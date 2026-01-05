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ΕΚΤΕΡ: Ο Αλέξιος Πιλάβιος νέος Αντιπρόεδρος στο ΔΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
18:15 - 05 Ιαν 2026

ΕΚΤΕΡ: Ο Αλέξιος Πιλάβιος νέος Αντιπρόεδρος στο ΔΣ

Reporter.gr Newsroom
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Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει την εκλογή του κ. Αλέξιου Πιλάβιου ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου της εταιρείας με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου.

Ο κ. Πιλάβιος αποτελεί μια από τις πλέον εξέχουσες προσωπικότητες του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος με την εμπειρία του να εκτείνεται σε ένα ευρύτατο φάσμα τομέων όπως οι τράπεζες, οι κεφαλαιαγορές και η διαχείριση επενδύσεων.

Διαθέτει πολυετή και επιτυχημένη διαδρομή σε θέσεις ευθύνης, έχοντας διατελέσει μεταξύ άλλων Πρόεδρος της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Γενικός Διευθυντής WEALTH MANAGEMENT της ALPHA BANK καθώς και Πρόεδρος της ΈΝΩΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ.

Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας συμμετείχε και συμμετέχει ως μη εκτελεστικό μέλος στα διοικητικά συμβούλια εισηγμένων αλλά και μη εισηγμένων εταιρειών όπως η ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ (Πρόεδρος), η ABC FACTORS AE (Αντιπρόεδρος), η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ, η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΑΕ, η METLEN ΑΕ, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ, η TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία) και η Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ ΑΒΕΕ.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο κ. Πιλάβιος αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας, ενισχύοντας παράλληλα το κύρος, τη διαφάνεια και την αξιοπιστία της απέναντι στους μετόχους, την επενδυτική κοινότητα και το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ο κ. Αθανάσιος Σίψας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤΕΡ δήλωσε σχετικά: «Καλωσορίζω τον κ. Πιλάβιο στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤΕΡ στο ρόλο του Αντιπροέδρου, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η εμπειρία και οι στρατηγικές του ικανότητες θα αναβαθμίσουν περαιτέρω τη θεσμική υπόσταση της ΕΚΤΕΡ σε μια χρονική στιγμή που αποτελεί αφετηρία μιας νέας, ακόμη πιο δυναμικής και πολλά υποσχόμενης αναπτυξιακής πορείας.»

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