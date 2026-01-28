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Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, από τη Space Hellas
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
11:07 - 28 Ιαν 2026

Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών για την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, από τη Space Hellas

Reporter.gr Newsroom
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Η Space Hellas ανακοινώνει την ανάληψη του έργου «Ψηφιακές Υποδομές και Υπηρεσίες για την Αναβάθμιση των Προσφερόμενων Υπηρεσιών Υγείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης "ΑΧΕΠΑ"», προϋπολογισμού 4.435.425,00€ πλέον ΦΠΑ. Πρόκειται για έργο στρατηγικής σημασίας, που στοχεύει στο ριζικό μετασχηματισμό των ψηφιακών υποδομών του Νοσοκομείου, καθιστώντας το κεντρικό πυρήνα του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης στη Βόρεια Ελλάδα και απόλυτα ευθυγραμμισμένο με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και τις διεθνείς εξελίξεις.

Στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού του έργου, η υλοποίησή του χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2023–2025 και εντάσσεται στο Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας 2021–2025.

Το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση του Κέντρου Δεδομένων με υιοθέτηση αρχιτεκτονικής HCI (Hyperconverged Infrastructure), καθώς και την επέκταση και αναβάθμιση του τοπικού δικτύου σε δίκτυο υψηλών ταχυτήτων πρόσβασης. Παράλληλα, περιλαμβάνεται η προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση υποδομών ασφάλειας συστημάτων και δεδομένων, όπως λύσεις περιμετρικής ασφάλειας, λογισμικά ασφαλούς πρόσβασης στο δίκτυο, προστασίας DNS, και ασφάλειας τερματικών συσκευών, με γνώμονα τις σύγχρονες εθνικές και ευρωπαϊκές κανονιστικές ρυθμίσεις (NIS2, Ν 5160/2024). Επιπλέον, το έργο προβλέπει την επέκταση του ασύρματου δικτύου και την προμήθεια ενός συστήματος ενοποιημένης IP επικοινωνίας.

Υπό το πρίσμα της ομοιογένειας και της συμβατότητας, και με πρωταρχικό γνώμονα το ενιαίο επίπεδο ασφάλειας που θα εφαρμόζεται καθολικά σε όλα τα συστήματα, η Space Hellas επέλεξε τις λύσεις της κατασκευάστριας εταιρείας Cisco.

Επιπλέον, η Space Hellas ανέλαβε την παρακολούθηση των κρίσιμων υποδομών του ΑΧΕΠΑ σε 24ωρη βάση, μέσω του Επιχειρησιακού της Κέντρου Ασφάλειας (SOC), παρέχοντας αυξημένη προστασία από κυβερνοαπειλές που συνδέονται με την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων του Νοσοκομείου. Η εταιρεία θα αναπτύξει συστήματα ασφαλείας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 27001 και θα διασφαλίσει την επιχειρησιακή συνέχεια του Νοσοκομείου, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22301, προσφέροντας εκπαίδευση και υποστήριξη στους εργαζομένους του ΑΧΕΠΑ.

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