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Ινστιτούτο ifo: Επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος στη Γερμανία το Σεπτέμβριο
Επιχειρήσεις
11:27 - 24 Σεπ 2025

Ινστιτούτο ifo: Επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος στη Γερμανία το Σεπτέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία παρουσίασε επιδείνωση το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το Ινστιτούτο ifo. 

Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος ifo υποχώρησε στις 87,7 μονάδες από 88,9 τον Αύγουστο, αντικατοπτρίζοντας μείωση της ικανοποίησης των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δραστηριότητα και αυξημένη αβεβαιότητα για το μέλλον. Οι προοπτικές για οικονομική ανάκαμψη φαίνεται ότι πλήττονται σημαντικά.

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Στον τομέα της μεταποίησης, ο δείκτης κατέγραψε πτώση, με τις επιχειρήσεις να αξιολογούν την τρέχουσα κατάσταση ως ελαφρώς χειρότερη και τις προσδοκίες τους να γίνονται πιο επιφυλακτικές. Οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν, ενώ οι προηγούμενες ελπίδες που είχαν εκφραστεί από τους κατασκευαστές κεφαλαιουχικών αγαθών έχουν πλέον εξαφανιστεί.

Στις υπηρεσίες, το επιχειρηματικό κλίμα επιδεινώθηκε αισθητά. Οι προσδοκίες έγιναν σημαντικά πιο απαισιόδοξες, με το δείκτη να πέφτει στο χαμηλότερο επίπεδο από το Φεβρουάριο. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις υποβάθμισαν τις εκτιμήσεις τους για την τρέχουσα κατάσταση, με ιδιαίτερη επιδείνωση στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στον εμπορικό τομέα καταγράφηκε, επίσης, επιδείνωση του κλίματος λόγω πιο απαισιόδοξων προσδοκιών, παρά τη βελτίωση της αξιολόγησης της τρέχουσας κατάστασης. Ο δείκτης αυξήθηκε στον λιανικό εμπορικό τομέα, ενώ μειώθηκε στο χονδρικό εμπόριο.

Στον τομέα των κατασκευών, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση, αντιστρέφοντας την πτώση του προηγούμενου μήνα. Οι επιχειρήσεις δήλωσαν μεγαλύτερη ικανοποίηση για την τρέχουσα δραστηριότητα, ενώ οι προσδοκίες για τους επόμενους μήνες συνεχίζουν να βελτιώνονται.

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