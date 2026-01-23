Το κόστος οικοδομής τράβα την ανηφόρα

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Οι τιμές των υλικών κατασκευής νέων κατοικιών στην Ελλάδα κατέγραψαν μετριοπαθή αύξηση το 2025, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών Υλικών της ΕΛΣΤΑΤ να αυξάνεται κατά 2,1% τον Δεκέμβριο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024, έναντι 5,2% που είχε καταγραφεί το 2024 σε σχέση με το 2023. Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου σημείωσε άνοδο 2,9%, έναντι 5,6% κατά την προηγούμενη σύγκριση έτους.

Αναλυτικότερα:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024 παρουσίασε αύξηση 2,1%, έναντι αύξησης 5,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,2%. Κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2024, ο δείκτης δεν παρουσίασε μεταβολή

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,9%, έναντι αύξησης 5,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024 παρουσίασε αύξηση 2,1% (Πίνακας 1). Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες:

Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Δεκεμβρίου 2025 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2025

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,2%. Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες: