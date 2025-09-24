Performance Technologies και NOVA-ICT συνεργάζονται με την ΗΔΙΚΑ για το έργο «Health Monitoring»

Στο πλαίσιο του έργου, η Performance Technologies αναλαμβάνει το ρόλο του κύριου τεχνολογικού εταίρου για λύσεις Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και Cloud, αξιοποιώντας στρατηγικές συνεργασίες και εξειδίκευση σε συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς παρόχους, όπως η Microsoft και η IBM.
Το έργο «Health Monitoring» στοχεύει στη σημαντική βελτίωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας στην Ελλάδα, ενισχύοντας την ανάλυση δεδομένων, την παρακολούθηση και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, με επίκεντρο τις ανάγκες του Έλληνα πολίτη.