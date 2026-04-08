ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Άννα Βάσιλα στο «R»: Πώς το αεροδρόμιο της Αθήνας έγινε πρωταθλητής Ευρώπης στο Net Zero
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07:44 - 08 Απρ 2026

Άννα Βάσιλα στο «R»: Πώς το αεροδρόμιο της Αθήνας έγινε πρωταθλητής Ευρώπης στο Net Zero

Γιώργος Ραυτόπουλος
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η βιωσιμότητα περνά πλέον από τη θεωρία στην πράξη, μετασχηματίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις λειτουργούν, επενδύουν και αξιολογούνται. Σε ένα περιβάλλον αυξημένων κανονιστικών απαιτήσεων, γεωπολιτικών προκλήσεων και έντονων κοινωνικών προσδοκιών, το ESG αναδεικνύεται σε κρίσιμο πυλώνα στρατηγικής και ανθεκτικότητας για κάθε σύγχρονο οργανισμό.

Στο περιθώριο του 2nd ESG Summit, η Άννα Βάσιλα, Sustainability and Industry Affairs Manager του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, μίλησε στο Reporter.gr για τη μετάβαση του επιχειρείν από τη θεωρία στη μετρήσιμη πράξη του ESG, το ρόλο των αξιόπιστων δεδομένων, τις προκλήσεις της πράσινης μετάβασης στις αερομεταφορές και τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των stakeholders.

Ακολουθεί η συνέντευξη της κυρίας Βάσιλα στο «R».

Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα που κρατάτε από τη συζήτηση γύρω από το ESG;

«Θα ξεκινούσα με το ότι η βιωσιμότητα δεν είναι μια θεωρητική προσέγγιση ή ένα ‘ευχολόγιο’. Έχουμε περάσει στην εποχή των δεδομένων, των μετρήσιμων δεσμεύσεων και των στοχευμένων επενδύσεων. Για να μπορεί μια επιχείρηση –ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου– να λαμβάνει αποφάσεις υπολογίζοντας τον πραγματικό αντίκτυπο τόσο στο περιβάλλον και την κοινωνία, όσο και στα οικονομικά της αποτελέσματα, χρειάζεται αξιόπιστα δεδομένα. Αυτό προϋποθέτει δομές, διαδικασίες, διαφάνεια και λογοδοσία από όλους τους εμπλεκόμενους.

Είναι πλέον σαφές πως μια επιχείρηση που επιδιώκει η ανάπτυξή της να είναι βιώσιμη, δεν αντιμετωπίζει τις επενδύσεις στα πεδία «περιβάλλον – κοινωνία – διακυβέρνηση» ως κόστος. Το πραγματικό κόστος είναι η αδράνεια – το να μην προχωράμε έγκαιρα στις αλλαγές που θα θέσουν τις βάσεις για το μέλλον. Η αποκλειστική επικέντρωση στα νούμερα δεν αρκεί. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να βλέπουν τον εαυτό τους ως μέρος της κοινωνίας, με εργαζομένους και stakeholders που αξιολογούν καθημερινά τη λειτουργία τους».

Ποιος είναι ο ρόλος των δεδομένων και των ανθρώπων μέσα σε αυτή τη μετάβαση;

«Τα δεδομένα βρίσκονται στον πυρήνα κάθε σοβαρής ESG στρατηγικής. Αποτελούν ένα κομβικό εργαλείο και γι’ αυτό πρέπει να επενδύσουμε σε τακτικό reporting, ώστε να παράγουμε αξιόπιστα δεδομένα. Εξάλλου, χωρίς δεδομένα, δεν μπορούμε να μετρήσουμε τα αποτελέσματά μας.

Για την ορθή και πλήρη αποτύπωση της επίδοσης μιας επιχείρησης σε θέματα βιωσιμότητας, απαιτείται συστηματική διατομεακή συνεργασία μεταξύ λειτουργιών, όπως το περιβάλλον, η υγεία & η ασφάλεια, το ανθρώπινο δυναμικό και η εταιρική διακυβέρνηση.

