ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Social media και έφηβοι: Αναζητώντας τη χρυσή τομή ανάμεσα στην προστασία και την ελευθερία
Ειδήσεις
10:16 - 01 Οκτ 2026

Social media και έφηβοι: Αναζητώντας τη χρυσή τομή ανάμεσα στην προστασία και την ελευθερία

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Τον περασμένο Μάρτιο, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίωσαν αυτό που πολλοί αναλυτές αποκαλούν τη δική τους «στιγμή Big Tobacco», όταν δικαστήριο στην Καλιφόρνια έκρινε ότι ο εθιστικός σχεδιασμός των πλατφορμών συνέβαλε στα προβλήματα ψυχικής υγείας μιας νεαρής γυναίκας.

Την ίδια ώρα, διάφορες χώρες σε όλο τον κόσμο, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση, εξετάζουν την αύξηση του ελάχιστου ορίου ηλικίας για την πρόσβαση στις ψηφιακές πλατφόρμες, επικαλούμενες κινδύνους που εκτείνονται από το doomscrolling έως την έκθεση σε επικίνδυνο περιεχόμενο. Το φλέγον αυτό ζήτημα αναλύθηκε σε πάνελ που συντόνισε ο Μάνος Τσακίρης, Καθηγητής Ψυχολογίας στο Royal Holloway και Διευθυντής του Center for the Politics of Feelings στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum, το οποίο διοργανώνεται από το Democracy & Culture Foundation σε συνεργασία με τους The New York Times από τις 29 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου.

Τον λόγο πήραν πρώτα οι ίδιοι οι νέοι. Η 16χρονη Αλεξία Κάδογλου, Μαθήτρια και Εκπρόσωπος του Teens for Democracy, σημείωσε ότι η χρήση των social media αποτελεί σε έναν βαθμό επιλογή των εφήβων, ωστόσο οι πλατφόρμες είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να αιχμαλωτίζουν την προσοχή για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα, με αποτέλεσμα ο χρόνος που τελικά αφιερώνουν σε αυτές να μην αποτελεί πάντα συνειδητή επιλογή. Για την ίδια, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα ζωτικό κανάλι επικοινωνίας και σύνδεσης με τους φίλους της. «Κατανοώ τις ανησυχίες και την ανάγκη προστασίας των εφήβων, αλλά πρέπει να διαχωρίζουμε την προστασία από τον αποκλεισμό», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι αντί για καθολικές απαγορεύσεις, οφείλουμε να βοηθήσουμε τους νέους να χρησιμοποιούν την τεχνολογία υπεύθυνα, αναγνωρίζοντας τους κινδύνους και αντιμετωπίζοντας το εθιστικό περιβάλλον που δημιουργεί ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των πλατφορμών.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο 18χρονος Nate Wilbourne, Youth and Nature Advocate, στάθηκε στη δυνατότητα των social media να μετατρέπουν το παθητικό scrolling σε ενεργή συμμετοχή και δράση, ιδίως σε κρίσιμα ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή. Τα Reels και το TikTok, όπως ανέφερε, μπορούν να λειτουργήσουν ως εργαλεία ενημέρωσης, εκπαίδευσης και κινητοποίησης των νέων γύρω από την πολιτική, το περιβάλλον και τη συμμετοχή στα κοινά, ενθαρρύνοντάς τους ακόμη και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της διαχείρισης των κινδύνων αντί του αποκλεισμού των νέων χρηστών: «Όπως δεν θα απαγορεύαμε την είσοδο των παιδιών σε μια παιδική χαρά επειδή ελλοχεύουν κίνδυνοι, αλλά θα φροντίζαμε να κάνουμε τον χώρο ασφαλέστερο, έτσι και στα social media πρέπει να επικεντρωθούμε στη μείωση της βλάβης», επεσήμανε, καταλήγοντας ότι «δεν μπορούμε να απαλλαγούμε από τα social media, αλλά πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί τους και να τα χρησιμοποιούμε υπεύθυνα».

