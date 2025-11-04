Η interworks.cloud χτίζει το πιο ισχυρό δίκτυο προστασίας επιχειρήσεων στη ΝΑ Ευρώπη

Οι επιχειρήσεις σήμερα βασίζονται ολοένα και περισσότερο σε cloud υπηρεσίες, remote εργασία και συνεχή διασύνδεση συστημάτων. Αυτό αυξάνει την παραγωγικότητα, αλλά ταυτόχρονα τις κάνει περισσότερο ευάλωτες σε νέου τύπου κυβερνοαπειλές, οι οποίες εξελίσσονται γρήγορα, είναι αυτοματοποιημένες και στοχεύουν την καθημερινή λειτουργία των οργανισμών.

Σε αυτό το περιβάλλον, η interworks.cloud έχει αναλάβει έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο: να διανέμει αξιόπιστες υπηρεσίες διασφάλισης ακεραιότητας δεδομένων και κυβερνοασφάλειας που εξασφαλίζουν ότι οι υποδομές των επιχειρήσεων παραμένουν ασφαλείς και λειτουργικές χωρίς διακοπές. Το πετυχαίνει συνδέοντας αναγνωρισμένους τεχνολογικούς προμηθευτές, όπως η Microsoft και η Blackwall, με ένα δίκτυο εκπαιδευμένων συνεργατών σε Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Βουλγαρία, ώστε η ασφάλεια να παρέχεται με συνέπεια, τεχνογνωσία και τοπική υποστήριξη.

Ο Σταμάτης Μπαρμπουνάκης, Managing Director, και η Μαρία Παληκάρα, Channel Marketing Manager & Cloud Growth Strategist της interworks.cloud, εξηγούν στο Reporter γιατί η προστασία είναι ομαδική υπόθεση και πώς το οικοσύστημα, στο οποίο η interworks.cloud ηγείται, γίνεται η δύναμη προστασίας των επιχειρήσεων.

1) Κύριε Μπαρμπουνάκη, πώς βλέπετε τον ρόλο της interworks.cloud στη διασφάλιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων μέσα στο σημερινό ψηφιακό περιβάλλον;

Σταμάτης Μπαρμπουνάκης:

Ο ρόλος μας είναι ξεκάθαρος. Ως διανομέας υπηρεσιών cloud και λογισμικού, εξασφαλίζουμε στους συνεργάτες μας πρόσβαση σε υπηρεσίες και εργαλεία που τους επιτρέπουν να προστατεύουν αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις που τους επιλέγουν και τους εμπιστεύονται.

Δεν περιοριζόμαστε μόνο στη διανομή. Παρέχουμε επιπλέον εκπαίδευση, τεχνική καθοδήγηση και καθημερινή υποστήριξη, ώστε οι MSPs να διαθέτουν όσα χρειάζονται για να αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες απειλές. Η interworks.cloud είναι ο σύνδεσμος που ενώνει τεχνολογία και τεχνογνωσία. Αυτό είναι για εμάς η ουσία της συνεργασίας στο οικοσύστημα.

2) Κυρία Παληκάρα, σε αυτό το πλαίσιο που μόλις περιεγράφηκε, πώς μεταβάλλεται η δουλειά των MSPs και των συνεργατών και τι χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις νέες απειλές;

Μαρία Παληκάρα:

Οι απειλές είναι πλέον αυτοματοποιημένες και συνεχείς, άρα οι MSPs χρειάζονται ρυθμό, διαδικασίες και πειθαρχία.

Από την πλευρά μας, χαράζουμε τη διαδρομή: έτοιμα playbooks (risk assessment, πρότυπα πολιτικών, incident runbooks), καθώς και εκπαιδεύσεις με πιστοποίηση από τους προμηθευτές μας. Εξοπλίζουμε τις ομάδες τους με συνδυαστικά πακέτα υπηρεσιών ασφάλειας, ξεκάθαρα SLAs και τοπική υποστήριξη όπου απαιτείται, ώστε να παραδίδουν σταθερά, υψηλής ποιότητας αποτελέσματα.

Επενδύουμε συστηματικά στο enablement: τεχνικά labs, εκπαίδευση ανά ρόλο (sales και technical), go-to-market πλάνα και καμπάνιες που μεταφράζουν την τεχνολογία σε πραγματική ζήτηση. Έτσι οι συνεργάτες μας λειτουργούν προληπτικά και ανταποκρίνονται γρήγορα στα περιστατικά, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τις επιχειρήσεις που τους εμπιστεύονται.

