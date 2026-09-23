iNVOICEsoft: Νέα φάση ανάπτυξης για την i-Spirit με το βλέμμα στη διεθνή αγορά - Η συνεργασία με τη Samsung

Με το βλέμμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜμΕ αλλά και τις νέες προκλήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης (ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής κτλ), η η iNVOICEsoft, η ελληνική εταιρεία λογισμικού που βρίσκεται πίσω από την πλατφόρμα i-Spirit, επενδύει στην επέκταση του οικοσυστήματος εφαρμογών της, στην ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και, παράλληλα, στη διεθνή της ανάπτυξη.

Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται από το 2018 στον χώρο του επιχειρησιακού λογισμικού, έχει διαμορφώσει ένα οικοσύστημα λύσεων που επιχειρεί να καλύψει ολοένα μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών αναγκών μιας επιχείρησης, από την τιμολόγηση και το ERP έως τη μισθοδοσία, την ψηφιακή κάρτα εργασίας και την ψηφιακή διακίνηση παραστατικών και αποθεμάτων.

Στόχος, όπως ανέφερε σε εκδήλωση ενημέρωσης προς τα ΜΜΕ, ο CEO της iNVOICEsoft, Νίκος Σπυρόπουλος, είναι η ψηφιακή μετάβαση να μην αποτελέσει εμπόδιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά εργαλείο για την καθημερινή τους λειτουργία.

«Έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας. Στόχος μας είναι να μη μείνει κανείς πίσω και, κυρίως, να μη βρεθεί καμία μικρομεσαία επιχείρηση εκτός της ψηφιακής μετάβασης», είναι το στίγμα της στρατηγικής που περιέγραψε.

Ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις

Στον πυρήνα της στρατηγικής της iNVOICEsoft βρίσκεται η δημιουργία ενός ενιαίου περιβάλλοντος εφαρμογών. Η λογική της i-Spirit δεν περιορίζεται σε μία μεμονωμένη εφαρμογή, αλλά στη διασύνδεση διαφορετικών λειτουργιών, ώστε η επιχείρηση να μπορεί να διαχειρίζεται τις ανάγκες της μέσα από ένα συνεκτικό ψηφιακό οικοσύστημα.

Στο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται λύσεις ERP, ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ψηφιακής διακίνησης, μισθοδοσίας και ψηφιακής κάρτας εργασίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στις ανάγκες των λογιστικών γραφείων, τα οποία αποτελούν κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα της ψηφιοποίησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η φιλοσοφία αυτή συνδέεται και με το μοντέλο τιμολόγησης που προωθεί η εταιρεία, με στόχο το κόστος των ψηφιακών εργαλείων να είναι προβλέψιμο και χωρίς δυσάρεστες εκπλήξεις για τον επαγγελματία.

«Θέλουμε ο επιχειρηματίας να γνωρίζει τι πληρώνει και τι παίρνει», είναι η βασική κατεύθυνση, με τις υπηρεσίες να διαμορφώνονται σε προσιτά μηνιαία επίπεδα, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Από το χαρτί στην πλήρη ψηφιοποίηση

Στο μεταξύ, όπως ανέφερε ο κ. Σπυρόπουλος, η αγορά βρίσκεται σε μια περίοδο βαθιάς αλλαγής, με την ηλεκτρονική τιμολόγηση, το myDATA και την ψηφιακή διακίνηση αποθεμάτων να μετασχηματίζουν σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις.

Παρά την πρόοδο, ωστόσο, σημαντικός όγκος παραστατικών εξακολουθεί να διακινείται σε έντυπη μορφή. Η πρόκληση για την επόμενη περίοδο είναι η μετάβαση από ένα κατακερματισμένο μοντέλο σε ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, όπου τα δεδομένα θα διακινούνται ηλεκτρονικά και με μεγαλύτερη ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό, η ψηφιακή διακίνηση αποτελεί μία από τις περιοχές στις οποίες η iNVOICEsoft επενδύει ιδιαίτερα. Η μετάβαση στην ηλεκτρονική διακίνηση, μάλιστα, δεν αφορά μόνο την αντικατάσταση του χαρτιού, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήσεις, αποθήκες, λογιστήρια και φορολογικές διαδικασίες συνδέονται μεταξύ τους.

