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Η AEGEAN και η Olympic Air μετέφεραν το Άγιο Φως στην ελληνική επικράτεια
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
09:35 - 12 Απρ 2026

Η AEGEAN και η Olympic Air μετέφεραν το Άγιο Φως στην ελληνική επικράτεια

Reporter.gr Newsroom
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Με προγραμματισμένες και έκτακτες ειδικές πτήσεις, η AEGEAN και η Olympic Air μερίμνησαν για ακόμα μια χρονιά για τη μεταφορά του Αγίου Φωτός σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας.

Συγκεκριμένα, η άφιξη του Αγίου Φωτός πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου από τα Ιεροσόλυμα στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας με μέριμνα της ελληνικής κυβέρνησης, και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με αεροσκάφη της AEGEAN και της Olympic Air σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Ειδικότερα, το Άγιο Φως μεταφέρθηκε και φέτος, με προγραμματισμένες, αλλά και έκτακτες, ειδικές πτήσεις αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, προς διάφορες περιοχές της χώρας, όπως τη Θεσσαλονίκη, τη Ζάκυνθο, τα Ιωάννινα, τη Μύκονο, τη Λήμνο, την Κεφαλονιά, τη Σάμο, την Χίο, την Κω, τον Βόλο και την Καβάλα.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/04/2026 - 14:32
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