3) Κύριε Μπαρμπουνάκη, ποια είναι η συμβολή της Blackwall στη συνολική στρατηγική προστασίας που προσφέρετε μέσω των συνεργατών σας;

Σταμάτης Μπαρμπουνάκης:

Η Blackwall προσθέτει ένα στοχευμένο στρώμα άμυνας στο επίπεδο εφαρμογών ιστού (webapps), μέσω του GateKeeper, ενός αντίστροφου proxy που λειτουργεί στο σημείο εισόδου της κίνησης και φιλτράρει κακόβουλα αιτήματα σε πραγματικό χρόνο πριν φτάσουν στην εφαρμογή.

Σε πρακτικούς όρους, αυτό σημαίνει αντιμετώπιση bots και τείχος προστασίας εφαρμογών ιστού (WAF), με κάλυψη για επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας στο επίπεδο 7 (L7 DDoS), bruteforce και άλλες αυτοματοποιημένες επιθέσεις, διατηρώντας ανεμπόδιστη τη νόμιμη επισκεψιμότητα.

Για τους συνεργάτες μας (MSPs), το GateKeeper προσφέρει πίνακα ελέγχου, logs και ενσωμάτωση μέσω API, ώστε οι πολιτικές να γίνονται μέρος των εγχειριδίων ενεργειών (runbooks) και της παρακολούθησης τους.

Επιπλέον, η λύση έχει σχεδιαστεί για παρόχους φιλοξενίας (hosters) και μπορεί να λειτουργεί στην υποδομή του παρόχου, μειώνοντας την καθυστέρηση (latency) και παρέχοντας αποτελεσματικότερο επιχειρησιακό έλεγχο.

Εμείς τη διαθέτουμε ως μέρος συνδυαστικών πακέτων ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας (businesscontinuity), με έμφαση στη γρήγορη υλοποίηση και τον μετρήσιμο αντίκτυπο σε διαθεσιμότητα και ρίσκο.

Η ασφάλεια δεν εξασφαλίζεται με μία μόνο λύση. Η Blackwall είναι μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής που περιλαμβάνει επιπλέον:

· την υπηρεσία Secure & Protect της interworks.cloud για προστασία τελικών συσκευών,

· το Acronis Cyber Protect Cloud για αντίγραφα ασφαλείας και ανάκτηση δεδομένων,

· το Microsoft Defender για ενοποιημένη άμυνα σε φυσικά και ψηφιακά περιβάλλοντα,

· συνεργασίες με Nord Security, ThreatDown (Malwarebytes), AnyDesk, Dropsuite, Impossible Cloud και BDRSuite.

4) Κυρία Παληκάρα, για να λειτουργήσει αυτό το οικοσύστημα αποτελεσματικά χρειάζεται υποστήριξη και εκπαίδευση. Ποιο είναι το μοντέλο που έχετε αναπτύξει για τους συνεργάτες σας;

Μαρία Παληκάρα:

Ακολουθούμε ένα ξεκάθαρο και οργανωμένο μοντέλο υποστήριξης για τους συνεργάτες μας. Ξεκινάμε με δομημένο onboarding και συμφωνούμε μαζί συγκεκριμένους στόχους για τις ομάδες πωλήσεων, pre-sales και τεχνική εκπαίδευση, ώστε να υπάρχει κοινή εικόνα και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Στη συνέχεια κάνουμε διαθέσιμα όλα τα εργαλεία που απαιτούνται: Εκπαιδεύουμε κάθε μέλος της ομάδας στο κομμάτι που του αντιστοιχεί, οργανώνουμε workshops μαζί με τους προμηθευτές μας και τους δίνουμε ξεκάθαρη διαδικασία για να αποκτήσουν πιστοποιήσεις. καθώς και υλικό από πραγματικά περιστατικά, ώστε οι ομάδες να εφαρμόζουν πολιτικές ασφάλειας και να είναι ικανές να αντιμετωπίζουν περιστατικά στην πράξη.

Προτείνουμε ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών που “δένουν” μεταξύ τους ως ενιαία λύση και διασφαλίζουμε σαφείς τιμοκαταλόγους και όρους συνεργασίας.

Όσον αφορά τις ενέργειες go-to-market, υποστηρίζουμε τους συνεργάτες σε όλο το ταξίδι του πελάτη, από το πρώτο ενδιαφέρον μέχρι την ανανέωση. Παρέχουμε υλικό και, όπου έχει νόημα, οργανώνουμε κοινές ενέργειες με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες μας.

Στόχος μας είναι οι συνεργάτες μας να παραδίδουν με συνέπεια τις λύσεις ασφάλειας που υπόσχονται, χτίζοντας σταθερά και προβλέψιμα έσοδα για εκείνους και εξασφαλίζοντας σταθερά καλή εμπειρία για τις επιχειρήσεις που τους εμπιστεύονται.

