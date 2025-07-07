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Ferryscanner: Νέα καμπάνια για το φετινό καλοκαίρι
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
11:51 - 07 Ιουλ 2025

Ferryscanner: Νέα καμπάνια για το φετινό καλοκαίρι

Reporter.gr Newsroom
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Σε νέα καλοκαιρινή καμπάνια επενδύει η Ferryscanner, στοχεύοντας να υπενθυμίσει στο κοινό πως το ταξίδι είναι, μόλις, ένα scan μακριά.

Πιο συγκεκριμένα, με σύνθημα «Μη σκας, σκάναρε!», η Ferryscanner δίνει τον ρυθμό του φετινού καλοκαιριού με μια καμπάνια που υπενθυμίζει ότι η απόδραση είναι κυριολεκτικά στα χέρια μας. Η καμπάνια, που ξεκινά στις 7 Ιουλίου, εστιάζει σε γνώριμες, καθημερινές στιγμές που γεννούν την ανάγκη για ξεκούραση και αλλαγή σκηνικού — πίεση στο γραφείο, κίνηση στους δρόμους, ζέστη στην πόλη και stories φίλων από παραλίες. Και προσφέρει μία άμεση λύση: το νέο, ανανεωμένο mobile app της Ferryscanner.

Η πλατφόρμα παρουσιάζει ένα app που απλοποιεί πλήρως τη διαδικασία κράτησης — από την αναζήτηση δρομολογίων έως την αγορά εισιτηρίων. Με λίγα taps, βρίσκεις το ιδανικό δρομολόγιο και ξεκινάς για τον επόμενο νησιωτικό προορισμό. Μέσα από ένα καθαρό, λειτουργικό και φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον, μπορείς να συγκρίνεις εταιρείες, να ανακαλύψεις συνδέσεις μεταξύ νησιών και να οργανώσεις τη διαδρομή σου με ευκολία και διαφάνεια. Είτε πρόκειται για απλό δρομολόγιο είτε για island hopping, η Ferryscanner σε πάει σε περισσότερους από 500 νησιωτικούς προορισμούς.

Με πολυεπίπεδη παρουσία σε ραδιόφωνο, YouTube και outdoor προβολές, από bus backs και στάσεις λεωφορείων, μέχρι τουριστικά διώροφα, η Ferryscanner φροντίζει το καλοκαιρινό της μήνυμα να φτάσει παντού: το ταξίδι ξεκινά εύκολα, γρήγορα και χωρίς άγχος.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα τρία ραδιοφωνικά σποτ της καμπάνιας, τα οποία με χιουμοριστικό ύφος και γνώριμες καθημερινές σκηνές, συνδυάζουν ήχους όπως κύματα, γλάρους και πλοία, δημιουργώντας άμεση σύνδεση με το καλοκαίρι και το κοινό. Μέσα από σύγχρονη και δημιουργική προσέγγιση, η Ferryscanner ενισχύει την αναγνωρισιμότητά της με ουσιαστικό τρόπο.

Τελευταία τροποποίηση στις 07/07/2025 - 12:06
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