Η ψηφιοποίηση της διακίνησης αναμένεται να αλλάξει σημαντικά και τη λειτουργία της αποθήκης, περιορίζοντας τα περιθώρια εικονικών συναλλαγών και δημιουργώντας ένα πιο συνεκτικό ψηφιακό αποτύπωμα της διακίνησης των προϊόντων.

Για την iNVOICEsoft, το ζητούμενο είναι η τεχνολογία να λειτουργεί στην πράξη ως εργαλείο συμμόρφωσης και ταυτόχρονα ως εργαλείο παραγωγικότητας.

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της μικρομεσαίας επιχείρησης

Σε αυτή τη λογική κινείται και η συνεργασία της εταιρείας με Samsung Electronics. Όπως επισημάνθηκε από τον Άρη Παρασκευόπουλο επικεφαλης για τις mobile συσκευές, για την Ελλάδα του Κορεατικού τεχνολογικου κολοσσου, , η τεχνολογία και ο εξοπλισμός αποκτούν πραγματική αξία όταν συνδυάζονται με το κατάλληλο λογισμικό και μπορούν να ενταχθούν σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η συνεργασία της iNVOICEsoft με τη Samsung, με στόχο ο εξοπλισμός και οι εφαρμογές να λειτουργούν συμπληρωματικά και να δημιουργούν ένα πιο ολοκληρωμένο ψηφιακό «αρχηγείο» για την επιχείρηση, ;όπως αναφέρθηκε.

Η λογική είναι η επιχείρηση να μπορεί να αξιοποιεί τις δυνατότητες των σύγχρονων συσκευών και παράλληλα να έχει πρόσβαση στις εφαρμογές που χρειάζεται για την καθημερινή της λειτουργία, με την ασφάλεια να αποτελεί βασική προϋπόθεση.

Ανάπτυξη με επίκεντρο τις ΜμΕ

Στο μεταξυ, η iNVOICEsoft έχει χτίσει την παρουσία της κυρίως στην αγορά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έναν χώρο στον οποίο εξακολουθεί να βλέπει σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης.

Η εταιρεία διαθέτει σήμερα περισσότερους από 10.000 πελάτες, ενώ οι ενεργές συνδρομές στις εφαρμογές της ξεπερνούν τις 27.000.

Η πορεία αυτή αποτυπώνεται και στα οικονομικά μεγέθη της. Από κύκλο εργασιών περίπου €30.000 το 2018, η εταιρεία έφτασε το 2025 στα €1,3 εκατ., καταγράφοντας σημαντική ανάπτυξη μέσα σε λίγα χρόνια.

Η διοίκηση εκτιμά ότι κατέχει σήμερα μερίδιο της τάξης του 4%-5% στην αγορά στην οποία δραστηριοποιείται, ενώ σημαντικό μέρος της αγοράς των ηλεκτρονικών τιμολογίων εξακολουθεί να καλύπτεται από τις δημόσιες υποδομές.

Η επόμενη φάση ανάπτυξης, επομένως, δεν βασίζεται μόνο στην αύξηση του αριθμού των πελατών, αλλά κυρίως στη διεύρυνση των υπηρεσιών που χρησιμοποιούν οι υφιστάμενοι πελάτες και στη δημιουργία ενός μεγαλύτερου οικοσυστήματος γύρω από την i-Spirit.

Από την Ελλάδα στην Ευρώπη

Παράλληλα με την ανάπτυξη στην ελληνική αγορά, η iNVOICEsoft προετοιμάζει το επόμενο βήμα της εκτός συνόρων. Πρώτος στόχος είναι η Βρετανία, με την ηλεκτρονική τιμολόγηση να αποτελεί το βασικό όχημα εισόδου στην αγορά.

Η εταιρεία, παράλληλα, παρακολουθεί τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο, καθώς η σταδιακή υιοθέτηση ηλεκτρονικών παραστατικών σε περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δημιουργεί μια αγορά με κοινά χαρακτηριστικά αλλά και σημαντικές τοπικές διαφοροποιήσεις.