Οι επιμέρους αυτές λειτουργίες, υπό τον συντονισμό του τμήματος της βιώσιμης ανάπτυξης, καλούνται να τροφοδοτούν τη διαδικασία του reporting με αξιόπιστα, επαληθεύσιμα και συγκρίσιμα δεδομένα. Τα δεδομένα αυτά πρέπει να προκύπτουν μέσα από σαφώς καθορισμένα πλαίσια, μεθοδολογία και εσωτερικές διαδικασίες, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί βάσει των εφαρμοστέων και επιλεχθέντων προτύπων αναφοράς, σε συνάρτηση με το επιχειρηματικό μοντέλο, την αλυσίδα αξίας και τα ουσιαστικά θέματα (material topics) της επιχείρησης.

Με αυτόν τον τρόπο, το reporting δεν αποτελεί απλώς άσκηση συμμόρφωσης, αλλά μηχανισμό παραγωγής ποιοτικής πληροφόρησης, ικανής να υποστηρίξει τεκμηριωμένα τη λήψη στρατηγικών και επιχειρησιακών αποφάσεων.

Μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα, είναι η διαφυγή ταλέντου, το λεγόμενο «brain drain». Ειδικά στον τομέα του ESG, η εύρεση προσωπικού με την κατάλληλη εξειδίκευση παραμένει ιδιαίτερα απαιτητική. Ο κλάδος απαιτεί πολυσχιδή προφίλ που καλούνται να ανταποκριθούν σε σύνθετους ρόλους, συνδυάζοντας δεξιότητες όπως, μεταξύ άλλων, η επικοινωνία, η ανάλυση δεδομένων και η χρήση υπολογιστικών μοντέλων. Κατά συνέπεια, η προσέλκυση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί σημαντικό στοίχημα.

Ταυτόχρονα, η οικοδόμηση ομάδων με συνοχή και στρατηγικό προσανατολισμό καθίσταται εξίσου απαιτητική. Το υφιστάμενο έλλειμμα δεξιοτήτων οδηγεί στο να αφιερώνεται δυσανάλογος χρόνος των ειδικών σε πιο μηχανιστικές ή επαναλαμβανόμενες εργασίες, περιορίζοντας την επικέντρωση σε δραστηριότητες με υψηλότερη προστιθέμενη αξία και αναπτυξιακό χαρακτήρα.»

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις για το ESG που αφορούν τον κλάδο των αερομεταφορών;

«Ένα από τα πιο σύνθετα ζητήματα για τον κλάδο των αερομεταφορών αφορά στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δεν προκύπτουν από τη λειτουργία των αεροδρομίων, αλλά από το ευρύτερο οικοσύστημα δραστηριοτήτων που αναπτύσσεται γύρω τους. Πρόκειται για τις λεγόμενες έμμεσες εκπομπές (Scope 3), οι οποίες, από τη φύση τους, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μεμονωμένα.

Η μετάβαση προς το net zero είναι κατεξοχήν μια συλλογική πρόκληση. Απαιτεί ευθυγράμμιση και στενή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών — αεροδρομίων, αεροπορικών εταιρειών, παρόχων καυσίμων και ρυθμιστικών αρχών — με κοινό στόχο την επιτάχυνση της «πράσινης μετάβασης» του κλάδου. Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος των αεροδρομίων δεν περιορίζεται στη δική τους λειτουργία, αλλά επεκτείνεται στη διευκόλυνση αυτής της συνεργασίας και στη δημιουργία συνθηκών κατάλληλων για συστημική αλλαγή.

Κεντρικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών διαδραματίζουν τα βιώσιμα αεροπορικά καύσιμα (Sustainable Aviation Fuels – SAF), τα οποία σήμερα αποτελούν μία από τις βασικές διαθέσιμες λύσεις. Ωστόσο, η παραγωγή τους παραμένει περιορισμένη και δεν επαρκεί ακόμη για ευρεία εφαρμογή. Αυτό σημαίνει ότι, σε αυτή τη φάση, δεν υπάρχει ακόμη η απαιτούμενη κλίμακα ώστε να στηριχθεί μια καθολική και άμεση μετάβαση.

Παράλληλα, το ρυθμιστικό πλαίσιο εξελίσσεται δυναμικά — και, σε αρκετές περιπτώσεις, με ταχύτερο ρυθμό από την ωρίμανση της αγοράς. Η απόσταση αυτή δημιουργεί προκλήσεις προσαρμογής, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύει την ανάγκη για ενισχυμένο συντονισμό, στοχευμένες επενδύσεις και ουσιαστικό διάλογο σε επίπεδο κλάδου.»