5) Κύριε Μπαρμπουνάκη, πηγαίνοντας ένα βήμα πιο κοντά στον τελικό πελάτη, τι σημαίνει για μια μικρομεσαία επιχείρηση ότι προστατεύεται μέσα από αυτό το δίκτυο συνεργατών;

Σταμάτης Μπαρμπουνάκης:

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κινδυνεύουν δυσανάλογα περισσότερο σε σχέση με τις μεγάλες, λόγω των περιορισμένων πόρων τους. Οι πραγματικοί κίνδυνοι μεταφράζονται σε δαπανηρές διακοπές συστημάτων με διαφυγόντα έσοδα, φθορά της φήμης και, σε ακραίες περιπτώσεις, υπαρξιακή απειλή.

Το δίκτυο συνεργατών μας απαντά με πολυεπίπεδη άμυνα: πρόληψη και έγκαιρη ανίχνευση, σχέδια απόκρισης σε περιστατικά, εφεδρείες και ανάκτηση δεδομένων, αξιοποιώντας τα εργαλεία που διανέμουμε και την εκπαίδευση που παρέχουμε.

Έτσι μειώνεται η έκθεση, μπλοκάρονται επιθέσεις νωρίς, διασφαλίζονται έγκυρα αντίγραφα και επιτυγχάνεται γρήγορη αποκατάσταση. Για την επιχείρηση αυτό σημαίνει λιγότερα περιστατικά, μικρότερο χρόνο εκτός λειτουργίας και πιο προβλέψιμο κόστος σε σχέση με μια ακριβή, εσωτερική λύση.

Με απλά λόγια, μια μικρομεσαία επιχείρηση μπορεί να συνεχίζει απρόσκοπτα τη δουλειά της και οι ιδιοκτήτες της να κοιμούνται πιο ήσυχοι.

6) Κυρία Παληκάρα, κλείνοντας, ποιο μήνυμα θα θέλατε να στείλετε σε επιχειρήσεις και συνεργάτες που αναζητούν μια αξιόπιστη στρατηγική ψηφιακής ασφάλειας σήμερα;

Μαρία Παληκάρα:

Η ουσιαστική διασφάλιση της ψηφιακής ασφάλειας είναι εφικτή, όταν υπάρχει κοινό σχέδιο, ξεκάθαροι ρόλοι και μετρήσιμα αποτελέσματα. Ως αγορά χρειάζεται να περάσουμε από αποσπασματικές κινήσεις σε σταθερό πρότυπο λειτουργίας που αντέχει στον χρόνο.

Αυτό υπηρετούμε: κοινή γλώσσα ρίσκου με τους πελάτες, συγκεκριμένους στόχους προστασίας και συστηματική βελτίωση βάσει δεδομένων. Θέλουμε οι συνεργάτες μας να ξεχωρίζουν όχι επειδή «κάνουν ασφάλεια», αλλά επειδή αποδεικνύουν συνέπεια στην πρόληψη, ταχύτητα στην απόκριση και αξιοπιστία στην αποκατάσταση.

Καλούμε τις επιχειρήσεις να ζητούν διαφάνεια και λογοδοσία, και τους συνεργάτες να ανεβάζουν τον πήχη ποιότητας κάθε μέρα. Στην interworks.cloud θα συνεχίσουμε να ενώνουμε ανθρώπους, διαδικασίες και τεχνολογίες σε ένα οικοσύστημα που προσφέρει σιγουριά στην πράξη. Αυτός είναι ο δρόμος για να λειτουργεί η οικονομία χωρίς διακοπές και για να αναπτύσσονται οι συνεργάτες μας, εξασφαλίζοντας συνεχή και προβλέψιμα έσοδα.

Επίλογος

Η διασφάλιση της ψηφιακής ασφάλειας αποδεικνύεται εφικτή όταν το κανάλι λειτουργεί συντονισμένα ως οικοσύστημα: πρόληψη, έγκαιρη απόκριση και αξιόπιστη αποκατάσταση με σταθερό ρυθμό. Το μοντέλο που περιέγραψαν ο Σταμάτης Μπαρμπουνάκης και η Μαρία Παληκάρα στηρίζει ακριβώς αυτό το οικοσύστημα.

Για παρόχους υπηρεσιών που δεν ανήκουν ακόμη στο δίκτυο, η interworks.cloud διατηρεί ένα ώριμο πλαίσιο ένταξης με σαφές onboarding, τεχνικό και εμπορικό enablement και συντονισμένες δράσεις go-to-market. Όπως φάνηκε και στη συζήτηση, ο στόχος παραμένει διττός: συνεπής προστασία για τις επιχειρήσεις της περιοχής και σταθερή, προβλέψιμη ανάπτυξη για τους συνεργάτες που επιλέγουν να συνδεθούν με το οικοσύστημα.