Βιωματικές δράσεις για την Οδική Ασφάλεια στη Δυτική Ελλάδα από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» και τον Όμιλο AKTOR

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν στη Δυτική Ελλάδα οι ανοιχτές δράσεις ενημέρωσης και βιωματικής εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια, που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» με την υποστήριξη του Ομίλου AKTOR.

Οι δράσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν με αφορμή την παράδοση του νέου αυτοκινητοδρόμου Πατρών – Πύργου από τον Όμιλο AKTOR και φιλοξενήθηκαν στη Γαστούνη και την Κάτω Αχαΐα, την Τετάρτη 8 και την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου αντίστοιχα, προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον και μεγάλη συμμετοχή από τους πολίτες.

Άτομα κάθε ηλικίας είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε βιωματικές δραστηριότητες, χρησιμοποιώντας τον εξειδικευμένο εξοπλισμό του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», ο οποίος προσφέρει τη δυνατότητα ασφαλούς εξομοίωσης επικίνδυνων καταστάσεων στο δρόμο, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης. Μεταξύ αυτών:

Προσομοιωτής ανατροπής οχήματος: Παρουσιάζει τις συνέπειες μιας ανατροπής και τη σωτήρια λειτουργία της ζώνης ασφαλείας, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της χρήσης της σε κάθε μετακίνηση.

Παρουσιάζει τις συνέπειες μιας ανατροπής και τη σωτήρια λειτουργία της ζώνης ασφαλείας, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της χρήσης της σε κάθε μετακίνηση. Προσομοιωτής πρόσκρουσης: Επιτρέπει στους πολίτες να βιώσουν με ασφάλεια τη δύναμη μιας σύγκρουσης, ακόμη και σε χαμηλή ταχύτητα, αποδεικνύοντας τη σπουδαιότητα της σωστής πρόσδεσης και της πρόληψης.

Επιτρέπει στους πολίτες να βιώσουν με ασφάλεια τη δύναμη μιας σύγκρουσης, ακόμη και σε χαμηλή ταχύτητα, αποδεικνύοντας τη σπουδαιότητα της σωστής πρόσδεσης και της πρόληψης. Γυαλιά προσομοίωσης μέθης και κόπωσης: Αναπαριστούν με ρεαλισμό την αλλοίωση της κρίσης και του χρόνου αντίδρασης υπό την επήρεια αλκοόλ ή κούρασης, ενισχύοντας την κατανόηση των κινδύνων που προκαλεί η οδήγηση σε τέτοιες συνθήκες.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν ενημερωτικό υλικό και αντάλλαξαν απόψεις με τα στελέχη του Ι.Ο.ΑΣ. σχετικά με θέματα πρόληψης και υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς.

Οι δράσεις, που υποστηρίχθηκαν από τον Όμιλο AKTOR, στόχευαν στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των πολιτών κάθε ηλικίας σε ζητήματα ασφαλούς οδήγησης και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, αποτελώντας μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος δράσεων για την Οδική Ασφάλεια σε Δήμους της Δυτικής Ελλάδας.

Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, δήλωσε: «Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γαστούνη και στην Κάτω Αχαΐα σηματοδοτούν την απαρχή μιας ουσιαστικής συνεργασίας του Ινστιτούτου μας με τον Όμιλο AKTOR, με κοινό στόχο μας την καλλιέργεια παιδείας Οδικής Ασφάλειας στις τοπικές κοινωνίες της Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά εργαλεία που ευαισθητοποιούν και παρακινούν για υιοθέτηση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο δρόμο, δίνουμε σε πολίτες όλων των ηλικιών τη δυνατότητα να αντιληφθούν στην πράξη πόσο πολύτιμη είναι η πρόληψη. Η Οδική Ασφάλεια μας αφορά όλους, χτίζεται μέσα από την παιδεία και την ενημέρωση και αντανακλάται σε κάθε οικογένεια, κάθε κοινότητα, με σεβασμό στον άνθρωπο και στη ζωή που πρέπει να προστατεύεται».

Ο Όμιλος AKTOR, που συμμετέχει τόσο στην εταιρεία παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού όσο και στην κατασκευαστική κοινοπραξία του ίδιου αυτοκινητοδρόμου, παρέδωσε τον Αύγουστο του 2025 το τμήμα Καραίικα – Γαστούνη του νέου άξονα Πατρών – Πύργου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στη Δυτική Ελλάδα.