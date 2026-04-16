Γερμανία: Μόνο το 12% των πόρων του ειδικού ταμείου φτάνει στους δήμους

Όπως προκύπτει από πρόσφατη μελέτη του ινστιτούτου ifo, μόνο περίπου το 12% των χρηματοδοτήσεων που προέρχονται από το ειδικό ταμείο για Υποδομές και Κλιματική Προστασία, το οποίο χρηματοδοτείται μέσω δανεισμού, καταλήγει στους δήμους στη Γερμανία.

«Τα γερμανικά ομόσπονδα κρατίδια λαμβάνουν συνολικά 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτό το ποσό, μεταβιβάζουν περίπου το 60% στους δήμους. Αυτό είναι δυσανάλογο σε σχέση με το μερίδιο επενδύσεων των δήμων, το οποίο αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών δημόσιων επενδύσεων. Το μερίδιο των κρατιδίων στις συνολικές δημόσιες επενδύσεις είναι 17%», δήλωσε ο ερευνητής του ifo, Sebastian Blesse, από το Πανεπιστήμιο της Λειψίας.

«Δεδομένης της δύσκολης οικονομικής κατάστασης των δήμων στη Γερμανία, τα κονδύλια από το ειδικό ταμείο είναι απίθανο να δώσουν σημαντική πρόσθετη ώθηση στην ανάπτυξη. Στην καλύτερη περίπτωση, θα επιβραδύνουν τη σημερινή πτώση των δημοτικών επενδύσεων», δήλωσε ο Mario Hesse, οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας και συν-συγγραφέας της μελέτης.

Από τα κονδύλια που λαμβάνουν τα ομόσπονδα κρατίδια από το ειδικό ταμείο:

Η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία μεταβιβάζει το 68% στους δήμους

Η Βάδη-Βυρτεμβέργη το 67%

Η Έσση και το Σλέσβιχ-Χόλσταϊν από 63% το καθένα

Η Ρηνανία-Παλατινάτο ενισχύει τα κονδύλια του ειδικού ταμείου με πρόσθετους πόρους του κρατιδίου, φτάνοντας να μεταβιβάζει έως και το 72% στους δήμους. Στη Βαυαρία και τη Σαξονία, τα ποσοστά κυμαίνονται μεταξύ 60% και 70%.

Το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, η Κάτω Σαξονία, η Σαξονία-Άνχαλτ και το Σάαρλαντ μεταβιβάζουν περίπου το 60% των πόρων. Λόγω προκαταβολικών κρατήσεων για την υγεία και την ψηφιοποίηση, το ποσοστό του Βρανδεμβούργου ανέρχεται μόλις στο 50%. Η Θουριγγία, λόγω ξεχωριστού πακέτου χρηματοδότησης για τους δήμους, καθυστέρησε να λάβει θέση και αρχικά θα μεταβιβάσει μόνο το 43% του μεριδίου της.

Τα κονδύλια κατανέμονται στα ομόσπονδα κρατίδια βάσει του λεγόμενου «κλειδιού Königstein», σύμφωνα με το οποίο το ένα τρίτο κατανέμεται με βάση τον πληθυσμό και τα δύο τρίτα με βάση τη δημοσιονομική ισχύ κάθε κρατιδίου, στο πλαίσιο του συστήματος δημοσιονομικής εξισορρόπησης. Έτσι, τα οικονομικά ισχυρότερα κρατίδια λαμβάνουν αναλογικά μεγαλύτερο μερίδιο: περίπου το ένα τρίτο των 100 δισ. ευρώ κατευθύνεται στο Αμβούργο, τη Βαυαρία και τη Βάδη-Βυρτεμβέργη.

Η κατανομή των κονδυλίων από τα κρατίδια προς τους δήμους γίνεται κυρίως μέσω κατ’ αποκοπή μηχανισμών, ενώ οι γραφειοκρατικές διαδικασίες αιτήσεων χρησιμοποιούνται σε περιορισμένο βαθμό. Αυτό αυξάνει την πιθανότητα τα κονδύλια του ειδικού ταμείου να έχουν γρήγορη επίδραση στην πραγματική οικονομία.