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Η Apple οδεύει στην κορυφή της αγοράς smartphones - Κορυφώνεται η μάχη με Samsung
Επιχειρήσεις
21:02 - 25 Νοε 2025

Η Apple οδεύει στην κορυφή της αγοράς smartphones - Κορυφώνεται η μάχη με Samsung

Reporter.gr Newsroom
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Η κόντρα ανάμεσα σε Apple και Samsung για την πρωτιά στην παγκόσμια αγορά των smartphones εισέρχεται σε μια νέα, ιδιαίτερα κρίσιμη φάση, με τις προβλέψεις να δείχνουν ότι η αμερικανική εταιρεία αναμένεται να επανακτήσει τον τίτλο του κορυφαίου κατασκευαστή για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με νέα ανάλυση της Counterpoint Research, η εντυπωσιακή εμπορική πορεία της σειράς iPhone 17 και η μαζική ανανέωση συσκευών από τους καταναλωτές έχουν δώσει σημαντικό προβάδισμα στην Apple σε καίριες αγορές, όπως οι ΗΠΑ και η Κίνα. Το λανσάρισμα του Σεπτεμβρίου φαίνεται να έχει βρει μεγάλη ανταπόκριση, οδηγώντας σε διψήφια αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με πέρσι.

Παράλληλα, η εξομάλυνση στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας και η αποδυνάμωση του δολαρίου λειτουργούν υπέρ των αμερικανικών εξαγωγών, επιτρέποντας στην Apple να ενισχύσει την παρουσία της και σε αναδυόμενες αγορές.

Η Apple περνά μπροστά – Η Samsung επιβραδύνει

Η Counterpoint προβλέπει ότι οι αποστολές iPhone θα σημειώσουν άνοδο 10% το 2025, τη στιγμή που η Samsung αναμένεται να περιοριστεί σε ρυθμό ανάπτυξης 4,6%. Εφόσον επαληθευτούν τα στοιχεία, η Apple θα καταλάβει μερίδιο αγοράς 19,4%, επαναφέροντας την εταιρεία στην κορυφή για πρώτη φορά από το 2011.

«Βρισκόμαστε σε κομβικό σημείο του κύκλου αντικατάστασης», εξηγεί ο αναλυτής της Counterpoint Γιάνγκ Γουάνγκ, υπογραμμίζοντας ότι εκατομμύρια καταναλωτές που απέκτησαν συσκευές την περίοδο της πανδημίας προχωρούν τώρα σε αναβάθμιση. Επιπλέον, τα 358 εκατομμύρια μεταχειρισμένα iPhone που πωλήθηκαν από το 2023 έως το β’ τρίμηνο του 2025 αποτελούν επίσης μια ισχυρή δεξαμενή μελλοντικών αγοραστών νέων μοντέλων.

Τα επόμενα βήματα: Αναδιπλούμενο iPhone και νέα γενιά συσκευών

Ο Γουάνγκ εκτιμά ότι το προβάδισμα της Apple δεν θα είναι προσωρινό. Η φημολογούμενη κυκλοφορία ενός αναδιπλούμενου iPhone το 2026 και ενός πιο οικονομικού μοντέλου iPhone 17e αναμένεται να διευρύνουν περαιτέρω το κοινό της εταιρείας.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, η Apple ετοιμάζει ριζική ανανέωση στον σχεδιασμό του iPhone το 2027, στο πλαίσιο τριετούς στρατηγικού σχεδίου για την ενίσχυση της σειράς.

Με βάση όλα τα παραπάνω, η Counterpoint υπολογίζει ότι η Apple θα διατηρήσει τον τίτλο του μεγαλύτερου κατασκευαστή smartphones τουλάχιστον έως το 2029.

Έσοδα-ρεκόρ στον ορίζοντα

Την αισιοδοξία ενισχύουν και οι ίδιες οι οικονομικές εκτιμήσεις της εταιρείας. Τον προηγούμενο μήνα, η Apple ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις της αυξάνονται ταχύτερα από τις προβλέψεις, ενώ το εορταστικό τρίμηνο αναμένεται να αποφέρει έσοδα-ρεκόρ 140 δισ. δολαρίων.

Με τη δυναμική της σειράς iPhone 17 και τις φιλόδοξες αναβαθμίσεις που ετοιμάζονται για τα επόμενα χρόνια, η Apple φαίνεται να μπαίνει σε μια νέα περίοδο κυριαρχίας στη διεθνή αγορά των smartphones.

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