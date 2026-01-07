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Αποκαλύψεις Haaretz: Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει τη ΝΔ για συνεργασία με ισραηλινά κέντρα χειραγώγησης
Πολιτική
17:50 - 07 Ιαν 2026

Αποκαλύψεις Haaretz: Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγγέλλει τη ΝΔ για συνεργασία με ισραηλινά κέντρα χειραγώγησης

Reporter.gr Newsroom
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Κριτική στην κυβέρνηση και ειδικά στον πρωθυπουργό ασκεί με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με αφορμή δημοσίευμα ισραηλινής εφημερίδας.

Όπως αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ: «Η αποκάλυψη της εφημερίδας “Haaretz” για συνεργασία στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο νυν υπουργός κ. Παπασταύρου, προ των εκλογών του 2023 με ισραηλινά κέντρα και στελέχη που ειδικεύονται στην πολιτική επικοινωνία και την χειραγώγηση της κοινής γνώμης, μπορεί να περνάει στα ψιλά αλλά συνιστά μείζον ζήτημα δημοκρατίας.

Εν μέσω ενός σκανδάλου υποκλοπών, που το Μαξίμου και ιδιωτικά συμφέροντα στοχοποίησαν, παρακολούθησαν και παγίδευσαν υπουργούς, βουλευτές, επιχειρηματίες, αλλά και την ηγεσία του Στρατού, κάνοντας χρήση παράνομης ισραηλινής τεχνολογίας, οι αποκαλύψεις αυτές είναι ενδεικτικές για το πώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης οργάνωσε και κέρδισε την άνοδο του στην εξουσία.

Ο κ. Μητσοτάκης θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός των παράκεντρων, της διαπλοκής και των μυστικών συμβούλων επικοινωνίας».

Τελευταία τροποποίηση στις 07/01/2026 - 18:12
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