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ΕΛΣΤΑΤ: Σημαντική αύξηση κατά 6,4% της βιομηχανικής παραγωγής τον Οκτώβριο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
13:02 - 10 Δεκ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Σημαντική αύξηση κατά 6,4% της βιομηχανικής παραγωγής τον Οκτώβριο

Reporter.gr Newsroom
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Αισθητά αυξητικές τάσεις σε όλα τα επίπεδα έδειξε η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, λαμβάνοντας σημαντική ώθηση σε σχέση με πέρυσι από την κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων. 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τον Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Οκτώβριο 2025, η εξέλιξη του οποίου, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 6,4% έναντι μείωσης 2,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 1,3% .

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Οκτωβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,7%.

Ο δείκτης του κλάδου εξόρυξης μεταλλευμάτων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, κατά τον Οκτώβριο 2025 σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025. Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Οκτωβρίου 2025 με τους αντίστοιχους δείκτες του Οκτωβρίου 2024, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στους κλάδους εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη - άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου - υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

Εξέλιξη Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής, μηνός Οκτωβρίου 2025

Ι. Σύγκριση Οκτωβρίου 2025 με Οκτώβριο 2024

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 6,4% τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

  1. Κατά 18,2% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
  2. Κατά 12,2% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλευμάτων, εξόρυξης λοιπών ορυχείων και λατομείων.
  3. Κατά 4,2% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, παραγωγής οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

Από τη μείωση:

  • Κατά 9,0% του Δείκτη Παροχής Νερού.

ΙΙ. Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2025 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2024

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2025 κατά 1,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2024, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

  • Κατά 4,6% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.
  • Κατά 1,6% του Δείκτη Μεταποίησης.
  • Κατά 0,5% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

Από τη μείωση:

  • Κατά 3,9% του Δείκτη Παροχής Νερού.

IIΙ. Σύγκριση Οκτωβρίου 2025 με Σεπτέμβριο 2025

Η αύξηση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,7% τον μήνα Οκτώβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

  • Κατά 14,0% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
  • Κατά 0,03% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

Από τη μείωση:

  • Κατά 2,4% του Δείκτη Μεταποίησης.
  • Κατά 3,7% του Δείκτη Παροχής Νερού.
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