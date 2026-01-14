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Blackout στο FIR Αθηνών – Τι δείχνει το πόρισμα της ειδικής επιτροπής
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08:14 - 14 Ιαν 2026

Blackout στο FIR Αθηνών – Τι δείχνει το πόρισμα της ειδικής επιτροπής

Reporter.gr Newsroom
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Με κατά βάση τεχνική γλώσσα περιγράφει τα αίτια του blackout που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στο FIR Αθηνών το πόρισμα της ειδικής επιτροπής που συγκροτήθηκε από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστο Δήμα. Το πόρισμα παραδόθηκε την Τρίτη (13/1) στον υπουργό.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της επιτροπής, το περιστατικό οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα και συγκεκριμένα σε «ψηφιακό θόρυβο» που προκλήθηκε από αποσυγχρονισμό συστημάτων διασύνδεσης. Το αποτέλεσμα ήταν η ενεργοποίηση της πομπής πέραν των επιτρεπτών ορίων, γεγονός που προκάλεσε δυσλειτουργία στις τηλεπικοινωνίες.

Για λόγους ασφαλείας δόθηκε εντολή τα αεροσκάφη να κατευθυνθούν προς αεροδρόμια εκτός ελληνικού εναέριου χώρου, ενώ ανεστάλησαν προσωρινά απογειώσεις και πτήσεις. Παρ’ όλα αυτά, το συμβάν χαρακτηρίστηκε χαμηλού κινδύνου, χωρίς να αναφερθούν περιστατικά. Από το πόρισμα δεν προκύπτει ότι υπήρξε κίνδυνος σύγκρουσης αεροσκαφών, κάτι που αποδίδεται και στην ύπαρξη ισχυρών συστημάτων ασφαλείας εντός των αεροσκαφών, καθώς και συστημάτων προειδοποίησης σε περίπτωση επικίνδυνης προσέγγισης.

Η επιτροπή προτείνει τη μετάβαση των επικοινωνιών σε πιο σύγχρονα συστήματα, καθώς και καλύτερο συντονισμό μεταξύ της Πολιτικής Αεροπορίας και του ΟΤΕ. Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΤΕ είχε εκδώσει άμεσα ανακοίνωση μετά το συμβάν, διευκρινίζοντας ότι τα κυκλώματα σύνδεσης για την εναέρια κυκλοφορία λειτουργούν κανονικά και δεν σχετίζονται με συστήματα της ΥΠΑ. Σε κάθε περίπτωση, η υλικοτεχνική υποδομή κρίνεται ότι χρήζει εκσυγχρονισμού, με το ερώτημα πλέον να αφορά το πόσο γρήγορα θα κινηθούν οι σχετικές διαδικασίες, δεδομένου ότι απαιτούνται διαγωνισμοί και χρονοβόρα διοικητικά βήματα.

Παρά το πόρισμα, παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα. Πρώτο και βασικό, γιατί δεν έχουν προχωρήσει εγκαίρως οι απαραίτητες ενέργειες για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ασφαλείας. Ο υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας είχε αναγνωρίσει, ακόμη και πριν την ολοκλήρωση του πορίσματος, ότι πρόκειται για σοβαρό περιστατικό, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν υπήρξε ζήτημα ασφάλειας πτήσεων.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης υποστήριξε ότι η σημερινή ηγεσία παρέλαβε «καμένη γη» από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ακόμη και μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα έχει ήδη παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για λόγους ελλιπούς συντήρησης κρίσιμων υποδομών.

Επιπλέον, δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως πώς το σύστημα επανήλθε σε λειτουργία μετά από ώρες blackout. Υπενθυμίζεται ότι αρχικά υπήρξε ενημέρωση περί κυβερνοεπίθεσης, σενάριο που αποσύρθηκε σύντομα.

Τέλος, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι συνθήκες εργασίας των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι στεγάζονται σε απαρχαιωμένες εγκαταστάσεις στο Ελληνικό, με αναφορές ακόμη και για παρουσία τρωκτικών και εικόνα εγκατάλειψης. Τα ραντάρ, σύμφωνα με συνδικαλιστές του κλάδου, είναι ηλικίας περίπου 26 ετών, ενώ κανονικά θα έπρεπε να αντικαθίστανται ανά δεκαετία. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους η χώρα μας έχει παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι εδώ και χρόνια πιέζουν για εκσυγχρονισμό χωρίς ανταπόκριση, βρίσκοντας πλέον πιο «ευήκοα ώτα» μετά την εθνική τραγωδία των Τεμπών, που ανέδειξε χρόνιες αμέλειες στη συντήρηση κρίσιμων υποδομών, όπως ο ελληνικός σιδηρόδρομος.

Μετά το περιστατικό καταγράφεται αυξημένη κινητικότητα, υπό τον φόβο ενός φαινομένου αντίστοιχου των Τεμπών στον αέρα. Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εκπονεί σχέδιο δράσης για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων, το οποίο προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2028.

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Τελευταία τροποποίηση στις 14/01/2026 - 08:21
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