«Ελ. Βενιζέλος»: Γιατί... προκαλούν τις καθυστερήσεις οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται για ακόμη μία ημέρα στις πτήσεις στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας.

Βασικό λόγο των καθυστερήσεων αποτελεί η επιλογή των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας να ρίξουν ρυθμούς, ζητώντας προσλήψεις, καθώς θεωρούν πως οι βάρδιες τους δεν βγαίνουν με τον σωστό τρόπο.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν προ ημερών σημείωναν πως στην αιχμή της τουριστικής σεζόν κάλυπταν έως και 40 πτήσεις την ώρα, ενώ το πρωτόκολλο προβλέπει να μην ξεπερνούν τις 22 πτήσεις την ώρα.

Συνεπώς, θεωρούν πως προκύπτει και ζήτημα ασφάλειας των πτήσεων. Επέλεξαν έτσι το slow down ώστε να αναδείξουν το πρόβλημα και να διαμαρτυρηθούν.

Βέβαια, η απόφαση αυτή ταλαιπωρεί πολλούς επιβάτες, με το "Ελ. Βενιζέλος" να είναι αυτές τις ημέρες το αεροδρόμιο με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην Ευρώπη.

Τα παραπάνω συμβαίνουν καθώς το υπουργείο Μεταφοροών έχει καταθέσει για διαβούλευση νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ). Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στοχεύει στην ενίσχυση της ΥΠΑ με πλήρες θεσμικό πλαίσιο αυτοδιοίκησης και σαφή δημοσιονομική και διοικητική αυτοτέλεια, μετατρέποντας ουσιαστικά την ΥΠΑ σε ΝΠΔΔ.

Αυτό δεν είναι αρκετό για τους ελεγκτές, που ζητούν προσλήψεις και αυξήσεις. Ο υπουργός Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, παρουσίασε ένα σχέδιο δράσης 364 σημείων που υλοποιείται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την DG Move και τον EASA.

Για τις απολαβές τους, ο κ. Δήμας ανέφερε ότι ένας έμπειρος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας μπορεί να φτάσει και πάνω από 120.000 ευρώ το χρόνο με το επίδομα του «Eurocontrol». «Είναι σημαντικές απολαβές για τα δεδομένα του ελληνικού κράτους. Προφανώς, φορολογούνται και τα δικαιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό. Παρ' όλα αυτά, ζητούν επιπλέον».