Το κόστος οικοδομής τράβα την ανηφόρα

Αναλυτικότερα:
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024 παρουσίασε αύξηση 2,1%, έναντι αύξησης 5,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023.
Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,2%. Κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2024, ο δείκτης δεν παρουσίασε μεταβολή
Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,9%, έναντι αύξησης 5,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2024 παρουσίασε αύξηση 2,1% (Πίνακας 1). Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες:
Ανάλυση μηνιαίων μεταβολών, μηνός Δεκεμβρίου 2025 σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2025
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών τον μήνα Δεκέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,2%. Οι κυριότερες μεταβολές των επιμέρους δεικτών τιμών κατηγοριών υλικών ήταν οι ακόλουθες: