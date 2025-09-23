Στασινός στο ITC2025: Προτεραιότητα η συντήρηση υποδομών με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

Στους τρόπους και τις πηγές χρηματοδότησης για την άμεση συντήρηση των υποδομών της χώρας αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός, κατά τη διάρκεια του 8ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών ITC2025, που πραγματοποιείται στην Αθήνα.

Ο κ. Στασινός τόνισε τη σημασία του Εθνικού Μητρώου Υποδομών (ΕΜΥ), επισημαίνοντας ότι η ψηφιοποίηση των υποδομών είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική διαχείριση και προτεραιοποίηση των έργων συντήρησης. «Σήμερα είμαστε τυχεροί που έχουμε δρόμους», ανέφερε, «αλλά θα ξέρουμε τι υποδομές διαθέτουμε μόνο όταν συμπληρωθούν όλα τα πεδία του ΕΜΥ».

Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΕΕ υλοποιεί δεκάδες έργα παρακολούθησης, όπως τον έλεγχο γεφυρών για τις περιφέρειες, τη συντήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου και τον προσεισμικό έλεγχο στα σχολεία. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ τόνισε ότι η δημιουργία «ψηφιακών διδύμων» των υποδομών θα επιτρέψει την πιο ακριβή παρακολούθηση και τη στοχευμένη κατανομή πόρων.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη εξεύρεσης εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης, προτείνοντας μεταξύ άλλων την παράταση κάποιων έργων παραχώρησης ώστε να ανακατευθυνθούν πόροι για τη συντήρηση έργων που δεν αποφέρουν άμεσα έσοδα. «Οι τρόποι εξεύρεσης πόρων είναι συγκεκριμένοι και αυτούς πρέπει να αξιοποιήσουμε», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Στασινός εκτίμησε ότι στο μέλλον δεν αναμένεται αύξηση του ανεκτέλεστου των εταιρειών και τόνισε τη σημασία της σταθερής και αξιόπιστης υλοποίησης των έργων που έχουν αναλάβει. Το μήνυμα του προέδρου του ΤΕΕ ήταν σαφές: η συντήρηση των υποδομών πρέπει να αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα με οργανωμένο σχέδιο και χρηματοδότηση.