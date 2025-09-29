Υπ. Υποδομών: Υπογράφηκαν οι πρώτες 80 προσλήψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην ΥΠΑ

Υπεγράφησαν, από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, οι πρώτες 80 προσλήψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), από το σύνολο των 97 ελεγκτών που προβλέπει ο ετήσιος προγραμματισμός για το 2025.

Οι 80 νέοι ελεγκτές είναι επιτυχόντες του διαγωνισμού που διενεργήθηκε από το ΑΣΕΠ (προκήρυξη 2Γ/2024) και προσλαμβάνονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών διορισμού. Τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία τους, ώστε να ξεκινήσει η εκπαίδευσή τους.

Με βάση τον προγραμματισμό, από την ίδια δεξαμενή επιτυχόντων αναμένεται να προσληφθούν ακόμη 72 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας το 2026.

Φυσικά η παραπάνω εξέλιξη σχετίζεται με τις καθυστερήσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, που οφείλονται στο γεγονός ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κατέβασαν στροφές ζητώντας προσλήψεις. Όπως είπαν, η υποστελέχωση της ΥΠΑ δημιουργεί θέματα ασφαλείας, καθώς καλύπτουν ως και 40 πτήσεις ανά ώρα, ενώ το πρωτόκολλο προβλέπει να καλύπτουν 22.

Το υπουργός ανακοίνωσε πως για την ενίσχυση της ΥΠΑ με εξειδικευμένο προσωπικό, βρίσκεται στο τελικό στάδιο η πρόσληψη 43 νέων επιστημόνων στον κλάδο ηλεκτρονικών ATSEP, διαδικασία που επιδιώκεται να ολοκληρωθεί εντός του 2025.

Για το 2026 έχουν, επίσης, προγραμματιστεί οι προσλήψεις 28 υπαλλήλων παροχής πληροφοριών πτήσης αεροδρομίων (AFISO) για τα περιφερειακά αεροδρόμια, καθώς και 44 επιπλέον ηλεκτρονικών ATSEP.

Με αφορμή την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, δήλωσε: «Η Κυβέρνηση εφαρμόζει απαρέγκλιτα τον προγραμματισμό της για την υποστήριξη των υπηρεσιών αεροναυτιλίας με προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού, όπως οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και οι ηλεκτρονικοί. Ταυτόχρονα, προχωρά ο διοικητικός μετασχηματισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με το νομοσχέδιο μετατροπής της σε ΝΠΔΔ, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση. Η ενίσχυση της διοικητικής αυτοτέλειας της ΥΠΑ εντάσσεται στο Σχέδιο Δράσης που εφαρμόζει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εντατικά με στόχο την αναβάθμιση του τομέα της αεροναυτιλίας στη χώρα μας».