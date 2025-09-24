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Performance Technologies και NOVA-ICT συνεργάζονται με την ΗΔΙΚΑ για το έργο «Health Monitoring»
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
11:33 - 24 Σεπ 2025

Performance Technologies και NOVA-ICT συνεργάζονται με την ΗΔΙΚΑ για το έργο «Health Monitoring»

Reporter.gr Newsroom
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Η Performance Technologies Α.Ε., σε συνεργασία με τη NOVA-ICT Α.Ε., υπέγραψε σύμβαση με την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.) για την υλοποίηση του έργου «Health Monitoring – Ενίσχυση της παρακολούθησης της Δημόσιας Υγείας μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων υγείας», ύψους 22,5 εκατ. ευρώ (χωρίς τα δικαιώματα προαίρεσης).

Στο πλαίσιο του έργου, η Performance Technologies αναλαμβάνει το ρόλο του κύριου τεχνολογικού εταίρου για λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και Cloud, αξιοποιώντας στρατηγικές συνεργασίες και εξειδίκευση σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς παρόχους, όπως η Microsoft και η IBM.

Το έργο «Health Monitoring» στοχεύει στη σημαντική βελτίωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας στην Ελλάδα, ενισχύοντας την ανάλυση δεδομένων, την παρακολούθηση και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, με επίκεντρο τις ανάγκες του Έλληνα πολίτη.

Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/2025 - 11:44
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