Ξεχώρισε το περίπτερο του ΟΛΠ στην 8η Διεθνή Έκθεση Εισαγωγικού Εμπορίου της Κίνας
Ναυτιλία
11:35 - 14 Νοε 2025

Ξεχώρισε το περίπτερο του ΟΛΠ στην 8η Διεθνή Έκθεση Εισαγωγικού Εμπορίου της Κίνας

Reporter.gr Newsroom
Η ΟΛΠ Α.Ε. συμμετείχε και φέτος με ισχυρή παρουσία στην 8η Διεθνή Έκθεση Εισαγωγικού Εμπορίου της Κίνας (China International Import Expo–CIIE), που πραγματοποιήθηκε στη Σαγκάη από τις 5 έως τις 10 Νοεμβρίου 2025, αναδεικνύοντας τη στρατηγική σημασία του λιμένα Πειραιά στη συνεργασία Ελλάδας και Κίνας, καθώς και τον ρόλο του ως διεθνούς κόμβου εμπορίου, τουρισμού και ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Η CIIE διοργανώνεται σε ετήσια βάση και συγκεντρώνει επιχειρήσεις από εκατοντάδες χώρες, αποτελώντας κορυφαία πλατφόρμα διεθνούς εμπορίου.

Η Ανώτατη Διοίκηση του Οργανισμού, με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Su Xudong και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο Cpt. Jin Beiyuan, εκπροσώπησε την εταιρεία στο περίπτερο του τομέα «Trade in Services», όπου παρουσιάστηκε η πολυδιάστατη λειτουργία του λιμένα Πειραιά στους τομείς των εμπορικών και ναυτιλιακών δραστηριοτήτων. Το περίπτερο της ΟΛΠ Α.Ε. προσέφερε στους επισκέπτες μια διαδραστική εμπειρία μέσω οθόνης αφής, αναδεικνύοντας τις υπηρεσίες, τα επιτεύγματα και τις βιώσιμες πρωτοβουλίες του Οργανισμού.

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, στελέχη της ΟΛΠ Α.Ε. παρουσίασαν το έργο και τις δραστηριότητες του Οργανισμού, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα θετικά οικονομικά αποτελέσματα, στις πράσινες δράσεις στο πλαίσιο της στρατηγικής ESG, καθώς και στις σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της Κρουαζιέρας.

Το περίπτερο της ΟΛΠ Α.Ε. προσέλκυσε το ενδιαφέρον υψηλόβαθμων επισκεπτών, μεταξύ των οποίων ο Αναπληρωτής Υπουργός Εμπορίου της Κίνας, ανώτατα στελέχη της COSCO SHIPPING, καθώς και εκπρόσωποι της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας. Το περίπτερο επισκέφθηκαν επίσης ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Σαγκάη, κ. Σπυρίδων Κρητικός, συνοδευόμενος από υψηλόβαθμα στελέχη του προξενείου.

Στις 7 Νοεμβρίου, η ΟΛΠ Α.Ε. διοργάνωσε ειδική εκδήλωση για την προώθηση της δραστηριότητας του Επιβατικού Λιμένα Κρουαζιέρας του Πειραιά, όπου παρουσιάστηκαν επίσης οι πρωτοβουλίες και η στρατηγική του Οργανισμού στους τομείς του ESG. Στην εκδήλωση συμμετείχαν περί τους 70 ενδιαφερόμενους συνεργάτες και επιχειρηματικοί εταίροι, ενώ μεταδόθηκε ζωντανά μέσω των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης της COSCO SHIPPING, ενισχύοντας περαιτέρω την προβολή του λιμένα στη διεθνή αγορά.

Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερη σημασία για τον Οργανισμό, καθώς η ΟΛΠ Α.Ε. τιμήθηκε για την οκταετή συνεχή συμμετοχή της στη CIIE, λαμβάνοντας τη διάκριση “8-year CIIE Attendee”, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευσή της στην ενίσχυση των διεθνών εμπορικών σχέσεων και την προώθηση βιώσιμων και καινοτόμων πρακτικών.

Με τη σταθερή της παρουσία στη CIIE, η ΟΛΠ Α.Ε. συμβάλλει ενεργά στην περαιτέρω ενδυνάμωση των οικονομικών δεσμών Ελλάδας και Κίνας, προβάλλοντας τον Πειραιά ως πρότυπο σύγχρονου, πράσινου και ανταγωνιστικού λιμένα, με κομβικό ρόλο στο παγκόσμιο δίκτυο μεταφορών και εμπορίου, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή του θέση στο διεθνές ναυτιλιακό και εμπορικό γίγνεσθαι και τον ρόλο του ως κορυφαίου πυλώνα συνεργασίας μεταξύ Κίνας και Ευρώπης.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/11/2025 - 11:36
