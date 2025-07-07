Europa και Protergia: Μαζί για ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον

Σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας στις ενεργειακές αγορές, η Europa Profil Αλουμίνιο Α.Β.Ε., μία από τις κορυφαίες ελληνικές βιομηχανίες διέλασης αλουμινίου, προχωρά σε μία στρατηγική συνεργασία με την Protergia, την ενέργεια της METLEN Energy & Metals, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα με περισσότερες από 600.000 παροχές, υιοθετώντας ένα καινοτόμο μοντέλο ενεργειακής διαχείρισης.

Η συμφωνία αφορά σε σύμβαση VBL PPA (Virtual Baseload Power Purchase Agreement), μέσω της οποίας η Europa εξασφαλίζει ενεργειακή σταθερότητα και προβλεψιμότητα κόστους. Το VBL PPA δεν προϋποθέτει φυσική παράδοση ενέργειας, αλλά βασίζεται στην εικονική εκκαθάριση της διαφοράς ανάμεσα στην τιμή αναφοράς και την τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς (DAM). Πρόκειται για μια λύση που παρέχει πλήρη και συνεχή κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Europa με «πράσινη» ενέργεια - κατά 60% από Ανανεώσιμες Πηγές και κατά 40% από φυσικό αέριο με εγγυήσεις προέλευσης.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση ενισχύει την προστασία της βιομηχανίας από την αβεβαιότητα των αγορών και συμβάλλει ενεργά στη μείωση των Scope 2 εκπομπών, σύμφωνα με τους ESG στόχους που έχει θέσει η εταιρεία.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Protergia, η Europa έχει εντάξει στο ενεργειακό της χαρτοφυλάκιο και το χρηματοοικονομικό εργαλείο Call Option. Μέσω του συμβολαίου αυτού, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να αποζημιώνεται όταν η τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς υπερβαίνει προκαθορισμένα επίπεδα. Με ελεγχόμενο κόστος, το Call Option προσφέρει σημαντική ευελιξία και ενεργειακή ασφάλεια, επιτρέποντας στην Europa να αξιοποιεί ευνοϊκές τιμές όποτε αυτές εμφανίζονται, διατηρώντας ταυτόχρονα τον έλεγχο του κόστους της.

Ο ψηφιακός και ενεργειακός μετασχηματισμός που υλοποιεί η Europa, με αιχμή του δόρατος την αξιοποίηση εργαλείων όπως το VBL και το Call Option, εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης. Η επιδίωξη δεν είναι μόνο η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητας της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά και η ουσιαστική συμβολή στη μετάβαση σε ένα ενεργειακά αποδοτικό και περιβαλλοντικά υπεύθυνο βιομηχανικό μοντέλο.

Η συνεργασία Europa – Protergia αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς η τεχνολογία, η καινοτομία και τα εξειδικευμένα ενεργειακά προϊόντα μπορούν να δημιουργήσουν απτές λύσεις στον τομέα της ενέργειας και της βιομηχανικής βιωσιμότητας.