ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τσουκαλάς: Πλέον δεν κυβερνάει καν η ΝΔ, αλλά ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός
Πολιτική
17:42 - 07 Ιαν 2026

Τσουκαλάς: Πλέον δεν κυβερνάει καν η ΝΔ, αλλά ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η κυβέρνηση «έχει χάσει πια τη νομιμοποίηση και πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες γνωρίζουν ότι δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας», υποστήριξε ο Κώστας Τσουκαλάς σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΙ, την Τετάρτη (7/1), προσθέτοντας ότι η κοινωνία επέδειξε αλληλεγγύη στους αγρότες γιατί «ξέρει ότι το ζήτημα της διατροφικής και επισιτιστικής επάρκειας είναι κομβικό για όλους μας».  

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής παρουσίασε την πρόταση που κατέθεσε σήμερα το κόμμα για την ενέργεια στους αγρότες, μεταξύ άλλων για «7 λεπτά ανώτερη τιμή ανά κιλοβατώρα και μείωση του παγίου στα 5 ευρώ», εξηγώντας ότι «η ΔΕΗ έχει πάρα πολύ μεγάλο απόθεμα από την πολιτική των τελευταίων ετών και διαθέτει αυτή τη δυνατότητα».

Προανήγγειλε, δε, ότι το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι «τη μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτών θα την δουν και οι καταναλωτές στις τιμές, άρα αφορά όλους. Διότι, όπως ανέπτυξε, «ένα πολύ μεγάλο μέρος του αυξημένων τιμών έχει να κάνει με τα τεράστια έξοδα των αγροτών στην ενέργεια και με το ότι η ενέργεια μοιράστηκε σε πολύ λίγους». «Δεν μπορούμε να έχουμε βιώσιμη ενεργειακή και αγροτική πολιτική, αν δεν δώσουμε δυνατότητα αυτοπαραγωγής στους αγρότες, να μπορούν να παράγουν την ενέργεια που καταναλώνουν», είπε.

Σχετικά με τις κυβερνητικές εξαγγελίες μέτρων για τους αγρότες, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε πως «καθετί το οποίο μπορεί να κλείσει μέτωπα και να έχουμε αποκλιμάκωση είναι θετικό». Παράλληλα διερωτήθηκε «για ποιο λόγο η κυβέρνηση όλα αυτά δεν τα ανακοίνωνε πριν βγουν στους δρόμους και αναγκάστηκαν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στα μπλόκα;». «Μιλάμε για πάγια αιτήματα των αγροτών. Τους θεωρούσε αόρατους; Άρα, στην Ελλάδα, μόνο αν βγεις στους δρόμους αυτή η κυβέρνηση σε παίρνει σοβαρά;», πρόσθεσε.

Η αξιολόγηση του κόμματος Καρυστιανού θα γίνει με πολιτικούς όρους

Κληθείς να σχολιάσει την προαναγγελία ίδρυσης κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «η κ. Καρυστιανού όπως κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στα κοινά» και πως «για εμάς το ΠΑΣΟΚ, αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία και τα προβλήματα της κοινωνίας». «Θεωρούμε ότι στο τέλος θα επικρατήσει μια λογική επιλογής με αισιοδοξία και προοπτική και όχι τιμωρητικά. Η κ. Καρυστιανού δεν αυτοπροσδιορίζεται στην Κεντροαριστερά ή στην Αριστερά», πρόσθεσε. Υποστήριξε ότι η αξιολόγησή της θα γίνει με πολιτικούς όρους, επαναλαμβάνοντας ότι το αίτημα για δικαιοσύνη «βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ».

«Η αναθεώρηση του άρθρου 86 και η αλλαγή στον τρόπο επιλογής των ανώτατων κλιμακίων της δικαιοσύνης είναι σημεία του προγράμματός μας αλλά ένα πολιτικό κόμμα οφείλει να ασχολείται με το καθολικό, να έχει σχέδιο απαντήσεις για όλα τα ζητήματα. Απαιτεί και θέσεις για το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, τις εργασιακές σχέσεις, την οικονομία, το κοινωνικό κράτος, την ανάπτυξη και τη φορολογία. Όταν αρχίσει να μιλάει για αυτά, θα αξιολογηθεί», συνέχισε.

