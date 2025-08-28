ΣΒΕ: Αναγκαία η Εθνική Βιομηχανική Στρατηγική – Υπόμνημα στον Πρωθυπουργό ενόψει ΔΕΘ

Η σύσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή και της προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), Λουκίας Σαράντη.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, η κα Σαράντη κατέθεσε υπόμνημα προς τον Πρωθυπουργό, αναδεικνύοντας τον θεμελιώδη ρόλο της βιομηχανίας για την εθνική οικονομία, την κοινωνική συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη. Όπως επισημάνθηκε, η ελληνική βιομηχανία συνεισφέρει το 9% του ΑΕΠ, καλύπτει το 72% των εξαγωγών αγαθών και προσφέρει σχεδόν το 25% των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, αποτελώντας βασικό πυλώνα για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.

Η παρέμβαση του ΣΒΕ επικεντρώθηκε στην ανάγκη η Ελλάδα να υιοθετήσει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης με κεντρικό ρόλο στη βιομηχανία. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται η διαμόρφωση εθνικής βιομηχανικής στρατηγικής με ορίζοντα δεκαετίας, η οποία θα βασίζεται σε διακομματική συναίνεση και στη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων. Μια τέτοια στρατηγική θα συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στη διασφάλιση της στρατηγικής αυτονομίας, στην ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας και στην προώθηση της τεχνολογικής προόδου της χώρας.

Στην κατεύθυνση αυτή, στρατηγικοί τομείς όπως οι εξαγωγές, η ψηφιοποίηση, οι πράσινες τεχνολογίες, η έρευνα και η καινοτομία, αλλά και κλάδοι όπως τα τρόφιμα – ποτά, τα δομικά υλικά και η αμυντική βιομηχανία, μπορούν να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο.

Στο υπόμνημα του ΣΒΕ περιλαμβάνονται στοχευμένες προτάσεις για τη μείωση του υπερβολικού κόστους ενέργειας που υπονομεύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής, καθώς και για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό με κατάλληλες δεξιότητες.

Επίσης, υπογραμμίζεται η ανάγκη για σύγχρονες και λειτουργικές υποδομές, αλλά και για την επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα δημιουργήσουν ένα φιλικότερο περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στην ενίσχυση της Περιφέρειας, μέσα από τη δημιουργία συνθηκών και κινήτρων που θα την καταστήσουν ελκυστική επιλογή για κατοικία και επιχειρηματική δραστηριότητα.

Τέλος, ο ΣΒΕ κάλεσε την Πολιτεία να λάβει άμεσα δράση, προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η αξιοποίηση ευρωπαϊκών εργαλείων, όπως το νέο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για την Καθαρή Βιομηχανία, η διασφάλιση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για όλους, η εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, καθώς και ο εκσυγχρονισμός της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.