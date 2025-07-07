Παπασταύρου: Στο θέμα της προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος του ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση έχασε τη μάχη

Στο θέμα της προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος του ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση έχασε τη μάχη, ανέφερε σε συνέντευξή του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Μιλώντας στο ERTNews, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι πέρα από τη χαμένη μάχη, «υπήρξε εστία αδιαφάνειας και αυθαιρεσίας», γεγονός που όπως τόνισε «πρέπει να διορθωθεί άμεσα και να χρησιμοποιηθούν όλα τα διοικητικά και ποινικά πρόσφορα μέσα ώστε να μη μείνει ούτε 1 ευρώ που να μην ανακτηθεί και να αναδιαρθρωθεί ο οργανισμός».

Ακόμα, μίλησε για τις μομφές του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι είναι ο «πανελλήνιος ρέκορμαν σε πρόστιμα από την Ευρώπη για θέματα επιδοτήσεων».

Για τις εξελίξεις στη Λιβύη, ο υπουργός σημείωσε ότι τα θαλάσσια «οικόπεδα» που προκήρυξε η λιβυκή κυβέρνηση σέβονται πλήρως τη μέση γραμμή και το διεθνές δίκαιο. Επιπλέον, τόνισε πως «η Λιβύη πρέπει να διαλέξει αν θα κινηθεί προς την Ευρώπη και τη νομιμότητα ή σε άλλη κατεύθυνση».

Σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, με το νέο νόμο για τους οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων, αποκαθίσταται η πολεοδομική ασφάλεια: «Η ρύθμιση διατηρεί τη δυνατότητα δόμησης με βάση τα παλιά όρια, παρέχοντας ασφάλεια δικαίου», ανέφερε, εξηγώντας ότι αφορά και παραμεθόριες περιοχές, ενώ τόνισε πως το Προεδρικό Διάταγμα του Απριλίου ήδη έλυσε σοβαρά προβλήματα 150 οικισμών που είχαν χάσει τα όριά τους μετά από αποφάσεις του ΣτΕ».

Σχετικά με τις επιδοτήσεις ρεύματος για τις επιχειρήσεις, ο υπουργός υπενθύμισε ότι «τρέχει η πλατφόρμα για την επιδότηση της διαφοράς τιμής του χειμώνα». Η επιδότηση φαίνεται απευθείας στον λογαριασμό των επιχειρήσεων «χωρίς χρονοκαθυστέρηση ή ενδιάμεση γραφειοκρατία».

Ο Υφυπουργός ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση 8 δισ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και άλλων ευρωπαϊκών μηχανισμών. Το ποσό κατευθύνεται σε δράσεις για:

Ηλεκτρικά λεωφορεία και διασύνδεση νησιών

Αναβάθμιση σπιτιών ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών

Απόκτηση οχημάτων για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Στήριξη μεταφορών και κοινωνικής συνοχής

Καταλήγοντας, ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στις κυβερνητικές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ): «Η χώρα έχει πρωτογενές πλεόνασμα 4,8%, ρυθμό ανάπτυξης υπερδιπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ και η ανεργία έπεσε στο 7,9%», ενώ παράλληλα προανήγγειλε μέτρα που θα αφορούν τη μεσαία τάξη και κοινωνικά στρώματα που πιέζονται, υπογραμμίζοντας ότι «σε κάθε κρίση, η κυβέρνηση αυτή στάθηκε δίπλα στον πολίτη».