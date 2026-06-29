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Η Πειραιώς Αργυρός Χορηγός στη φιλανθρωπική συναυλία «Όταν η Ελπίδα Γίνεται Νότες»
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15:45 - 29 Ιουν 2026

Η Πειραιώς Αργυρός Χορηγός στη φιλανθρωπική συναυλία «Όταν η Ελπίδα Γίνεται Νότες»

Reporter.gr Newsroom
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Η Πειραιώς υποστηρίζει ως Αργυρός Χορηγός τη φιλανθρωπική συναυλία με τίτλο «Όταν η Ελπίδα Γίνεται Νότες» με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Ελλάδος (Σ.Ο.Ν.Ε.) που διοργανώνεται από τον σύλλογο Με Αλληλεγγύη Ζούμε Ισότιμα ( Μ.Α.Ζ.Ι.) με στόχο την ενίσχυση του Παιδοογκολογικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. 

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουλίου στον εξωτερικό χώρο του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Νέοι μουσικοί και ερμηνευτές από κάθε γωνιά της Ελλάδας συμμετέχουν αφιλοκερδώς, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα προσφοράς, αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθησίας μέσα από τη δύναμη της μουσικής.

Αφουγκραζόμενη την κοινωνική δύναμη της μουσικής, η Πειραιώς συμμετέχει στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία στο πλαίσιο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας EQUALL, και ειδικότερα των δράσεών της στους άξονες της Κοινωνίας και του Πολιτισμού.

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