Τα Λειτουργικά & Καθαρά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα αποτελούν έναν εναλλακτικό δείκτη μέτρησης απόδοσης που υπολογίζεται προσθέτοντας τα Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα - Καθαρά στα Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (EBIT).

Τα Κέρδη προ χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, συναλλαγματικών διαφορών, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αποτελεί έναν εναλλακτικό δείκτη μέτρησης απόδοσης που υπολογίζεται με αναμόρφωση των Αποσβέσεων στα Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (EBIT).

Πορεία εργασιών

Η πορεία του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 κρίνεται ως ιδιαίτερα ικανοποιητική, καθότι οι παρακάτω παράγοντες συνέβαλαν σε άνοδο των κερδών προ φόρων κατά 87,85% σχέση με την ίδια περίοδο πέρσι:

α. αύξηση του μικτού κύκλου εργασιών κατά 9,47 % (αύξηση καθαρού κύκλου εργασιών κατά 9,23%) σε σχέση με την ίδια περίοδο της προηγούμενης χρήσης,

β. αύξηση του όγκου στα τσιγάρα εντός και εκτός Ελλάδος κατά 4,60%,

γ. διατήρηση των όγκων του καπνού για στριφτό στα ίδια περίπου επίπεδα με την περσινή περίοδο παρά τις αντιξοότητες του κλάδου,

δ. αυξήσεις εργοστασιακών τιμών σε αρκετές αγορές του εξωτερικού, οι οποίες σε συνδυασμό με μειώσεις στις τιμές κτήσης καπνών και υλικών φιλτροποιΐας, οδήγησαν σε βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους επί καθαρού κύκλου εργασιών, από 46,46% την αντίστοιχη περσινή περίοδο σε 53,20% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026,

ε. συγκράτηση των δαπανών διάθεσης και διοίκησης συγκεντρωτικά, στα περσινά επίπεδα παρά την άνοδο του όγκου πωλήσεων και του κύκλου εργασιών

στ. θετικές συναλλαγματικές διαφορές ύψους Ευρώ 5,7 εκ. έναντι αρνητικών συναλλαγματικών διαφορών Ευρώ 21,03 εκ. του αντίστοιχου εξαμήνου πέρσι.

Έτσι, τα καθαρά κέρδη προ φόρων του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 99,7 εκ. (Εταιρεία: Ευρώ 93,9 εκ.) έναντι Ευρώ 53,08 εκ. (Εταιρεία: Ευρώ 50,18 εκ.) του πρώτου εξαμήνου 2025.

Στην ελληνική φορολογημένη αγορά η Εταιρεία παρουσίασε αύξηση του όγκου στα τσιγάρα κατά 4,62% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Έτσι, το μερίδιο της Εταιρείας στην ενοποιημένη κατηγορία τσιγάρων και προϊόντων heat not burn ανήλθε τον Ιούνιο του 2026 σε 20,05% έναντι 19,25% στο τέλος του προηγούμενου έτους, ενώ στην αυτούσια αγορά τσιγάρων η αύξηση του μεριδίου ήταν επίσης αξιόλογη (28,97% τον Ιούνιο έναντι 28,26% τον Δεκέμβριο). Παράλληλα, οι όγκοι των καπνών μας παρουσίασαν ελαφρά μείωση κατά 1,36% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2025, αλλά η πορεία αυτή ήταν καλύτερη από την συνολικά αγορά καπνών για στριφτό, με αποτέλεσμα το μερίδιο της εταιρείας τον Ιούνιο του 2026 να ανέλθει στο 28,33% έναντι 27,72% τον Δεκέμβριο του 2025.

Ιδιαίτερα θετική κρίνεται η πορεία των οικογενειών George Karelias and Sons, Karelia S, και Omé οι οποίες συνέχισαν την ανοδική τους πορεία κερδίζοντας συνεχώς μερίδια αγοράς και αντισταθμίζοντας πλήρως μειώσεις μεριδίων στα πιο παραδοσιακά μας σήματα.

Αντίθετα, μετά τη νομοθέτηση της κατάργησης των καπνικών προϊόντων από τα συνοριακά καταστήματα ταξιδιωτικής λιανικής, προκάλεσε μείωση του όγκου μας κατά 88,90% στην ελληνική αγορά Duty Free, και κύκλου εργασιών κατά Ευρώ 3,85 εκ. Για την εξέλιξη αυτή και τις επιπτώσεις της είχαμε μιλήσει εκτενώς σε προηγούμενη έκθεσή μας.

Στις διεθνείς μας αγορές η άνοδος του όγκου στα τσιγάρα ανήλθε σε 7,3% ενώ στα καπνά για στριφτό, ο Όμιλος κατάφερε παρόμοια επίπεδα αύξησης όγκου με τα τσιγάρα, παρά το γεγονός ότι σε πολλές από τις σημαντικές αγορές μας, η αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καπνά ήταν δυσανάλογα μεγαλύτερη από αυτή των τσιγάρων.

Ιδιαίτερα θετικά κινήθηκαν οι πωλήσεις μας στις εκτός Βουλγαρίας χώρες της Ε. Ε. (+37% κατ’ όγκο), στις Βαλκανικές αγορές συμπεριλαμβανομένης και της Βουλγαρίας (+10%), της Ανατολικής Ευρώπης (+21%), της Μέσης Ανατολής συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς ταξιδιωτικής λιανικής της Τουρκίας (+19%), αντισταθμίζοντας πλήρως μειωμένες πωλήσεις στην Αφρική (-7,5%), και στις χώρες της Άπω Ανατολής (-17%). Έτσι ο συνολικός όγκος πωλήσεων εκτός Ελλάδος ξεπέρασε τα 7,6 δισεκατομμύρια τσιγάρα.

Χαρακτηριστική ήταν η εξαιρετική πορεία των τσιγάρων μας στη Βουλγαρία, όπου στην ενοποιημένη κατηγορία τσιγάρων και προϊόντων heat not burn πετύχαμε μερίδιο αγοράς 30,68% τον Ιούνιο 2026 έναντι 29,44% το Δεκέμβριο 2025, παρά τον εντονότατο ανταγωνισμό από εναλλακτικά προϊόντα παροχής νικοτίνης. Αντίθετα στον καπνό, ο ‘Όμιλος παρουσίασε μείωση όγκου πωλήσεων κατά 9% περίπου έναντι του πρώτου εξαμήνου της περσινής χρήσης, αποτέλεσμα της δυσανάλογης αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καπνό.

Από πλευράς χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων, και παρά τη μείωση των επιτοκίων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι, ο Όμιλος παρουσίασε σταθερά καθαρά έσοδα τα οποία ξεπέρασαν τα Ευρώ 10,6 εκ. κυρίως λόγω της εκμετάλλευσης υψηλότερων ταμειακών διαθεσίμων και μειώσεων των προμηθειών για εγγυητικές επιστολές τραπεζών προς εγγύηση ειδικών φόρων κατανάλωσης.