Πήρε σαφείς αποστάσεις, ωστόσο από τη «δαιμονοποίηση» που, όπως είπε, βλέπει «εδώ και δύο ημέρες από ανθρώπους οι οποίοι πριν την ηρωοποιούσαν και τώρα την δαιμονοποιούν, την αντιμετωπίζουν με επιθετικότητα». Χαρακτήρισε «λογικό» η ΝΔ να της επιτίθεται «διότι φαίνεται ότι ακουμπάει ιδεολογικά στο μαλακό υπογάστριο αυτής της παράταξης».

«Αδιανόητη» η δήλωση Μητσοτάκη για τη σύλληψη Μαδούρο

Ως προς τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα και τον Ν. Μαδούρο, ο κ. Τσουκαλάς έκανε λόγο για μία «αδιανόητη δήλωση που σωρευτικά με τις γραφικές δηλώσεις Γεωργιάδη και Βορίδη» δείχνει ότι «πια δεν κυβερνάει καν η Νέα Δημοκρατία. Κυβερνάει ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός». «Τέτοιου είδους κυβέρνηση έχουμε σήμερα. Έχουμε κυβέρνηση άκρων», σχολίασε, ρωτώντας: «Η γραμμή ότι "δεν μας νοιάζει το διεθνές δίκαιο" ή οι απόψεις του κ. Γεωργιάδη έχουν σχέση με την παραδοσιακή Νέα Δημοκρατία;». Με αφορμή τη συζήτηση για την ταινία του Καποδίστρια, σχολίασε πως «φαίνεται ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει καταλάβει τίποτα από τη διαδρομή και την πορεία του Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας ήταν εκσυγχρονιστής πολιτικός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκπροσωπεί τον σύγχρονο κοτζαμπασισμό».

Η δυνητική περίμετρος του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις είναι περίπου ίδια με της ΝΔ

Όσον αφορά στις δημοσκοπήσεις, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «η δυνητική περίμετρος του ΠΑΣΟΚ σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι πολύ μεγαλύτερη από τα υπόλοιπα κόμματα και περίπου ίδια με της Νέας Δημοκρατίας».

«Εγώ πιστεύω ότι, όταν τα υπό ίδρυση δημιουργηθούν και αρχίζουν να παίρνουν θέση χωρίς να μπορούν να κρυφτούν σε γενικολογίες και όταν έρθει η ώρα ο κόσμος να επιλέξει για το αύριο του, θα επιλέξει με βάση εκείνο που μπορεί με ασφάλεια να οδηγήσει σε πολύ μεγάλες μεταρρυθμίσεις και κοινωνικές αλλαγές υπέρ των πολλών. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το ΠΑΣΟΚ», τόνισε.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μια συγγνώμη για το βόδι που μας πήρανε
Ηλιάνα Χατζηδημητρίου

Μια συγγνώμη για το βόδι που μας πήρανε

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης συνειδητά εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης συνειδητά εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά

Μητσοτάκης: Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια – Κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών
Πολιτική

Μητσοτάκης: Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια – Κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών  

Χρηστίδης: Πότε ζήτησε η ΝΔ συγνώμη για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο;
Πολιτική

Χρηστίδης: Πότε ζήτησε η ΝΔ συγνώμη για την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο Ειδικό Δικαστήριο;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 22:14

Ουκρανία: Πέντε νεκροί από ρωσικό πλήγμα σε φορτηγό πλοίο με σιτηρά

Αυτοδιοίκηση
19/07/2026 - 22:11

Σε αυξημένη επιφυλακή οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
19/07/2026 - 21:51

