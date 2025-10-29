ΥΠΑ: Επιθεωρήσεις στα αεροδρόμια Αράξου και Νέας Αγχιάλου – Ποιες παρεμβάσεις βρίσκονται στο επίκεντρο

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Στο πλαίσιο τακτικών επιθεωρήσεων και παρεμβάσεων για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό, ο Υποδιοικητής Διαχείρισης Αερολιμένων, κ. Αλέξανδρος Καρύδης, συνοδευόμενος από κλιμάκιο του Συστήματος Παρακολούθησης Συμμόρφωσης Αεροδρομίων της ΥΠΑ (CMS), της Διεύθυνσης Τεχνικής Συντήρησης (ΔΤΣ) και της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης (ΔΤΥ), πραγματοποίησε επισκέψεις στους Κρατικούς Αερολιμένες Αράξου και Νέας Αγχιάλου.

Κατά την επίσκεψη στους ανωτέρω αερολιμένες, ο Υποδιοικητής της ΥΠΑ συναντήθηκε με την Αερολιμενάρχη Αράξου κ. Ελένη Γιαννάκη και τον Αερολιμενάρχη Νέας Αγχιάλου, κ. Αθανάσιο Κασιώρα, καθώς και με το σύνολο του προσωπικού των αεροδρομίων.

Στις συσκέψεις που ακολούθησαν εξετάστηκε, και για τα δύο αεροδρόμια, η πρόοδος των εργασιών αναβάθμισης των υποδομών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης.

Ειδικότερα, έχουν ολοκληρωθεί οι ακόλουθες παρεμβάσεις στο Αεροδρόμιο Αράξου:

Αποψίλωση όλων των εκτάσεων του Αερολιμένα

Αποκατάσταση καθίζησης στον χώρο Parking του Αερολιμένα

Αποκατάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις διαχείρισης λυμάτων του Αερολιμένα

Αποστολή/παραλαβή φαρμακευτικού υλικού

Υλοποίηση Απεντόμωσης – Μυοκτονίας

Σε εξέλιξη/φάση υλοποίησης βρίσκονται στο αεροδρόμιο Αράξου:

Εργασίες αναβάθμισης ηλεκτρολογικού υλικού με παραλαβή νέων ανταλλακτικών

Διαδικασία αναβάθμισης πυροπροστασίας εγκαταστάσεων

Στεγανοποίηση των κτιρίων του Αερολιμένα

Εργασίες περίφραξης

BMS (Building Management Systems)

Αναβάθμιση υποδομών των μεταφορικών ταινιών

Ανακαίνιση W.C.

Όσον αφορά στο αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου, ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις που αφορούν στην:

Αντικατάσταση του πιεστικού συγκροτήματος υδροδότησης του αεροσταθμού

Αποκατάσταση της λειτουργίας της μεταφορικής ταινίας αποσκευών των αναχωρούντων επιβατών

Αποκατάσταση της λειτουργίας του κεντρικού συστήματος φωτισμού ανάγκης του αεροσταθμού

Επισκευή εξωτερικών θυρών της airside πλευράς του αεροσταθμού

Επίσης στο αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου, βρίσκονται σε εξέλιξη:

Εργασίες μερικής αναβάθμισης και αποκατάστασης προβλημάτων στις τουαλέτες του επιβατικού κοινού

Αποκατάσταση της λειτουργίας τμήματος του αποχετευτικού συστήματος

Παρεμβάσεις στον υποσταθμό μέσης τάσης

Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τους Διοικητές των 116 ΠΜ και 111 ΠΜ (Πτέρυγες Μάχης Αράξου και Ν. Αγχιάλου αντίστοιχα) για θέματα συνεργασίας σε επιχειρησιακές διαδικασίες.

Η Διοίκηση της ΥΠΑ συνεχίζει τις επισκέψεις και επιθεωρήσεις στους περιφερειακούς αερολιμένες της χώρας, με στόχο την αποτελεσματική εποπτεία, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς το επιβατικό κοινό.