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JP Morgan: Αναδεικνύει την Ελλάδα σε κορυφαία επενδυτική επιλογή στα ομόλογα
Οικονομία
14:19 - 29 Σεπ 2025

JP Morgan: Αναδεικνύει την Ελλάδα σε κορυφαία επενδυτική επιλογή στα ομόλογα

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε μία από τις κορυφαίες επιλογές για τοποθετήσεις στα ομόλογα, σύμφωνα με τη νέα ανάλυση της JP Morgan για τις αγορές χρέους. Ο αμερικανικός οίκος χαρακτηρίζει την Ελλάδα ως «top overweight pick», επισημαίνοντας τα ισχυρά μακροοικονομικά και δημοσιονομικά θεμελιώδη, αλλά και τη σταθερότητα του πολιτικού περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την JP Morgan, τα ελληνικά ομόλογα, ιδιαίτερα ο 10ετής τίτλος, έχουν υποαποδώσει έναντι άλλων χωρών της περιφέρειας τις τελευταίες εβδομάδες. Αυτό δημιουργεί ευκαιρία για επενδυτές, καθώς η σχετική αποτίμηση Ελλάδας–Ισπανίας αποκλίνει από τα θεμελιώδη μεγέθη. Η τράπεζα προτείνει long θέση στο 10ετές ελληνικό ομόλογο έναντι του ισπανικού, με θετική απόδοση μετακύλισης περίπου 0,5 μονάδες βάσης ανά τρίμηνο, προσφέροντας πρόσθετο κίνητρο για θεσμικούς επενδυτές.

Εκτός από το spread με την Ισπανία, η JP Morgan συστήνει επίσης overweight Ελλάδα σε σχήματα credit fly έναντι Γαλλίας, Ιταλίας και Γερμανίας, υπογραμμίζοντας τη βελτιωμένη πιστοληπτική εικόνα της χώρας. Παρά την αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα (ΒΒΒ / ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές), η 10ετία εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με spread 110–115 μονάδες βάσης έναντι του γερμανικού Bund, χαμηλότερα από την Ιταλία αλλά με discount σε σχέση με την Ισπανία.

Σημαντικά θεμελιώδη μεγέθη που ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας περιλαμβάνουν:

  • Ρυθμό ανάπτυξης 2,3% για το 2025 και 2% για το 2026, υπερβαίνοντας τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.
  • Σταδιακή αποκλιμάκωση του δείκτη χρέους/ΑΕΠ κάτω από 150% έως το 2026.
  • Σταθεροποίηση του πληθωρισμού στο 2,1% για το 2025 και στο 1,9% για το 2026, κοντά στον στόχο της ΕΚΤ.

Η σταθερότητα του πολιτικού σκηνικού και η βελτίωση των οικονομικών δεικτών διαφοροποιούν την Ελλάδα από χώρες όπως η Ιταλία και η Γαλλία, όπου η αβεβαιότητα επηρεάζει τις αποδόσεις. Η JP Morgan καταλήγει ότι η Ελλάδα αποτελεί πλέον ασφαλή και αποδοτική επενδυτική επιλογή, με δυνατότητα σημαντικής υπεραπόδοσης στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, αξιοποιώντας τόσο τις long θέσεις έναντι της Ισπανίας όσο και τις στρατηγικές credit fly.

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