ΙΟΒΕ: Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία μειώθηκε τον Οκτώβριο
11:51 - 14 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία μειώθηκε τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους στις 104,9 μονάδες (από 105,2 μον. ένα μήνα πριν), σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με ένα έτος νωρίτερα (103,5 μον.).

Παρά την προσωρινή σταθεροποίηση στο παγκόσμιο εμπόριο, η αβεβαιότητα εξακολουθεί να υφίσταται και να επηρεάζει την εγχώρια βιομηχανία, καθώς το ζήτημα της επιβολής δασμών μεταξύ ΗΠΑ και άλλων χωρών παραμένει ανοιχτό.

Στο εσωτερικό περιβάλλον, οι ρυθμοί μεγέθυνσης, αν και παραμένουν υψηλότεροι από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, εμφανίζουν σημάδια επιβράδυνσης.

Το ποσοστό χρησιμοποίησης εργοστασιακού δυναμικού ενισχύθηκε στο 78,4% τον Οκτώβριο (από 78,1% τον Ιούλιο), με την εξασφαλισμένη παραγωγή να διαμορφώνεται στους 4,5 μήνες από 5,0 μήνες τον Ιούλιο.

Ανοδικές τάσεις στους επιμέρους τομείς της βιομηχανίας τον Σεπτέμβριο.

Ειδικότερα, ενίσχυση για τη Μεταποίηση (7,6%), ηπιότερη για το Ηλεκτρικό Ρεύμα (5,3%) και τα Ορυχεία-Λατομεία (2,5%).

Σε κλάδους υψηλής σημασίας για την ελληνική οικονομία, άνοδος σημειώθηκε στα Βασικά Μέταλλα (5,9%) και τα Τρόφιμα (4,3%), εντονότερη στα Φαρμακευτικά προϊόντα (33,7%).

