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Κατρίνης: Ο χρόνος ζωής της κυβέρνησης μετράει αντίστροφα
Πολιτική
10:34 - 16 Απρ 2026

Κατρίνης: Ο χρόνος ζωής της κυβέρνησης μετράει αντίστροφα

Reporter.gr Newsroom
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Το ΠΑΣΟΚ ζητάει εκλογές γιατί πιστεύει ότι ο Κύκλος της Κυβέρνησης έχει κλείσει και ο Ελληνικός λαός θέλει να αναπνεύσει, τόνισε ο βουλευτής Ηλείας του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στο ERTNEWS.  

Με επικριτική διάθεση στάθηκε ο κ. Κατρίνης απέναντι σε όσα απασχολούν τελευταία τη δημόσια συζήτηση, σχετικά με τον κ. Λαζαρίδη, σχολιάζοντας ότι αποτελούν ένα δείγμα της γενικότερης κατάστασης παρακμής, σήψης και διαφθοράς που χαρακτηρίζουν την κυβέρνηση μετά από 7 χρόνια στην εξουσία.

Πρόκειται – όπως υποστήριξε – για μια κυβέρνηση που χαρακτηρίζεται από αναποτελεσματικότητα, ανευθυνότητα και αναξιοπιστία, πράγμα που κατά την εκτίμησή του θα αναδειχθεί με την συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και τους θεσμούς.

Στο ίδιο πλαίσιο, ξεχωριστή αναφορά έκανε στο σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο, όπως είπε, «κάποιοι προσπάθησαν να υποτιμήσουν», ενώ ακόμη έρχονται νέες αποκαλύψεις. Ακόμη, κατηγόρησε την κυβέρνηση για «προσπάθειες χειραγώγησης των ανεξάρτητων αρχών», ενώ δεν άφησε ασχολίαστη και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

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Όλα αυτά, όπως δήλωσε ο Μιχάλης Κατρίνης, γίνονται την ίδια στιγμή που οι αγρότες περίμεναν να πάρουν επιδοτήσεις 460 εκ το Πάσχα και πήραν τελικά 202 εκ. ευρώ, «γιατί ο νέος ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ακόμη έτοιμος, την ίδια στιγμή που σύμφωνα με έρευνα του ΚΕΦΙΜ στην Ελλάδα κάποιος που μένει σε τριάρι καταναλώνει το 93% του εισοδήματος, την ίδια στιγμή που ο πληθωρισμός ανεβαίνει, την ίδια στιγμή που με βάση τα στοιχεία του ΟΟΣΑ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις το 2025 πήραν λιγότερα δάνεια απ’ ότι τα προηγούμενα χρόνια».

Τέλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κάλεσε την κυβέρνηση «να μην τρομοκρατεί τους πολίτες, οι οποίοι βιώνουν την αποτυχία της», όπως είπε χαρακτηριστικά, για να καταλήξει ότι «ο ελληνικός λαός έχει δει, έχει κρίνει, έχει βγάλει τα συμπεράσματα του και ζητάει αλλαγή για να αναπνεύσει. Ο χρόνος ζωής της κυβέρνησης μετράει πλέον αντίστροφα», σχολίασε ο κ. Κατρίνης.

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