Η Madeleine de Cock Buning, Chair, Advisory Council, European Digital Media Observatory, έθεσε το ερώτημα εάν θα πρέπει να επικεντρωνόμαστε στην ηλικία των χρηστών ή στον ίδιο τον σχεδιασμό των πλατφορμών. Όπως σημείωσε, η επιβολή αυστηρότερων ηλικιακών ορίων δεν αποτελεί απαραίτητα την πιο αποτελεσματική λύση, καθώς το ποια ηλικία θεωρείται «κατάλληλη» για την πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο παραμένει σε μεγάλο βαθμό αυθαίρετο. «Κάθε πλευρά, οι πλατφόρμες, οι κυβερνήσεις, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι ίδιοι οι χρήστες, φέρει το δικό της μερίδιο ευθύνης», τόνισε, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ψηφιακού γραμματισμού. Σύμφωνα με την ίδια, περίπου το 70% των νέων στην Ε.Ε. διαθέτει ήδη βασικές δεξιότητες στο πως να χειρίζεται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ρύθμιση, επομένως, θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στον σχεδιασμό, στα φίλτρα και στους μηχανισμούς που προσελκύουν και διατηρούν την προσοχή και λιγότερο στον περιορισμό του περιεχομένου. Συμπλήρωσε, επίσης, ότι χρειάζεται ουσιαστική εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και πρόσθετη προστασία των παιδιών, με μια προσέγγιση όχι πατερναλιστική, αλλά «kids-savvy», που να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και εμπειρίες τους.

Τέλος, ο Peter G. Kirchschläger, Professor of Ethics, University of Lucerne and Visiting Professor, ETH Zurich, αναφέρθηκε στην ηθική διάσταση του EU Kids Act, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται ένας συνδυασμός διαφορετικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για την αντιμετώπιση της προβληματικής ή εθιστικής χρήσης. Σχετικά με τα ηλικιακά όρια, πρότεινε να αξιοποιηθούν τα διδάγματα από τη ρύθμιση άλλων εθιστικών προϊόντων, όπως ο καπνός, το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια. Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη προετοιμασίας των νέων ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την τεχνολογία με υπευθυνότητα όταν φτάσουν στην κατάλληλη ηλικία. Η εκπαίδευση αυτή, κατέληξε, πρέπει να περιλαμβάνει και τους γονείς, ενώ η Ευρώπη μπορεί να αντλήσει πολύτιμα συμπεράσματα από τις σχετικές πρωτοβουλίες και τα μέτρα που εφαρμόζει ήδη η Αυστραλία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Όριο ηλικίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Τι αλλάζει στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου
Ειδήσεις

Όριο ηλικίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Τι αλλάζει στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου

Στο 48% η προβληματική χρήση των social media στους εφήβους – Η ακτινογραφία της ψηφιακής εξάρτησης στην Ελλάδα
Magazino

Στο 48% η προβληματική χρήση των social media στους εφήβους – Η ακτινογραφία της ψηφιακής εξάρτησης στην Ελλάδα

Κομισιόν: Πρόταση για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 13 ετών
Ειδήσεις

Κομισιόν: Πρόταση για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 13 ετών

EU Kids: «Μπλόκο» στα social media για παιδιά - Στα 15 το όριο για ανεξάρτητη χρήση
Ειδήσεις

EU Kids: «Μπλόκο» στα social media για παιδιά - Στα 15 το όριο για ανεξάρτητη χρήση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
01/10/2026 - 12:13

Χρηματιστήριο: Απότομη διακοπή στο... πάρτι με ισχυρό profit taking

Εργασιακά
01/10/2026 - 12:10

Κεραμέως: Επεκτείνεται και ενισχύεται με 5.000 πρόσθετες θέσεις το πρόγραμμα απασχόλησης άνεργων γυναικών

Επιχειρήσεις
01/10/2026 - 12:09

Μπρατάκος: Νέες προοπτικές επιχειρηματικής συνεργασίας Ελλάδας – Δομινικανής Δημοκρατίας

Πολιτική
01/10/2026 - 12:00

Χρηστίδης: Το ΠΑΣΟΚ θέτει την ατζέντα και κατακτά την πολιτική ηγεμονία και η ΝΔ αναγκάζεται να ακολουθεί

Περιβάλλον
01/10/2026 - 11:56

Reuters: Ξηρασία και υπεράρδευση έχουν συρρικνώσει τη λίμνη Κορώνεια

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
01/10/2026 - 11:55

S&P Global: Στις 54 μονάδες η ελληνική μεταποίηση – Ισχυρή άνοδος παραγγελιών και παραγωγής

