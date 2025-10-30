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Ο Όμιλος AVAX υποστηρικτής της 9ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11:51 - 30 Οκτ 2025

Ο Όμιλος AVAX υποστηρικτής της 9ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος ΑΒΑΞ, σταθερός υποστηρικτής του πολιτισμού και της γνώσης, είναι χορηγός της 9ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. 

Με τη στήριξη της 9ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, η ΑΒΑΞ επιβεβαιώνει την πεποίθησή της ότι η τέχνη και η δημιουργία – είτε πρόκειται για ένα έργο τέχνης είτε για ένα έργο υποδομής – αποτελούν κινητήριες δυνάμεις εξέλιξης.

Η διοργάνωση με τον τίτλο «όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική Νοημοσύνη. Σαλονίκη 9» φιλοξενεί δεκάδες Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες ενώ την επιμέλεια έχει η επιμελήτρια και ιστορικός τέχνης, Νάντια Αργυροπούλου.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές η Μπιενάλε 9, επιχειρεί να συνδέσει τη ζωή και την τέχνη με τρόπους απρόσμενους, με χιούμορ και επινοητικότητα, με μη διδακτικό αλλά εναλλακτικά παιδαγωγικό και μαχητικά ευφρόσυνο τρόπο, με σημεία αιχμής εκείνα που κρίνουν το παρόν και διαμορφώνουν ήδη το μέλλον.

Η εορταστική έναρξη της 9ης Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, στις 18:00 στο MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης με την έκθεση «Ανατροπή. Η επιστημονική φαντασία σαν αλλαγή» σε συνδιοργάνωση με το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες και ο διεθνής καλλιτέχνης Ben Rivers που θα είναι παρών, όπως και τα μέλη της ομάδας Errands με το νέο έργο τους για την Μπιενάλε, ενώ θα τιμηθεί και ο ιστορικός καλλιτέχνης της κινούμενης εικόνας Κώστας Σφήκας.

Το εναρκτήριο πρόγραμμα της ημέρας συνεχίζεται στα Περίπτερα 2 & 3 στη ΔΕΘ-HELEXPO από τις 19:30 και ως τις 1:30 το πρωί με εργαστήρια - έκπληξη, προβολές, ζωντανή μουσική και ένα μεγάλο πάρτυ για όλους τους επισκέπτες του Φεστιβάλ Kινηματογράφου και της Μπιενάλε 9.

Η κορύφωση της Μπιενάλε αναμένεται την περίοδο Μαΐου–Ιουλίου 2026, ολοκληρώνοντας έναν διετή κύκλο δημιουργίας και διαλόγου με νέα έργα και καλλιτέχνες της διεθνούς πρωτοπορίας.

Η συμμετοχή του Ομίλου ΑΒΑΞ ως χορηγού εντάσσεται στη διαχρονική του δέσμευση να στηρίζει πρωτοβουλίες που προάγουν την πρόοδο μέσα από τον πολιτισμό, την καινοτομία και τη δημιουργικότητα. Όπως με την υποστήριξή του στην πρώτη ψηφιακή ανασκαφή στο Αιγαίο, στην Κέρο, ο Όμιλος επενδύει σταθερά σε δράσεις που ενώνουν τη γνώση και την καινοτομία με την πολιτιστική δημιουργία. Αξίες που καθοδηγούν και το έργο του στον τομέα των εμβληματικών υποδομών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έργα που μεταμορφώνουν το αστικό περιβάλλον, υπηρετώντας το συλλογικό όραμα για ένα πιο βιώσιμο, λειτουργικό και ανθρώπινο μέλλον.

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