Η Ελλάδα στο «τραπέζι» της Michelin – Προώθηση της χώρας ως γαστρονομικού προορισμού

Συνάντηση με την Διευθύντρια Ευρώπης του GUIDE MICHELIN κα Julianna Twiggs πραγματοποίησε η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη συνοδευόμενη από την Πρόεδρο του ΕΟΤ κα Άντζελα Βαρελά, στο περιθώριο της διεθνούς τουριστικής έκθεσης IFTM TOP RESA. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Παρίσι, παρουσία του Πρέσβυ κου Αντώνη Αλεξανδρίδη.

Η Ελλάδα συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα ποιοτικά στοιχεία ως γαστρονομικός προορισμός αξιώσεων. Το Υπουργείο Τουρισμού και ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού συμβάλλεται με εξειδικευμένους συνεργάτες με σκοπό την προβολή της Ελλάδας ως γαστρονομικού προορισμού διεθνώς.