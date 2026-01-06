Ο Κυρανάκης παρέλαβε καμμένη γη από τους... προηγούμενους

«Παραλάβαμε απαρχαιωμένα συστήματα και δεν προλάβαμε να τα αντικαταστήσουμε μέσα σε μόλις εννιά μήνες», είπε στο Action24 o Κωνσταντίνος Κυρανάκης, λες και πριν δεν κυβερνούσε η ΝΔ για έξι ολόκληρα χρόνια.
Για την ιστορία να πούμε πως πριν το δίδυμο Δήμα-Κυρανάκη, στο υπουργείο Μεταφορών υπηρέτησαν ο Κώστας Καραμανλής με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα και στη συνέχεια ο Χρήστος Σταϊκούρας. Αυτοί είναι οι «προηγούμενοι» από τους οποίους παρέλαβαν απαρχαιωμένα συστήματα ο Δήμας και ο Κυρανάκης.
Να σημειώσουμε επιπλέον ότι ο κ. Κυρανάκης δηλώνει πλήρη άγνοια για την υπόθεση, αφήνοντας ουσιαστικά να εννοηθεί πως ο υπουργός μεταφορών, Χρίστος Δήμας, είναι αυτός που χειρίζεται το συγκεκριμένο θέμα.
Ωραία ατμόσφαιρα εκεί στο υπουργείο Μεταφορών...
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