«Μέχρι το 2030 όλη η Ευρώπη θα έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία», ανέφερε ο κ. Σπυρόπουλος, σημειώνοντας ότι η εταιρεία εξετάζει την είσοδό της στη βρετανική αγορά ενόψει της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης που έχει προγραμματιστεί για τον Απρίλιο του 2029.

Η διεθνής στρατηγική δεν περιορίζεται, ωστόσο, στη Βρετανία. Η iNVOICEsoft εξετάζει και άλλες ευρωπαϊκές αγορές, με βασικά κριτήρια το μέγεθος της αγοράς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το κανονιστικό πλαίσιο και τις δυνατότητες συνεργασιών με τοπικούς παρόχους.

Το ζητούμενο είναι να αξιοποιηθεί η εμπειρία που αποκτήθηκε στην ελληνική αγορά και να μετατραπεί σε προϊόν που μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες διαφορετικών ευρωπαϊκών αγορών.

Από τον λογιστή στον επιχειρηματία

Ο ίδιος ο Νίκος Σπυρόπουλος συνδέει τη στρατηγική της εταιρείας με τη δική του εμπειρία τόσο ως λογιστή όσο και ως προγραμματιστή και αναλυτή.

«Έχοντας εργαστεί ως λογιστής, γνωρίζω την αγωνία του επαγγελματία που προσπαθεί να ανταποκριθεί σε νέες απαιτήσεις, ενώ παράλληλα πρέπει να συνεχίσει τη δουλειά του. Ως προγραμματιστής και αναλυτής, προσπαθώ να μεταφέρω αυτή την εμπειρία στις λύσεις που δημιουργούμε», έχει αναφέρει.

Αυτή η προσέγγιση βρίσκεται πίσω από την προσπάθεια της iNVOICEsoft να περιορίσει το κόστος και την πολυπλοκότητα της συμμόρφωσης.

Η μετάβαση σε ένα ψηφιακό περιβάλλον δεν αφορά μόνο την τεχνολογία. Αφορά και τον χρόνο που απαιτείται από τον επαγγελματία, την εκπαίδευση, την ασφάλεια των δεδομένων και την ανάγκη οι διαφορετικές υποχρεώσεις να συγκεντρώνονται σε όσο το δυνατόν πιο απλές διαδικασίες.

Ανοιχτές επιλογές για το επόμενο κεφάλαιο

Στο μεταξύ, όπως αναφέρθηκε, η διοίκηση της iNVOICEsoft έχει δεχθεί το προηγούμενο διάστημα προτάσεις εξαγοράς, τις οποίες επέλεξε να μην προχωρήσει στην παρούσα φάση.

Η στρατηγική παραμένει, όμως, προσανατολισμένη στην οργανική ανάπτυξη, στην περαιτέρω εξέλιξη των προϊόντων και στην επέκταση σε νέες αγορές.

Παράλληλα, δεν αποκλείονται μελλοντικά διαφορετικές επιλογές χρηματοδότησης ή ανάπτυξης, μεταξύ των οποίων έχει συζητηθεί ακόμη και η δυνατότητα εισαγωγής της εταιρείας στη μικρή αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για ένα τέτοιο βήμα.

Το βασικό στοίχημα για την iNVOICEsoft είναι διαφορετικό: να συνεχίσει να μεγαλώνει μαζί με την αγορά που εξυπηρετεί.

Με περισσότερες εφαρμογές, περισσότερες συνεργασίες, ισχυρότερη παρουσία στην Ελλάδα και σταδιακή είσοδο σε ευρωπαϊκές αγορές, η εταιρεία επιχειρεί να μετατρέψει την εμπειρία της ελληνικής ψηφιακής μετάβασης σε ένα εξαγώγιμο μοντέλο επιχειρησιακού λογισμικού.

Και με την i-Spirit να εξελίσσεται από μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε ένα ευρύτερο ψηφιακό οικοσύστημα, το επόμενο κεφάλαιο της iNVOICEsoft φαίνεται να αφορά πλέον όχι μόνο το πώς θα ψηφιοποιηθεί η ελληνική μικρομεσαία επιχείρηση, αλλά και το πώς μια ελληνική εταιρεία λογισμικού θα μπορέσει να εξάγει αυτή την τεχνογνωσία στην ευρωπαϊκή αγορά.