Κατρίνης: Η ύπαιθρος δεν αντέχει άλλες καθυστερήσεις στις αγροτικές επιδοτήσεις

«Η ελληνική ύπαιθρος και ο πρωτογενής τομέας δεν αντέχουν άλλες καθυστερήσεις στην καταβολή των αγροτικών επιδοτήσεων» ανέφερε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN, τονίζοντας ότι εκκρεμούν 537 εκατομμύρια ευρώ από πέρυσι και περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ για φέτος. Παράλληλα κατηγόρησε την κυβέρνηση, ότι ενώ έχουν περάσει 4 μήνες από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού τον Ιούλιο, η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα ετοιμάσει σχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπογράμμισε ακόμη ότι, ενώ η κυβέρνηση έχει λάβει προθεσμία από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τις 4 Νοεμβρίου για να παρουσιάσει νέο μοντέλο λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, όλο αυτό το διάστημα χάθηκε πολύτιμος χρόνος και έχουμε φτάσει στο σημείο να μην υπάρχει ακόμα σχέδιο και να συνεδριάζει σήμερα το υπουργικό συμβούλιο για το θέμα, μία εβδομάδα πριν λήξει η προθεσμία.

Κατηγορώντας την κυβέρνηση για «ανικανότητα και έλλειμμα πολιτικής βούλησης», επισήμανε ότι «η ελληνική ύπαιθρος και ο πρωτογενής τομέας δεν αντέχουν να πάμε είτε μέχρι το Νοέμβριο είτε μέχρι τα Χριστούγεννα χωρίς να στηριχθούν εμπράκτως και μίλησε για «ένα αδιέξοδο το οποίο αυτή τη στιγμή κοστίζει στο θέμα και της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και της διατροφικής αυτάρκειας μας»

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η κυβέρνηση εξαντλείται σε εξαγγελίες χωρίς αντίκρισμα», υπενθυμίζοντας τις δεσμεύσεις για την ίδρυση Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, που εδώ και μήνες περιμένουν την υλοποίηση τους και υπογράμμισε ότι η πραγματικότητα αποδεικνύει την αδυναμία της να αντιμετωπίσει τα ουσιαστικά προβλήματα.

Παράλληλα, κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι, μη μπορώντας να δώσει απαντήσεις ούτε για τα ζητήματα στον πρωτογενή τομέα, ούτε για την ακρίβεια και την καθημερινότητα των πολιτών, επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση σε τεχνητά διλήμματα και διχασμούς και «εφευρίσκει ζητήματα για να δείξει ότι είναι κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία πιο πατριώτες, πιο Έλληνες, πιο ευαίσθητοι στα εθνικά ζητήματα σε σχέση με κάποιους άλλους».

Τόνισε, τέλος, ότι το ΠΑΣΟΚ επιμένει στη λύση των ζητημάτων που καίνε τους πολίτες, υπογραμμίζοντας ιδιαίτερα ότι η ύπαιθρος δεν μπορεί να περιμένει άλλο.