Μια συγγνώμη για το βόδι που μας πήρανε

Ειδήσεις
19/07/2026 - 20:59

«Καζάνι» που βράζει η Μέση Ανατολή – Στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές και Ορμούζ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 19:44

Συνάντηση Ρούμπιο – Αούν: Οι ΗΠΑ στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου

Ειδήσεις
19/07/2026 - 19:11

Τεχνητή Νοημοσύνη: Απειλή ή σύμμαχος για τους εργαζομένους

Ειδήσεις
19/07/2026 - 18:22

Κρήτη: Εντοπίστηκε νέο σκάφος με περίπου 60 αλλοδαπούς

Ειδήσεις
19/07/2026 - 17:55

Περού: Πέντε νεκροί μετά από σεισμό 5,1 Ρίχτερ

Πολιτική
19/07/2026 - 17:20

ΝΔ: Τη Δευτέρα (20/7) η συνεδρίαση της ΚΟ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:53

Κως: Σορός ανήλικου κοριτσιού εντοπίστηκε στη θάλασσα

Ειδήσεις
19/07/2026 - 16:20

Καύσωνας τριών ημερών: Μέχρι 42°C το θερμόμετρο – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «κόκκινο»

Ειδήσεις
19/07/2026 - 15:33

Ισπανία: Πάνω από 1.200 στρέμματα έγιναν στάχτη από τη «φονική» φωτιά στη Γουαδαλαχάρα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
19/07/2026 - 14:57

Άκυρα ουδέν

Ειδήσεις
19/07/2026 - 14:26

Το Κίεβο απάντησε στο σφυροκόπημα της Ρωσίας με πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Οικονομία
19/07/2026 - 13:46

Γιατί η Ελλάδα υστερεί στην παραγωγικότητα σε σχέση με την ΕΕ

Ειδήσεις
19/07/2026 - 12:55

Χανιά: Τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Νεκρός ο ασθενής

Ειδήσεις
19/07/2026 - 12:27

Ουκρανία: Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση με πυραύλους από την αρχή του πολέμου

Εργασιακά
19/07/2026 - 12:04

Χωρίς delivery ο τελικός του Μουντιάλ – Απεργούν οι διανομείς Efood και Wolt

Πολιτική
19/07/2026 - 11:50

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης συνειδητά εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά

Ειδήσεις
19/07/2026 - 11:09

Κυψέλη: Πού στρέφονται οι έρευνες για την σορό γυναίκας στη βαλίτσα

Πολιτική
19/07/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια – Κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών  

Magazino
19/07/2026 - 10:30

WSJ: Η Οδύσσεια προκαλεί διαφωνίες… εδώ και 2.600 χρόνια

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:59

Μέση Ανατολή: Μπαράζ αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν για όγδοη νύχτα

ΜΕΤΑΛΛΑ
19/07/2026 - 09:55

Τι είναι το γάλλιο; Το μέταλλο που φέρνει την Ελλάδα στο κέντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκακιέρας

Ειδήσεις
19/07/2026 - 09:50

Συνελήφθησαν στο Μαϊάμι οι αδερφοί Τέιτ – Βαριές κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα

Magazino
18/07/2026 - 21:00

Από την μπανιέρα στον τελικό: Η «τρελή» ιστορία του Μέσι με το μωρό που έγινε θρύλος

Ειδήσεις
18/07/2026 - 19:42

Το Κίεβο ανεβάζει την πίεση, η Μόσχα δοκιμάζεται σε πολλά μέτωπα

Πολιτική
18/07/2026 - 18:09

ΣΥΡΙΖΑ: Σήμα ανασυγκρότησης από τη Δούρου, σφοδρή επίθεση Πολάκη σε Τσίπρα και Φάμελλο

Ειδήσεις
18/07/2026 - 17:37

Κυψέλη: Ανθρώπινα μέλη εντοπίστηκαν σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Ειδήσεις
18/07/2026 - 16:40

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία – Η Μόσχα απαντά με νέο χτύπημα στην Οδησσό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