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Καρυστιανού: Διαφωνία για τη διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών στη Λάρισα
Ειδήσεις
12:11 - 23 Ιαν 2026

Καρυστιανού: Διαφωνία για τη διεξαγωγή της δίκης των Τεμπών στη Λάρισα

Reporter.gr Newsroom
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Τη διαφωνία της με τη διεξαγωγή στη Λάρισα της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη εξέφρασε το πρωί της Παρασκευής η Μαρία Καρυστιανού, η οποία βρέθηκε στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας για τη διαδικασία στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο σχετικά με το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Σε σχετική ερώτηση, η κ. Καρυστιανού δήλωσε ότι «συμφωνώ ότι το να είμαστε σε μια πόλη που να είναι η πρόσβαση πιο εύκολη και για τους δικηγόρους, να υπάρχει δηλαδή αεροδρόμιο θα ήταν πολύ πιο βολικό. Δεν έχω επίσης, καθόλου εμπιστοσύνη στη Λάρισα…».

Σχέδια για νέο κόμμα

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, η ίδια αναφέρθηκε και στο υπό δημιουργία κόμμα της, τονίζοντας πως υπάρχει έντονος ντόρος και φόβος γύρω από την πρωτοβουλία: «Είναι κάτι το οποίο ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, είμαστε στην πρόθεση στο να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κίνημα πολιτών. Είναι τόσο μεγάλος ο φόβος που πριν ακόμα ανακοινώσουμε τις θέσεις μας, όλοι έπεσαν πάνω μας να μας φάνε».

Σχετικά με την ιδεολογία του κόμματος, η κ. Καρυστιανού εξήγησε ότι πρόκειται για ένα ευρύ κίνημα πολιτών που προέρχονται από όλους τους χώρους: «Όταν πραγματοποιείται ένα τόσο μεγαλειώδες κίνημα πολιτών που προέρχονται από όλους τους χώρους, πώς να το χαρακτηρίσουμε με μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Θα τα δείτε όλα θα είναι πολύ αναλυτικά».

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Σύγκριση με το σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία

Αναφερόμενη στο πρόσφατο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία, η κ. Καρυστιανού τόνισε τις διαφορές στη διαχείριση της υπόθεσης: «Βλέπουμε πως αμέσως κινητοποιήθηκε σωστά όλος ο μηχανισμός, προκειμένου να προστατευτούν τα στοιχεία, να γίνει η σωστή έρευνα για να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε συγκάλυψη από την πρώτη μέρα και εδώ ταλαιπωρούμαστε όλοι μας να είμαστε παρόντες σε μία δίκη για χαμένα βίντεο».

Η ίδια ολοκλήρωσε τη δήλωσή της με αιχμηρό σχόλιο για τα χαμένα βίντεο της τραγωδίας: «Ας αναλογιστεί λοιπόν ο καθένας μας για ποιο λόγο χάθηκαν αυτά τα βίντεο, αν όχι γιατί ακριβώς έδειχναν τον λόγο της πυρόσφαιρας».

Τελευταία τροποποίηση στις 23/01/2026 - 14:53
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