Μπορείτε να μας δώσετε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχούς ESG πρωτοβουλίας από το ΔΑΑ;

«Ένα εμβληματικό παράδειγμα για την εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών» είναι η δέσμευση για net zero σε σχέση με τις άμεσες εκπομπές της στα Πεδία 1 και 2 έως το 2025, πολύ νωρίτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η οποία ανακοινώθηκε το 2019 υπό τον τίτλο “Route 2025”. Αξίζει να σημειωθεί πως, παρά τις προκλήσεις της πανδημίας του COVID-19, οι Μέτοχοι και η Διοίκηση δεν έκαναν πίσω. Επενδύθηκαν οι απαραίτητοι πόροι και δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες υποδομές, ώστε σήμερα το Αεροδρόμιο να καλύπτει τις ανάγκες του σε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και να είναι net zero στα Πεδία 1 και 2.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα του πώς ένα στρατηγικό όραμα μπορεί να μετουσιωθεί σε δέσμευση και συνεργασία με στόχο απτά αποτελέσματα που δημιουργούν αξία σε πολλαπλά επίπεδα. Σηματοδοτεί δε ένα ορόσημο για το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών που πρωτοπορεί στην πράσινη μετάβαση και δίνει τον τόνο ευρύτερα στον κλάδο».

Τι καθορίζει την επιτυχία σύνθετων μεταβάσεων, όπως η πράσινη μετάβαση;

«Η πανδημία αποτέλεσε μια ιδιαίτερα δυσμενή συγκυρία, με σημαντικό ανθρώπινο και οικονομικό αντίκτυπο. Αναπόφευκτα, πολλές επενδύσεις και πρωτοβουλίες που σχετίζονταν με την πράσινη μετάβαση καθυστέρησαν ή επαναπροσδιορίστηκαν.

Ωστόσο, μέσα από αυτήν την κρίση αναδείχθηκε κάτι εξαιρετικά σημαντικό: ο ρόλος της συνεργασίας μεταξύ stakeholders. Το παράδειγμα του Τουρισμού στην Ελλάδα έδειξε ότι όταν δημόσιος και ιδιωτικός τομέας συντονίζονται αποτελεσματικά, μπορούν να επιτύχουν εξαιρετικά αποτελέσματα ακόμη και σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Η διασύνδεση, η επικοινωνία και ο συντονισμός μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών είναι κρίσιμα στοιχεία. Όταν υπάρχει κοινή κατανόηση και διάθεση συνεργασίας, οι προκλήσεις αντιμετωπίζονται πιο αποτελεσματικά και δημιουργούνται οι βάσεις για πιο ανθεκτικές και βιώσιμες επιχειρήσεις. Εν τέλει για πιο ισχυρές Οικονομίες.».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μυλωνάκης: Η πολιτική τοξικότητα δεν είναι κανονικότητα - Θα τραβήξω κουρτίνα στη χυδαιότητα
Πολιτική

Μυλωνάκης: Η πολιτική τοξικότητα δεν είναι κανονικότητα - Θα τραβήξω κουρτίνα στη χυδαιότητα

Ryanair: Σφοδρή επίθεση κατά της φον ντερ Λάιεν - Καταγγέλλει την Κομισιόν για αδράνεια
Ειδήσεις

Ryanair: Σφοδρή επίθεση κατά της φον ντερ Λάιεν - Καταγγέλλει την Κομισιόν για αδράνεια

ΕΚΟ: Ασφαλής και αξιόπιστος ανεφοδιασμός των αερομεταφορών σε όλη την Ελλάδα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΕΚΟ: Ασφαλής και αξιόπιστος ανεφοδιασμός των αερομεταφορών σε όλη την Ελλάδα

Καθυστερήσεις στις πτήσεις: Πού οφείλεται το «ντόμινο» στα ελληνικά αεροδρόμια
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Καθυστερήσεις στις πτήσεις: Πού οφείλεται το «ντόμινο» στα ελληνικά αεροδρόμια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:45

DP World: Σχέδιο-μαμούθ για νέο λιμάνι στα ΗΑΕ ώστε να παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ

Πολιτική
13/07/2026 - 23:35

Κύκλοι ΥΠΑΑΤ για επίσκεψη Τσίπρα στη Λέσβο: Η κατάσταση δεν προσφέρεται για φθηνή αντιπολίτευση

Πολιτική
13/07/2026 - 23:31

Επίθεση Τσίπρα στην κυβέρνηση για τις παρακολουθήσεις: Μιλούν με τη γλώσσα των μαφιόζων

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 23:26

Νέο σοκ στις αγορές: Άλμα άνω του 9% στο πετρέλαιο, ισχυρές απώλειες στη Wall λόγω Ορμούζ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:20

Βενεζουέλα: Στους 4.561 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς – Συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες

Ακίνητα
13/07/2026 - 23:12

Kλειστά ακίνητα - Σπίτια Airbnb: «Επί τάπητος» ισχυρότερα φορολογικά κίνητρα για μπουν σε ενοικίαση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:10

Συμμαχία των Προθύμων: Η Ευρώπη ενισχύει την Ουκρανία με Rafale και κοινή αντιβαλλιστική άμυνα

Επιχειρήσεις
13/07/2026 - 22:55

Ρεκόρ χρηματοδότησης για τη Helsing: Στα $18 δισ. η αξία της γερμανικής startup άμυνας

Οικονομία
13/07/2026 - 22:35

ΥΠΕΘΟ: Διενέργεια Πανελλήνιας Έρευνας για τον Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό

Πολιτική
13/07/2026 - 22:32

ΠΑΣΟΚ: Οι ισχυρισμοί Ντίλιαν για το Predator απαιτούν άμεση εισαγγελική παρέμβαση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 22:20

Αραγτσί «τρολάρει» Τραμπ: Υπερβολικό το 20% - Εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι στα τέλη του Ορμούζ

Magazino
13/07/2026 - 22:14

«Αυτί του κολυμβητή»: Πώς θα προστατεύσετε το παιδί σας από τη συχνότερη λοίμωξη του καλοκαιριού

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:50

Κάλας: Η ΕΕ καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 21:41

ElvalHalcor: Πράσινο φως για ΑΜΚ-μαμούθ €250 εκατ. - Έως 75 εκατ. νέες μετοχές

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:33

«Καμπανάκι» από το Βερολίνο: Το Ιράν μπορεί να χτυπήσει στόχους στην Ευρώπη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 21:25

Χριστίνα Τετράδη – ΙΤΕΠ : «Ο ελληνικός τουρισμός να σχεδιαστεί πάνω στη τεκμηριωμένη γνώση»

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:15

Σήμα κινδύνου από το ΔΝΤ: Το ευρωπαϊκό χρέος μπορεί να εκτοξευθεί στο 130% του ΑΕΠ

Υγεία
13/07/2026 - 21:11

Μελέτη: Η καθιστική εργασία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου ακόμη και αν γυμνάζεστε

ΕΝΔΥΣΗ
13/07/2026 - 20:59

DUR: Δυναμική παρουσία στις εκπτώσεις

Πολιτική
13/07/2026 - 20:58

Οι δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε 1 λεπτό (video)

Ειδήσεις
13/07/2026 - 20:43

Γουόλερ (Fed): Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η νομισματική πολιτική – Ο πληθωρισμός καθορίζει τις επόμενες κινήσεις

Ναυτιλία
13/07/2026 - 20:41

O Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός «αδειάζει» τον Τραμπ, που θέλει να βάλει «διόδια» στο Ορμούζ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 20:34

Kimpton La Mer Crete: Για 8η συνεχή χρονιά η Γαλάζια Σημαία στην παραλία του ξενοδοχείου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 20:25

Παπασταύρου: Δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο – Απάντηση στην παραπληροφόρηση

Τεχνολογία
13/07/2026 - 20:14

Η ελληνική καινοτομία ταξιδεύει με το Πλαίσιο: Διεθνής διάκριση για τη MakerLab Elite στο RoboCup 2026

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 20:00

Μάχη αντοχής στα χρηματιστήρια της Ευρώπης: Ανάκαμψη μετά το αρχικό sell-off

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
13/07/2026 - 19:50

L'Oréal Hellas: Αφιερώνει μια εργάσιμη μέρα σε εθελοντικές δράσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 19:40

Stamna Sifnos: Το νέο καταφύγιο των Design Hotels στις Κυκλάδες

Οικονομία
13/07/2026 - 19:22

NielsenIQ: Αντέχει η κατανάλωση παρά την ακρίβεια - Άλμα 6,7% στις πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 19:08

Safe Bulkers: Έναρξη διαπραγμάτευσης 6.893 νέων μετοχών στο Euronext Athens από 15/7

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