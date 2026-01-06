Ο Κυρανάκης παρέλαβε καμμένη γη από τους... προηγούμενους

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών ρίχνει τις ευθύνες στους... προηγούμενους για το blackout στο FIR Αθηνών.

«Παραλάβαμε απαρχαιωμένα συστήματα και δεν προλάβαμε να τα αντικαταστήσουμε μέσα σε μόλις εννιά μήνες», είπε στο Action24 o Κωνσταντίνος Κυρανάκης, λες και πριν δεν κυβερνούσε η ΝΔ για έξι ολόκληρα χρόνια.



Για την ιστορία να πούμε πως πριν το δίδυμο Δήμα-Κυρανάκη, στο υπουργείο Μεταφορών υπηρέτησαν ο Κώστας Καραμανλής με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα και στη συνέχεια ο Χρήστος Σταϊκούρας. Αυτοί είναι οι «προηγούμενοι» από τους οποίους παρέλαβαν απαρχαιωμένα συστήματα ο Δήμας και ο Κυρανάκης.



Να σημειώσουμε επιπλέον ότι ο κ. Κυρανάκης δηλώνει πλήρη άγνοια για την υπόθεση, αφήνοντας ουσιαστικά να εννοηθεί πως ο υπουργός μεταφορών, Χρίστος Δήμας, είναι αυτός που χειρίζεται το συγκεκριμένο θέμα.



Ωραία ατμόσφαιρα εκεί στο υπουργείο Μεταφορών...

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