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Σε αναζήτηση πυξίδας οι ασιατικές αγορές – Ράλι για Samsung και Adani Power
Χρηματιστήρια
09:14 - 22 Σεπ 2025

Σε αναζήτηση πυξίδας οι ασιατικές αγορές – Ράλι για Samsung και Adani Power

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές της Ασίας κατέγραψαν μικτά πρόσημα τη Δευτέρα, έπειτα από την άνοδο της Wall Street την Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την απόφαση της Κίνας για τα βασικά επιτόκια δανεισμού.

Ο κινεζικός δείκτης CSI 300 ξεκίνησε τη συνεδρίαση σταθερά, μετά την απόφαση της κεντρικής τράπεζας της χώρας να διατηρήσει αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια δανεισμού (Loan Prime Rates - LPR) για τέταρτο διαδοχικό μήνα, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters. Η απόφαση να παραμείνουν σταθερά τα επιτόκια ακολούθησε την πρόσφατη μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) κατά 25 μονάδες βάσης την περασμένη εβδομάδα.

Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας διατήρησε το ετήσιο LPR στο 3,0%, ενώ το πενταετές παρέμεινε στο 3,5%, όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα. Το ετήσιο επιτόκιο επηρεάζει κυρίως τα νέα και υφιστάμενα δάνεια, ενώ το πενταετές επηρεάζει κυρίως τα στεγαστικά δάνεια.

Ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 1%, ενώ ο δείκτης Hang Seng Tech κατέγραψε πτώση 1,18%.

Στην Ιαπωνία, ο βασικός δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 1,28%, ενώ ο ευρύτερος Topix σημείωσε άνοδο 0,8%. Οι αποδόσεις των 10ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν κατά 0,67% στο 1,650% — το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2007.

Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε κατά 0,71%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq κατέγραψε άνοδο 0,9%. Οι μετοχές της Samsung Electronics εκτινάχθηκαν πάνω από 4%, έπειτα από δημοσιεύματα τοπικών ΜΜΕ ότι η Nvidia ενέκρινε την πέμπτη γενιά μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (HBM) της νοτιοκορεατικής εταιρείας. Η έγκριση φέρεται να δόθηκε έπειτα από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες, διάρκειας σχεδόν 18 μηνών, να πληροί τα αυστηρά πρότυπα απόδοσης της Nvidia.

Ο δείκτης ASX/S&P 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,49%.

Ο βασικός δείκτης Nifty 50 της Ινδίας ξεκίνησε τη συνεδρίαση με πτώση 0,12%, ενώ ο δείκτης Sensex υποχώρησε κατά 0,48%.

Η μετοχή της Adani Power εκτινάχθηκε πάνω από 15% καθώς τέθηκε σε ισχύ η διάσπαση των μετοχών της σε αναλογία 5 προς 1. Η ινδική εταιρεία παραγωγής θερμικής ενέργειας ανακοίνωσε ότι οι μέτοχοι ενέκριναν τη διάσπαση μιας μετοχής, ονομαστικής αξίας 10 ινδικών ρουπιών (περίπου 0,11 δολάρια), σε πέντε μετοχές αξίας 2 ρουπιών η καθεμία, σύμφωνα με χρηματιστηριακή ανακοίνωση νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Οι εταιρείες συνήθως προχωρούν σε διάσπαση μετοχών για να τις καταστήσουν πιο προσιτές στους επενδυτές και να αυξήσουν τη ρευστότητα της μετοχής.

Συνοπτικά οι βασικοί δείκτες:

  • S&P/ASX 200 (Αυστραλία): 8.807,60 | +34,10 | +0,39%
  • Hang Seng (Χονγκ Κονγκ): 26.277,14 | -267,96 | -1,01%
  • KOSPI (Ν. Κορέα): 3.464,80 | +19,56 | +0,57%
  • Nikkei 225 (Ιαπωνία): 45.545,27 | +499,46 | +1,11%
  • Nifty 50 (Ινδία): 25.283,35 | -43,70 | -0,17%
  • Shanghai Composite (Κίνα): 3.816,51 | -3,58 | -0,09%
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