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Lufthansa: Ακυρώνονται όλες οι πτήσεις από και προς Μέση Ανατολή
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13:10 - 28 Φεβ 2026

Lufthansa: Ακυρώνονται όλες οι πτήσεις από και προς Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Ο όμιλος αερομεταφορέων Lufthansa αναστέλλει όλες τις πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Ben Gurion του Τελ Αβίβ έως τις 7 Μαρτίου, επικαλούμενος την «τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή».  

Ο γερμανικός όμιλος, του οποίου οι αερομεταφορείς περιλαμβάνουν επίσης τις SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines και Eurowings, ανακοινώνει ότι ακυρώνει πτήσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων του Τελ Αβίβ, της Βηρυτού, του Αμμάν, του Ερμπίλ και της Τεχεράνης έως τις 7 Μαρτίου.

Οι επιβάτες που επηρεάζονται μπορούν να κάνουν κράτηση για μεταγενέστερη ημερομηνία ταξιδιού δωρεάν ή, εναλλακτικά, να λάβουν πλήρη επιστροφή της τιμής του εισιτηρίου, αναφέρει η Lufthansa.

«Ο όμιλος Lufthansa παρακολουθεί και αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή και βρίσκεται σε στενή επαφή με τις αρχές», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

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