Πολιτική
01/10/2026 - 11:38

Θεοδωρικάκος: Όσοι μετέχουμε στο δημόσιο βίο πρέπει να υπηρετούμε τον πολίτη με σεμνότητα

Ειδήσεις
01/10/2026 - 11:35

Παρέμβαση ΕΣΑμεΑ: Άτομα με αναπηρία εργάζονται και πληρώνουν εισφορές αλλά δεν αξιοποιείται ο ασφαλιστικός τους χρόνος

Ειδήσεις
01/10/2026 - 11:28

Τραμπ: Παραμένει στο τραπέζι η απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ

Ειδήσεις
01/10/2026 - 11:27

Τραμπ: Οι ΗΠΑ αποκλείουν Βρετανία, Γαλλία και Βαλτικές χώρες από συνομιλίες στο ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
01/10/2026 - 11:11

Ηράκλειο: Ακινητοποιήθηκε πλοίο με 777 επιβάτες λόγω προβλήματος κατά τον απόπλου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
01/10/2026 - 11:10

Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens: Το μεγαλύτερο motorsport event της χρονιάς έρχεται 3/10 στο ΟΑΚΑ

Χρηματιστήρια
01/10/2026 - 11:02

«Κόκκινο» ποδαρικό για τις ευρωαγορές με φόντο τη στασιμότητα στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Οικονομία
01/10/2026 - 10:59

Ρεύμα: Έως και 20% αύξηση στα τιμολόγια ανακοινώνουν οι πάροχοι

Εργασιακά
01/10/2026 - 10:59

ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές Σεπτεμβρίου - Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων

Τεχνολογία
01/10/2026 - 10:41

Ποιος θα εμπιστεύεται τη δημοσιογραφία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης;

Επιχειρήσεις
01/10/2026 - 10:35

ΕΣΠ για 120 δόσεις: Τέσσερις προτάσεις βελτίωσης πριν από τη νομοθέτηση

Αναλύσεις
01/10/2026 - 10:27

ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη στις 2732-2726 μονάδες

Ειδήσεις
01/10/2026 - 10:16

Social media και έφηβοι: Αναζητώντας τη χρυσή τομή ανάμεσα στην προστασία και την ελευθερία

Πολιτική
01/10/2026 - 10:14

ΠΑΣΟΚ: Ο Φλωρίδης επιβουλεύτηκε την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης

Χρηματιστήρια
01/10/2026 - 10:10

Ασιατικά χρηματιστήρια: «Ράλι» σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές

Ειδήσεις
01/10/2026 - 09:51

Όριο ηλικίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Τι αλλάζει στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου

Πολιτική
01/10/2026 - 09:50

Παππάς: Να μη διακόπτεται η στήριξη από τον «Προσωπικό Βοηθό» για καθυστερήσεις που δεν ευθύνονται οι ωφελούμενοι

Οικονομία
01/10/2026 - 09:38

120 δόσεις για παλιά χρέη: Ποιοι μπορούν να ενταχθούν και πόσο αλλάζει η μηνιαία επιβάρυνση

Ειδήσεις
01/10/2026 - 09:26

ifo: Αισθητή βελτίωση στο επιχειρηματικό κλίμα της βιομηχανίας ηλεκτρονικών ειδών στη Γερμανία

ΕΜΠΟΡΙΟ
01/10/2026 - 09:14

Lidl Ελλάς: Τα €600 εκατ. των ελληνικών εξαγωγών και η νέα ανάπτυξη του δικτύου

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
01/10/2026 - 09:05

Coffee Island: Πάνω από €45 εκατ. ο τζίρος το 2026 – Από τα Σκόπια και τη Βουλγαρία έως τα σπάνια micro lots της Ινδίας

Οικονομία
01/10/2026 - 09:05

«Συναγερμός» στην αγορά για τρόφιμα, ενέργεια και πρώτες ύλες - Αυξήσεις 7%-12% στα σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
01/10/2026 - 08:59

Financial Times: Τα σχόλια της Κίμπερλι Γκιλφόιλ προκαλούν αναστάτωση στη Ρουμανία

Πολιτική
01/10/2026 - 08:47

Βατσινά: Η Κρήτη έχει διασύνδεση, αλλά τα έργα ΑΠΕ μένουν εκτός δικτύου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